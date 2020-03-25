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26 Июня 2020, 09:00 | Проект ДК | Адреса инвестиций. Приморский край

Поддержка строителей поднимет экономику

Строительному комплексу Приморья, испытывающему серьезные трудности, распоряжением губернатора Олега КОЖЕМЯКО на период коронавирусного карантина было разрешено работать. И это распоряжение дало многим строительным компаниям края возможность избежать банкротств и увольнений.

Но у многих из них трудности были и остаются, и они сводятся не только к внутренним проблемам отрасли, которую правительство РФ Михаила МИШУСТИНА недавно определило как приоритетную в очереди на помощь от государства.

Бывший руководитель крупнейшего приморского строительного главка «Главвладивостокстрой» Владимир НЕСКОБЛИНОВ считает, что премьер прав: строительная отрасль – это тот локомотив, который способен вывезти из любого кризиса и экономику страны, и экономику региона. Каждый занятый в строительстве дает занятость восьми работникам в других отраслях. Поэтому стройка должна быть в приоритете.

– Необходима краевая строительная программа, под которую будет возможность планировать работу наших строителей, – отмечает ветеран отрасли. – Многие из них сегодня занимаются чем угодно – строят без проектов и смет по частным заказам, делают ремонты. Конечно, у нас сегодня есть и показательный город Большой Камень со строящимися микрорайонами и заводом «Звезда». Но там строят не приморские строители!

Член коллегии СРО «Альянс строителей Приморья» Юрий СТЕФАШИН отмечает, что количество компаний, которые могут в крае вести ответственные строительные работы по допускам СРО, в последние годы сильно сократилось, как и численность работников в них. Часть строителей разорилась, часть занимается малоэтажным строительством и мелкими подрядами. Для некоторых компаний непреодолимым оказался переход долевого строительства на проектное финансирование и счета эскроу, и они переключились на другую деятельность. Есть компании, пострадавшие от сбоев с привлечением иностранной рабочей силы.

– Проблемы всей строительной отрасли не стоит отождествлять с такой узкой сферой, как жилищно-строительным комплекс, – говорит генеральный директор ООО «Зима Южная» Алексей БОЙКО. – Проблемы строительства промышленных, социальных объектов, дорог, ремонтников, резидентов ТОР и иных направлений строительной деятельности имеют свою специ-
фику. Что же касается жилищного строительства, то я считаю, что особых проблем у нас нет, за исключением нехватки территорий для строительства много-
этажного жилья во Владивостоке. Но наша компания нашла выход – строим ЖК «Надеждинское полесье» в Надеждинском районе.

Спрос поддерживает ипотека

Алексей Юрьевич считает, что проблема слабой платежеспособности населения из-за пандемии коронавируса, о чем говорят многие, не столь актуальна. Деньги из оборота никуда не исчезли, и многие их пока просто сэкономили, потому что не на что их было потратить. Кроме того, государство поддержало платежеспособный спрос на жилье, введя программу «Дальневосточная ипотека» под 2%. Кредиты по ней некоторые банки сегодня выдают под 1,7-1,8% годовых. Это отрицательная ставка при, скажем, плановых 4% годовой инфляции, что для людей выгодно. По данным на середину мая, в Приморском крае по этой программе менее чем за полгода было оформлено 2000 кредитов на сумму около 7,5 млрд рублей.

В итоге даже неожиданно возник дефицит на отдельные типы квартир, которые сегодня привлекательны для молодых семей. По данным за апрель-май, цены на жилье во Владивостоке сохранили положительную динамику, несмотря на снижение покупательской активности в связи с карантином.

В меньшей степени влияние на рост спроса на жилье в крае оказывают такие ипотечные продукты, как «Доступная ипотека», по которой предоставляются кредиты для граждан льготных категорий под 3,5-4,5%, новые «Сельская ипотека» – под 3% и ипотека под 6,5%, призванная поддержать в период коронавирусной пандемии строительную отрасль.

По итогам первого квартала Приморский край сохранил лидерство по ДФО по общему вводу жилья, построив 118,3 тыс. «квадратов», что составило 95,4% от итога первого квартала прошлого года. К сожалению, по вводу площади жилья на душу населения региону до лидерства по ДФО пока далеко. Но губернатором поставлена задача: в ближайшей перспективе выйти на ввод 1 млн кв. метров жилья в год. В прошлом году он составил 549,7 тыс. кв. метров.

Руководством края сегодня решаются вопросы по передаче военными земель под комплексное жилищное строительство. Особенно во Владивостоке – по таким районам, как остров Русский, побережье бухты Щитовая, территории, примыкающие к Второй Речке. Обсуждается возобновление строительства крупного жилого района «Солнечная долина» в районе поселка Трудовое.

Помимо Владивостока определенные проблемы с подходящими для массовой жилищной застройки территориями сегодня существуют у Артема и Находки.

В феврале этого года губернатор Приморья заявил, что предварительная договоренность о передаче земель от военных под массовое социальное строительство с руководителем Минобороны Сергеем ШОЙГУ есть, и работа в этом направлении будет вестись. Для инвесторов и застройщиков, которые смогут предлагать новое жилье по цене не более 70 000 рублей, глава края гарантировал помощь в застройке новых районов социальной инфраструктурой. На определенных условиях такая помощь была обещана и застройщикам в Находке и Уссурийске.

Серьезной проблемой жилищного строительства является его дороговизна. Высокие цены сильно ограничивают спрос на жилье и привлекательность региона для переезда в него. «Подвинуть» цены может удешевление строительства. И оно возможно. Для этого необходимы комплексное строительство больших микрорайонов, эффективный строительный поток, экономия на строительстве общей инженерной инфраструктуры и дорожной сети. При этом есть условия для создания комфортной современной городской среды, с привлечением бюджетных средств для строительства инфраструктурных объектов на новых жилых территориях, и средств инвесторов – для коммерческого строительства объектов нежилого назначения.

Это строительство на новых городских территориях, кстати, должно снять и определенный пресс с тех районов Владивостока, где сегодня царит точечная застройка. Она садится на старые сети, усугубляет транспортные и социальные вопросы имеющихся жилищных локаций. Этот «отдых» им тоже сегодня необходим, чтобы определиться с большими участками города, подлежащими в перспективе реновации, которая тоже должна быть не точечной, а комплексной.

Главный инженер компании «Архфонд» Владимир СМОТРИКОВСКИЙ, оценивая возможности реновации микрорайонов Владивостока и других приморских городов, массовая застройка которых велась одновременно в 1960-1980-е годы, отмечает, что, действительно, проблема назрела. Это могло бы серьезно поддержать строительный комплекс края. Но решение должно иметь два важнейших аспекта – это создание региональной программы реновации жилья с органом, который будет ей заниматься, а во-вторых, для ее реализации требуются очень большие деньги. Финансовые возможности Владивостока и рядовых приморских городов, к сожалению, несравнимы со столичными. Но столичный опыт нам должен очень помочь избежать серьезных ошибок, когда наступит час реновации и для приморских городов.

Долевое строительство: страха нет

Еще в прошлом году в Приморье были серьезные опасения, что переход долевого строительства на проектное финансирование и эскроу счета может отрицательно сказаться на жилищном строительном комплексе края. Однако, статистика показывает, что спрос остается довольно высоким и позволяет застройщикам начинать новые проекты.

По итогам за 4 месяца этого года Управление Росреестра по Приморскому краю отметило рост государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве жилья по сравнению с январем-апрелем прошлого года на 14%, а количества зарегистрированных прав собственности дольщиков и застройщиков – на 16 %.

С помощью Фонда поддержки обманутых дольщиков Приморского края сегодня успешно решается и проблема этой категории людей. Два года назад в крае насчитывалось около 4 000 семей обманутых дольщиков. В прошлом году было введено 5 долгостроев долевого участия, в целом – около 500 квартир. В конце апреля во Владивостоке в рамках программы достройки проблемных объектов долевого строительства введен ЖК «Одиссей» – ключи от квартир в нем получили 200 семей. И, как сказал губернатор, в этом году планируется завершить еще 11 домов-долгостроев.

Если это будет сделано, то можно ожидать, что ввод нового жилья в этом году в крае окажется выше запланированных 510 тыс. кв. метров даже без учета трудно предсказуемых частных застройщиков, а проблема обманутых дольщиков может быть окончательно решена уже в следующем году.

Кроме этого, в Приморье началась реализация программы строительства арендного жилья, и в конце этого года в Большом Камне, Владивостоке и Уссурийске должно быть введено 300 таких квартир. Еще сотни квартир в этом году будут построены для военных, для детей-сирот и для переселенцев из аварийного жилья по целевым государственным программам.

Можно сказать, что в целом государственная поддержка строительной отрасли в таком деле, как возведение жилья, в Приморье сегодня работает, и это позволяет рассчитывать на серьезный рост объемов ввода в будущем.  

Лариса Жиронкина.

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь

Теги: строительство  инвестиции 


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