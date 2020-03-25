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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Выходим на работу: антикризисный план
Было принято считать, что этот сегмент экономики наиболее гибкий, быстро подстраивается под новые обстоятельства. Однако, ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, - это не тот случай. Без государственной поддержки в сложившихся условиях выбираться из кризиса именно малому бизнесу сложнее всего.
Эксперты рассказали журналу «Дальневосточный капитал» о том, какими мерами поддержки могут воспользоваться приморские предприниматели. Об эффективности антикризисного плана правительства высказались и сами приморские бизнесмены.
Евгений НИКИФОРОВ, генеральный директор центра «Мой бизнес» в Приморском крае:
- На сегодняшний день предприниматели могут получить в центре порядка 50 мер поддержки. Значительная их часть оказывается бесплатно или на условиях софинансирования, когда центр берет на себя большую часть расходов - до 95%.
К примеру, предпринимателям из сферы туризма мы помогаем бесплатно пройти классификацию гостиниц, баз отдыха, хостелов и других объектов туристической инфраструктуры и получить подтверждающий документ. Цены на работы по классификации варьируются от 40 тысяч рублей за хостел до 50-120 тысяч рублей за гостиницу. В 2020 году эти расходы можно будет оплатить за счет государственной поддержки в центре «Мой бизнес». В итоге предприниматель получает свидетельство о классификации средства размещения полученной категории сроком на три года.
Мы видим, что у бизнеса растет потребность открытия новых каналов продажи своей продукции, например, через онлайн платформы. Поэтому мы запустили специальный комплекс услуг по размещению на международной электронной торговой площадке Aliexpress.ru. Если предприниматель пока не готов выходить на большую площадку, и у него есть инстаграмм-аккаунт, с помощью которого он продвигает свои услуги или продает товар, то у нас создана бесплатная профессиональная консультация по SMM-продвижению. Каждый предприниматель получит подробный чек-лист с аналитикой его бизнес-профиля в социальной сети и видео-инструкцию по настройке таргетированной рекламы с помощью личного кабинета Facebook Ads Manager. С ней он сможет самостоятельно настроить рекламу и продвигать свои товары и услуги в профиле или улучшить работу своих smm-специалистов. Все наши обучающие мероприятия перешли в онлайн формат. Таким образом получить бесплатные знания могут предприниматели со всего края.
Для экспортеров мы проводим специальные бизнес-миссии в формате видеоконференцсвязи. Так у нас уже проходили онлайн встречи с потенциальными партнерами из Китая, Южной Кореи, Японии, Индии и других стран.
Мы помогаем предпринимателям на всех стадиях развития компании. Новички в бизнесе могут у нас совершенно бесплатно с минимальным пакетом документов и буквально за час зарегистрировать ИП и ООО с одним учредителем. Также получить консультации по началу ведения своей деятельности, пройти обучающие вебинары. Так, 15 июня у нас стартовал курс «Бизнес-старт для самозанятых» - для приморцев, желающих открыть свое дело и выбрать новый налоговый режим. Мы проводим этот курс совместно с «Деловой средой» и приглашаем федеральных спикеров, которые не только профессионалы, но и сами работают как самозанятые и смогут на своем примере рассказать о преимуществах режима.
Сергей КОСИКОВ, Директор АН «Городской риелторский центр»:
- С конца мая мы начали поэтапный перевод наших сотрудников (со всеми необходимыми мерами предосторожности) в формат офисной работы, так как понимаем, что на самоизоляции люди не только теряют квалификацию, но буквально «сходят с ума». Мы, как и многие, были вынуждены перестроиться на удаленную работу с последней недели марта, и делали это с учетом рекомендаций психологов, чтобы не упала эффективность сотрудников. Все данные для продолжения деятельности находятся в «облаке», много консультаций проходило по телефону. Однако, за это время очень сильно снизился уровень коммуникативного обмена внутри компании. Пришлось менять все формы общения - от планерок до совещаний. Остро обозначились и «проблемные» зоны в организационной структуре, но сложившаяся ситуация дала нам возможность оптимизировать многие процессы. Сейчас мы, как и все, ждем, когда закончится время карантина и можно будет на 100% осуществлять деятельность в прежнем режиме. Однако, отмечу, что самоизоляция и удаленная работа, безусловно, внесли свой вклад в изменение всех процессов, и прежними они уже не будут.
Юрий КОЛОМЕЙЦЕВ, политолог, руководитель Центра социальных инноваций «Черный куб»:
- Во всех наших компаниях деятельность фактически полностью остановлена с марта месяца. Сейчас ничего не изменилось. Никаких мер поддержки нам не положено. В отсрочках по кредитам было отказано. Новый кредит был предложен по неприемлемым для меня условиям. Заработков нет давно от слова «совсем». Небольшая деятельность продолжается удаленно, через ватсап, интернет, смс, видеозвонки. Тем, кто был отправлен в отпуск, мы выплатили двойную зарплату, раздали тушенку и собственные запасы мяса, так как изначально понимали, что сложившийся кризис - надолго. В общем, сегодня, как и три месяца назад, оставшись без денег и сотрудников, мы продолжаем ставить для себя ключевую задачу - удержаться на плаву.
Дмитрий ПАВЛОВ, владелец турфирмы «Катюша», директор «Музея трепанга» (Владивосток), руководитель комитета развития туризма Приморского края Всероссийской общественной ассоциации предпринимателей «Опора России» (Приморское отделение):
- Большую поддержку предпринимателям оказывает центр «Мой бизнес». Нам, например, выделили 150 тыс. руб. на создание сайта. Отмечу, что сегодня, в непростой ситуации, доступны консультации сотрудников Центра для предпринимателей по всем правовым вопросам. Кроме того, сегодня есть возможность устроить сотрудников компаний, работа которых нарушена или осложнена COVID-2019, на общественные работы в рамках собственного предприятия. При этом государство частично компенсирует зарплату на каждого работника, находящегося под риском увольнения - из расчета 23 690 рублей на одного работника, в том числе учитывая районный коэффициент. Для этого необходимо внести сведения на портал «Работа в России».
Кроме того, турфирмам, которые занимаются выездным туризмом, отменили обязательные взносы. Поддержка власти осуществляется на деле, а не на бумаге. Со своей стороны, в «Опоре России» мы создали рабочую группу по взаимодействию с правительством, в которую вошли туристические и транспортные компании, отельеры и рестораторы. Диалог с властью ведется, ведь только совместными усилиями мы сможем преодолеть кризис с минимальными потерями.
Марина СЕМЕНОВА, председатель Приморской организации профсоюза работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства РФ «Торговое единство»:
- На мой взгляд, меры поддержки, которые предоставляются МСБ сегодня, малоэффективны. Программу поддержки необходимо усовершенствовать, расширить и оптимизировать для каждого региона страны. Иначе мелкий, средний и микробизнес просто не сможет адаптироваться и выжить в сегодняшней ситуации. Трудно представить, что отсрочка налогов для МСБ на 6 месяцев станет серьезным подспорьем для бизнеса. Понятно, что ситуация с COVID-19 будет со временем купирована, но вот последствия карантина устранять придется постепенно. Например, не стоит ожидать, что с открытием границ туристический поток восстановится в короткий срок. Не сможет бизнес «восстать из пепла» одномоментно, а, соответственно, не сможет потянуть налоговую нагрузку из расчета шести месяцев.
К сожалению, до сих пор нет никаких действенных мер, касающихся компенсации убытков ТРЦ, кинотеатров, театров и других площадок, которые стоят пустыми из-за принятых мер о запрете скопления народа. Очень пострадала отрасль общественного питания. Например, две наши столовые получили 12130 рублей на каждого сотрудника за апрель (сейчас готовим документы на май), но это, скорее, помощь, чтобы окончательно не захлебнуться в кризис, но не встать ногами на твердую почву.
Что касается кредитов под 2%, пока данную меру мы не рассматриваем, так как понимаем ответственность бизнеса, входящего в кредитование. Ждем пока ситуация хоть как-то нормализуется. На сегодняшний день мы по-прежнему намерены добиваться компенсации убытков наиболее пострадавших от кризиса предприятий - отелей, общепита - через Министерство промышленности и торговли Приморского края.
Алексей ИСАКОВ, заместитель генерального директора ООО «Восточный ЛУЧ»:
- В Приморье от последствия эпидемии коронавируса наиболее пострадали туристический бизнес и все, что с ним связано (игровая зона, гостиницы, общепит, авиакомпании). Но и другим отраслям досталось. Нужно понимать, что предприниматели не могут остановить свою работу и немного подождать - они должны платить зарплату, налоги. Со стороны властей бизнес ожидал и ожидает такой же гибкости, как и от себя самого. Сегодня необходимо предпринять все меры, чтобы как можно больше представителей бизнеса «выжили». Ясно же, что даже после снятия всех ограничений в короткий срок МСБ восстановиться не сможет.
Надежда ТКАЧЕНКО, генеральный директор ООО «Минерал-1» (ювелирные магазины «Золотой Ажур»), глава дальневосточного представительства клуба «Российская ювелирная торговля»:
- 10 июня я получила уведомление от налоговой, что моя компания, попавшая в список особо пострадавших, освобождается от всех налогов за второй квартал 2020 года. За апрель мы получили материальную помощь и 1 июня подали документы на выплату МРОТ за май. Знаю, что очень много компаний, попавших в разряд пострадавших, не смогли получить данную компенсацию от государства - 12130 рублей на человека, поскольку имели задолженности по налогам за 1 квартал, либо сохранили менее 90% сотрудников. Стоит справедливо отметить, что у многих предпринимателей образовались огромные задолженности по объективным причинам, с 27 марта и в течение 2,5 месяцев они были на 100% лишены товарооборота.
В ювелирном ритейле Приморского края занято 274 предприятия, это порядка 5 тысяч человек. Сегодня многие люди, деятельность которых связана с ювелирной торговлей, по-прежнему под угрозой увольнения. Речь идет о тех магазинах, которые расположены в торговых центрах. Основной болью для многих предпринимателей является выплата аренды за апрель, май и июнь, а также выплата ранее взятых кредитов, на которые ни один банк отсрочки не предоставил.
Елена НОВГОРОДОВА, директор МКУ «Центр развития предпринимательства»:
- Правительство расширяет программы льготного кредитования и возможности реструктуризации кредитов по «приемлемым» ставкам. Важным подспорьем может стать кредит под 0 % на срок не более 6 месяцев на выплату заработной платы сотрудникам для организаций, признанных наиболее пострадавшими от ограничительных мер в условиях пандемии коронавируса. Также предусмотрено льготное кредитование для субъектов малого и среднего предпринимательства по ставке 8,5%. Для сохранения занятости и оплаты труда работников организаций в апреле и мае 2020 г. предусмотрена субсидия, в рамках которой на каждого работника организации или ИП и на самого предпринимателя будет перечислено по 12 130 руб. (1 МРОТ по состоянию на 1 января 2020 г.). Это, надо отметить, самый популярный вид поддержки для МСП.
В этой связи хочется отметить, что на территории Приморского края уже предоставляется кредитно-гарантийная поддержка МСП. Предприниматели могут воспользоваться специальным льготным кредитным продуктом Приморской микрокредитной компании - это микрозайм «Специальное предложение» и «Антикризисный» со сроком от одного до 36 месяцев, в зависимости от условий, под 0,5%.
Большой спектр субсидий, налоговых льгот и преференций предложили муниципалитеты, сформировав собственные программы поддержки бизнеса. Важно, что на период пандемии в регионе введен мораторий на проверки предприятий краевыми органами власти.
На территории Приморья часть организаций и ИП освобождены от платы за аренду земельных участков и объектов нежилого фонда, находящегося в собственности Приморского края, а также предусмотрена отсрочка по арендной плате за вышеуказанное имущество. В отношении аренды муниципального недвижимого имущества (в том числе земельных участков города Владивостока) также предусмотрен мораторий на взимание арендных платежей для предпринимателей.
Во Владивостоке на период с 1 апреля по 31 мая 2020 года предприниматели освобождены от платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а на период с 1 июня по 30 сентября 2020 года им предоставлена отсрочка платы по данным договорам до 31 декабря.
Происходит снижение налоговой нагрузки на пострадавшие в условиях пандемии предприятия. Применено снижение налоговой нагрузки по УСН (доходы) с 6% до 1%, а по УСН (доходы-расходы) - с 15 % до 5%.
Для предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере пассажирских перевозок, а также предоставляющих услуги в сфере туризма, предусмотрено снижение транспортного налога.
Для санаторно-курортных организаций, отелей и кинотеатров отменен налог на имущество организаций с 1 января по 31 декабря текущего года, для всех остальных предпринимателей ставка по данному налогу в 2020 году составит 1%.
Более чем для 30 видов предпринимательской деятельности, осуществляемой по патенту, предусмотрено снижение размера годового дохода на 25%, что эквивалентно освобождению от уплаты налога за 3 месяца (март-май).
Я уверена, что за представленными первыми антикризисными пакетами последуют дальнейшие меры от правительства РФ.
Ксения ПЛЕТЦЕР, руководитель Гарантийного фонда Приморского края:
- Гарантийный фонд рекомендует предпринимателям трезво оценить возможности своего бизнеса и своевременно принять необходимые меры по оптимизации всех своих расходов. Например, воспользоваться реструктуризацией кредита: получить отсрочку по платежам или изменить график выплат. Все наши банки-партнеры уже запустили такие механизмы для малого и среднего бизнеса. Своим клиентам мы оформляем продление срока договора поручительства при изменении срока кредитного договора в течение одного дня. Также они могут получить отсрочку по выплате Фонду комиссии. По телефону «горячей линии», открытой в Фонде с апреля этого года, наши сотрудники разъяснят порядок взаимодействия с кредитными организациями по вопросам обслуживания кредитов в ситуации временной неплатежеспособности, а также по всем действующим государственным программам поддержки заемщиков - субъектов МСП. Кроме того, на время введения в крае режима повышенной готовности, Фонд сократил сроки принятия решения по предоставлению поручительства до 1 рабочего дня, снизил абсолютно для всех получателей поддержки размер своего комиссионного вознаграждения до 0,5 % годовых от суммы поручительства. В настоящий момент получатели поддержки Фонда также могут иметь задолженность по налогам и сборам перед бюджетами всех уровней.
Анна МАЦОВСКАЯ
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