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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 27 Июня, 01:37 |
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Владивосток. Муниципальное плечо края
Став восточной политической площадкой для диалога с миром, он стремительно преображается.
Те, кто не был во Владивостоке в последние лет 10, его просто не узнают. Дороги, мосты, современный аэропорт, кампус университета и океанариум на острове Русском, Мариинский театр. Сами же горожане уже давно к этому всему привыкли и даже не хотят вспоминать, как жили без моста через Золотой Рог, как единственная дорога на выезд с полуострова, на котором расположился город, местами напоминала козью тропу. Государство вложило весомые инвестиции в преобразование Владивостока, понимая, что даже один внешний вид города - это своеобразная витрина не только Приморского края, но и страны, а за изменением внешнего облика должны следовать сущностные преобразования. Он должен быть привлекательным для жизни самих горожан, комфортным для ведения бизнеса, интересным для туристов со всей страны и из зарубежья.
Именно эти задачи и по полномочиям, и по человеческим устремлениям сегодня в содружестве решает команда правительства Приморского края и администрации города Владивостока. Об этом «Дальневосточный капитал» разговаривал с главой города Олегом ГУМЕНЮКОМ.
- Олег Владимирович, Владивосток готовится отметить 160-летие. В необычное время живем. Праздник будет?
- Праздник - важная эмоция для любого человека, и день рождения города, тем более юбилейный, - это отличный повод каждому горожанину порадоваться яркому событию, вместе отдохнуть, познать что-то новое, может быть, в очередной раз прочувствовать, что мы одна общность - владивостокцы. Мы планировали перекрыть Светланскую от центральной площади до бывшего ДВПИ и наполнить эту территорию, где несколько уютных зефленых скверов, событиями, создать здесь массу поводов для отличного настроения.
Пандемия коронавируса несколько меняет планы, но праздник отменить не может. Совместно с губернатором Олегом КОЖЕМЯКО мы приняли решение отметить юбилей города и День Победы в сентябре, и тогда реализуем все наши планы и устроим масштабный праздник для жителей и гостей Владивостока.
Будем смотреть по обстановке, шаг за шагом снимая ограничения. Конечно, люди устали от карантинных мер, и эти ограничения еще долго будут сидеть в подсознании, сказываться на личном материальном положении, на делах пострадавшего бизнеса, поэтому, тем более, горожанам важно увидеть яркие краски праздника, получить эмоциональную подпитку. Все наладится.
Мы в полной мере воспользуемся этой отсрочкой - еще больше благоустроим город, посадим больше деревьев и цветов, отремонтируем дорог, фасадов. Сейчас делаем ремонт фуникулера, подпорных стен. Многое успеем в обустройстве парков, здесь в этом году у нас большие планы, и работа кипит.
- Город назначен официальной столицей Дальнего Востока. Что несет за собой этот статус? В чем столичность?
- Он несет еще большую ответственность муниципальной и региональной власти за качество жизни в городе, его благоустройство. По сути после открытия Владивосток стал местом прописки для многих представительств иностранных государств. И сейчас мы на втором месте в России после Москвы по количеству действующих здесь иностранных представительств.
Ожидается, что во Владивосток переедут дальневосточные подразделения федеральных ведомств. И когда представительства Минвосток- развития, аппарат полпреда президента РФ в ДФО будут работать в нашем городе, то, конечно, все это активизирует деловую жизнь города, увеличит поток делового туризма.
- Есть ли дополнительное финансирование для выполнения столичных функций?
- Да, это самое главное, что дает статус - дополнительное финансирование на развитие дальневосточной столицы. Мы получили 300 млн рублей, которые направлены на благоустройство и, с учетом софинансирования из краевого бюджета, позволяют нам решить целый ряд застарелых проблем.
То, что виднее всего - ремонт фасадов, в прошлом году на эти цели было потрачено порядка 600 млн рублей. В этом вопросе мы сосредоточились на исторической части: Светланская, Алеутская - многие дома здесь представляют культурную ценность для нашего города, они были построены еще в царское время, с ними связано много событий, значимых для страны, и персон. Моя задача - максимально сохранить это наследие. Городских денег на это не хватает, но нам удается получать дополнительное финансирование из федерального и регионального бюджетов, ведь мы делаем общее дело, и результаты видны. И, конечно, к Владивостоку в этом смысле особое отношение. Сейчас восстанавливаем дома 1903 года и 1923 года.
Основное финансирование идет по линии национальных проектов и федеральных программ. Город - это сотни километров дорог, которые нужно строить и восстанавливать. У нас теперь нет ямочного ремонта, мы срезаем верхний слой и перетягиваем асфальт полностью заново, чтобы дорога была качественной. Это бесконечный процесс, в прошлом году мы выполнили все показатели по ФЦП «Безопасные, качественные дороги», на что было направлено 900 млн рублей. Вместе с проездами и домовыми территориями за год капитально отремонтировано порядка 70 км дорог. На этот год дорожная программа в городе оценивается в 2,3 млрд рублей. Даже при том, что карантин внес свои отрицательные коррективы - подрядчикам не хватало рабочих, некоторые заводы в городе были закрыты - надеемся выполнить все намеченные планы в полном объеме.
Достраиваем два детских сада и школу. Город будет развиваться, и социальная инфраструктура должна этому запросу соответствовать.
Чуть больше года назад я шел на эту должность с программой, где приоритетное внимание было вопросам благоустройства. И я ей следую. В этом году мы уже отремонтировали более 8 скверов, разбили десятки новых клумб, создаем новые общественные пространства, обрезаем и меняем деревья. Только в этом году вместе с можжевельником закупили 25 тысяч кустов и деревьев. Причем разбили этот заказ на несколько лотов, чтобы в нем могли поучаствовать и местные предприниматели. Так, шаг за шагом идем по тому пути, который проходят все столичные города, те же Москва и Питер не сразу приобрели сегодняшний благоустроенный вид. Мы убрали огромное количество нелепых рекламных конструкций, которых в городе слишком много, и они не всегда законно установлены. Тем самым открыли пространство вдоль магистральных дорог.
Сносим незаконные постройки - киоски, гаражи, территория вокруг которых захламлялась годами, уже убрали 47 свалок, вывозим горы старых автомобильных покрышек, тратим на это муниципальные деньги, хотя это должны делать сами горожане. Занимаемся ливневками и канализацией, сильный ливень - и целые районы города плавают. Это особенно тяжелая тема, я вижу, что творится в трубах, которые годами не убирались, там все просто забетонировано.
- Насколько сами горожане вовлечены в принятие решений по улучшению жизни в городе, и принимают ли они в этом участие? Видят ли общественную ценность того, что сегодня делается для города?
- Для меня это важный вопрос. Сегодня общество активно: много критично настроенных людей, которые проявляют себя главным образом в интернете. Поэтому, когда на наш запрос общественного мнения по поводу благоустройства парка Минного городка пришло 10 000 заявок и пожеланий, я испытал большое удовлетворение. Исходя из этих мнений и будет развиваться парк, который долгие годы был предметом критики горожан. Красивейшее место в городе с каскадом озер, а мы ничего не могли с ним сделать. В настоящее время решены все имущественные вопросы, незаконно построенные объекты здесь будут убраны, для этого нам пришлось обращаться в судебные органы.
Сейчас ремонтируем ливневку, потратили на это около 40 млн рублей, но без этого нельзя приступать к остальным работам - все будем делать капитально. Скоро начнем строительство новых лестниц, готовим место под парковку, ремонтируем дорожки, построим новые входные ворота. По предложению горожан, хотим там сохранить лесной массив, но дополнительно посадить плодовые деревья - яблони, абрикосы.
Столичный город - это парки и скверы, мы создали МАУ «Дирекция общественных пространств города Владивостока», команда которого ведет активный диалог с горожанами.
- В течение ряда лет принимались различные мастер-планы по развитию города, в том числе к их разработке привлекались иностранные специалисты. Прорастает ли что-то из этих бумаг в реальную жизнь?
- В последние годы комплексного развития города не было. Сейчас вместе с правительством края мы пытаемся разобраться во многих прошлых решениях, которые позволили нарушить архитектурные ограничения, застроить территории, предназначенные для рекреации. Есть тема точечной застройки, которую ряд горожан считает за благо, потому что рядом с новым домом благоустраивается большая окрестная территория, другие же принимают в штыки. Вопросов много, на какие-то по закону просто невозможно повлиять. Конечно, не все идеи развития города, разработанные в предыдущие годы, могут быть приняты сегодня, но что-то точно получит воплощение в жизнь.
На будущий год вместе с краевым правительством планируем начать один из проектов, входящих в мастер-план по развитию город, разработанный японским архитектурно-инжиниринговым бюро Nikken Sekkei. На Корабельной набережной будет создана большая прогулочная зона, построен новый причал прибрежных сообщений, будут закрыты железнодорожные пути, расширена территория.
Наравне с благоустройством города перед нами стоит еще более насущная задача - запустить конвейер строительства жилья, доступного для широкого круга жителей, особенно молодежи. На уровне правительства принимаются важные решения по доступной ипотеке. Бери и покупай. Нам нужно расселять аварийное жилье, предоставлять квартиры детям-сиротам. Поэтому с правительством края мы создали рабочую группу, которая будет поддерживать застройщиков, оперативно находить пригодные к застройке территории, решать вопросы с обеспечением этих территорий коммуникациями.
- Можно ли что-то определенное сегодня говорить о проекте Владивостокской кольцевой автомобильной дороги (ВКАД)? Кризис вносит свои коррективы?
- Он на старте, но будет разбит на несколько этапов и существенно изменен относительно первоначального проекта, это касается прежде всего участка от Зари до Первой Речки. Подписано распоряжение о выделении в этом году и на следующий около 223 млн рублей из краевого бюджета на подготовку обоснования инвестиций и проведение аудита строительства первого этапа ВКАД, который включает мост на остров Елены и с него - на остров Русский. Само же строительство этого участка может обойтись в сумму, приближающуюся к 60 млрд рублей.
Мост необходим, чтобы разгрузить транспортный поток, идущий со стороны порта на внутригородские магистрали. Помимо трафика, тяжелые контейнеровозы безбожно раздавливают не приспособленную для этого дорогу, которую мы не успеваем ремонтировать. Если мы собираемся развивать торговый порт, участвовать в международных транспортных цепочках, то ВКАД, которая позволит уводить эти грузы минуя город через остров Русский, - это правильное решение.
При этом сегодня уже очевидно, что ВКАД не будет повсеместно идти по берегу. Прошел конкурс на создание научно обоснованной комплексной программы развития транспортной сети города. Сейчас заключаем договор с московским институтом АО Лаборатория новых информационных технологий «Ланит», у которого есть уникальные компетенции в этой теме. По существу, предстоит выработать «умную» схему, которая, исходя из существующего и перспективного трафика, определит конфигурацию дорог - где нужно расширить, сделать необходимые съезды, оборудовать парковки, как отрегулировать движение. Эта программа - как слоеный пирог, в котором несколько уровней задач по развитию транспортной системы города будут реализовываться последовательно. Не буду забегать вперед, работа только начинается, но я надеюсь, с таким подходом нам удастся решить как минимум две самые актуальные задачи - облегчить городское движение и сэкономить бюджетные средства на строительство очень дорогой магистрали.
- Олег Владимирович, почему нужно жить и работать во Владивостоке, за что его любить, что нужно ценить более всего?
- Прежде всего, город нужно любить не за что-то, а просто любить и понимать, что он так же, как и ты от него, от тебя зависит. Не надо сидеть и думать: тут плохо, там плохо, а закатывать рукава и что-то делать тоже. Ввернуть лампочку в подъезде, собраться домом и посеять на придомовой территории траву, семена копейки стоят. А главное - город готов помогать инициативным гражданам во всем. Жизнь человека определяется тем, чем он сам ее наполняет. Наполняйте ее любовью, и к своему городу тоже.
Я всю жизнь, за исключением пяти лет, что работал в других областях, прожил во Владивостоке. И мне не хочется уезжать отсюда даже на отдых. У нас хороший климат, много солнца, замечательная природа, а море, для тех, кто ценит, вообще не сравнить с Черным - живое и энергичное.
Конечно, пока еще не удается переломить отрицательную миграционную статистику. Люди уезжают, в том числе молодежь. Причин много: жилье дороже, чем на западе, кому-то возможностей для самореализации не хватает. Но это жизнь, и люди - свободны в своем выборе. Кто-то уезжает, а кто-то, наоборот, стремится к нам, особенно из соседних регионов, и находит здесь себя. Этот человеческий круговорот, я думаю, - абсолютно нормальная вещь. Хотелось бы, чтобы больше приезжало, эти люди, как правило, более «жадные» к работе, с драйвером - им нужно утвердиться в этом активном портовом городе, у которого свой особый менталитет и свободный дух. И так все 160 лет, что существует Владивосток.
Фото автора.
Лариса ЖИРОНКИНА
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