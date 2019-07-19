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28 Августа 2019, 12:30 | Проект ДК | Адреса инвестиций. Приморский край

Нефтехимия замерла в ожидании китайских денег

Нефтехимический кластер, обещавший стать одним из ключевых элементов новой экономики Приморья, ориентированной на выпуск экспортной продукции с высокой добавленной стоимостью, продолжает оставаться миражом

Под амбициозный проект ранее была создана отдельная территория опережающего развития (ТОР) «Нефтехимический», но два ключевых резидента территории еще только определяются с конфигурацией своих проектов, подыскивая партнеров в Саудовской Аравии и Китае.

«К сожалению, произошло отставание от первоначальных графиков по реализации крупных инвестиционных проектов: компании ПАО «Роснефть» по строительству современного нефтехимического и нефтеперерабатывающего комплекса АО «ВНХК» и проекта ЗАО «Национальная химическая группа» по строительству Находкинского завода минеральных удобрений», – отмечал губернатор Олег КОЖЕМЯКО в начале года.

По его словам, по состоянию на 1 апреля было подписано одно соглашение с АО «Восточная нефтехимическая компания» (ВНХК) с общим объемом инвестиций 660,6 млрд рублей. Инвестировано на данный момент лишь 1,35 млрд рублей. Создано 92 рабочих места из 4,42 тыс. запланированных.

Проект ВНХК предполагает строительство нефтехимического комплекса в районе пади Елизарова Партизанского муниципального района Приморского края. Первая очередь ВНХК предусматривала строительство нефтеперерабатывающего завода мощностью 12 млн тонн нефти в год, вторая – нефтехимического комплекса мощностью 3,4 млн тонн нефти в год. Предварительная оценка суммы средств, необходимых для реализации проекта ВНХК, включая инвестиции в строительство инфраструктурных объектов, составляет более 700 млрд рублей. В сентябре 2016 года «Роснефть» договорилась с Китайской национальной химической корпорацией (ChemChina) о создании совместного предприятия для реализации проекта. Предполагалось, что в СП «Роснефти» будет принадлежать 60%, ChemChina – 40%.

Выгоды нет?

В мае «Роснефть» заявила, что проект ВНХК из-за нерентабельности в существующих налоговых условиях исключен из инвестиционного плана компании. «Проект ВНХК, как мы знаем, был рентабелен в рамках существовавшей налоговой системы, и сегодня из-за реализации большого «налогового маневра» он не является рентабельным, и как таковой он был снят, исключен из инвестиционной программы компании», – сообщил первый вице-президент «Роснефти» Павел ФЕДОРОВ.

Позднее глава Минэнерго Александр НОВАК отмечал, что ведомствам нужен ВНХК, и они готовы пойти на предоставление ему экономических льгот и стимулов. «Я думаю, что этот проект еще может быть реализован, для этого действительно нужно посмотреть экономику и, если нужно, давать экономические стимулы, чтобы он был реализован. И мы смотрим, и смотрит компания, и министерство финансов», – говорил он.

«Роснефть» не отказалась от этого проекта – компания ищет решения, связанные с налоговым маневром, акцизами, с тем, чтобы «Роснефти» был выгоден этот проект. Поэтому площадка сохраняется за «Роснефтью». Вопрос строительства этого комбината – в ведении руководства компании. Если будет принято решение о возобновлении проекта ВНХК, мы его поддержим», – озвучил позицию местной власти г-н Кожемяко.

Важно, что в поддержку ВНХК выступил вице-премьер РФ Юрий ТРУТНЕВ, заявивший, что доверяет расчетам «Роснефти», которые свидетельствуют о нерентабельности проекта при текущих налоговых условиях, и призвал Минфин смягчить позицию в этом вопросе.

«Я на эту тему проводил совещание с участием и «Роснефти», и Минэнерго, и Минфина. Позиции всех трех сторон несколько разные. «Роснефть» доказывает свою позицию, Минфин говорит, что некоторые стимулы присутствуют. Но я здесь больше верю компании, потому что инвестиционные решения принимает компания. Если компания в результате расчета проекта получает отрицательный результат и не планирует реализацию проекта в данных налоговых условиях, значит, Минфину надо менять позицию», – пояснил г-н Трутнев.

Есть и другой положительный момент – недавно стало известно, что нефтехимическая госкомпания Саудовской Аравии Sabic выразила заинтересованность в изучении возможности принять участие в дальневосточном нефтехимическом проекте совместно с «Роснефтью».

Метанолу быть

Второй проект в ТОР «Нефтехимический» куда более реален – еще в конце марта премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал постановление о расширении границ ТОР «Нефтехимический» под проект строительства комплекса по производству минеральных удобрений. Инвестором проекта выступает ЗАО «Находкинский завод минеральных удобрений» (НЗМУ). Общая стоимость проекта оценивается в $6,3 млрд.

Для реализации проекта подписанным постановлением в границы ТОР добавлены 73 земельных участка площадью 981,34 га, которые расположены на территории Находкинского городского округа.

ЗАО «Находкинский завод минеральных удобрений» (сейчас АО) зарегистрировано в Находке в сентябре 2012 года с уставным капиталом 100 тыс. рублей. Единственным учредителем компании является Артем ОБОЛЕНСКИЙ, возглавляющий совет директоров. В декабре 2016 года НЗМУ, Японский банк международного сотрудничества (JBIC) и ВЭБ подписали в Токио меморандум о взаимопонимании по финансированию строительства завода. Помимо JBIC к финансированию проекта планировали подключиться корейский KEXIM и германский Hermes. Стоимость проекта на тот момент оценивалась в $5 млрд, сейчас – в $6,3 млрд.

Еще в 2012 году НЗМУ заключил договор с администрацией Находкинского городского округа по аренде участка площадью 628 га в поселке Козьмино вблизи порта Восточный. В январе 2013 года было завершено технико-экономическое обоснование проекта. Тогда проект входил в сферу интересов Аркадия РОТЕНБЕРГА.

Первоначально проект завода в Приморье предусмат- ривал создание производства 1,1 млн тонн аммиака, 2 млн тонн карбамида и 1 млн тонн метанола в год. Однако в конце 2016 года новым владельцем НЗМУ стал Артем Оболенский, чуть позже презентовавший новую конфигурацию. В связи с падением мировых цен на минеральные удобрения и более привлекательным уровнем цен на метанол, было принято решение о создании, в первую очередь, метанольного производства (на 2 млн тонн в год).

«Завод будет иметь низкую себестоимость производства метанола – около $80 за тонну, при цене метанола $330-360 за тонну, что делает этот проект привлекательным для потенциальных японских парт- неров. Доходность акционерного капитала в данном проекте ожидается более 20% годовых. Мы с китайскими соинвесторами уже подписали несколько инвестиционных меморандумов по реализации данного проекта, и мы рассчитываем, что японские инвесторы будут занимать более активную позицию касательно совместной реализации этого проекта», – пояснял г-н Оболенский.

По последним данным, строительство Находкинского завода минеральных удобрений предусматривает создание комплекса мощностью 2,2 млн тонн аммиака, 2 млн тонн карбамида и до 2 млн тонн метанола в год. Предприятие планирует ввести в эксплуатацию установку метанола в 2022 году, установки аммиака – в 2024 году.

В качестве сырья и топлива на производстве в поселке Козьмино будут использовать природный газ и морскую воду как источник водоснабжения. НЗМУ заключил 20-летний контракт с «Газпромом» на поставку 3,15 млрд кубометров природного газа ежегодно.

Китайское подспорье

По данным «ДК», партнером российской компании в реализации проекта станет китайская China National Chemical Engineering Group Corporation Ltd. (Китайская национальная химико-инженерная корпорация» (CNCEC).

CNCEC – одна из крупнейших строительно-проектировочных компаний в мире. Осуществляет строительное проектирование, природоохранные мероприятия, исследования в области производственных инженерных технологий, поиск и обслуживание проектов в сфере инженерного проектирования.

При этом год назад азиатский инвестиционный фонд Generations Fund (GenFund, Фонд поколений) подписал во Владивостоке соглашение с НЗМУ об инвестициях до $440 млн во вторую фазу газохимического проекта в Приморье.

GenFund создан летом 2018 года пулом азиатских инвесторов с первоначальным капиталом $2 млрд и целевым капиталом $20 млрд. Стратегия фонда ориентирована на инвестирование в международные проекты в рамках инициативы «Один пояс – один путь».

Досье «Дальневосточного капитала": ТОР «Нефтехимический» была создана 7 марта 2017 года в Партизанском районе Приморского края. Первым статус резидента получило АО «Восточный нефтехимический комплекс» (ВНХК) «Роснефти». Соглашение об осуществлении деятельности на территории было подписано в рамках Восточного экономического форума в сентябре 2017 года.

Фото автора.

Наталья Комиссарова

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2019 год.   

Теги: экономика  нефтехимия  экспорт 


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