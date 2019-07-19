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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 28 Августа, 18:14 |
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Электронные визы открывают Приморье
На его территорию через порт Кневичи два года назад въехали первые иностранные гости, использовавшие новые возможности оперативно и без лишних хлопот оформить пребывание на российской территории.
Опыт оказался более чем удачным, а сам режим электронных виз был тиражирован на все территории Дальнего Востока.
Для деловых и просто туристических поездок новых режим – свидетельство лояльности российской стороны и актуальное предложение. Напомним, что заявку на получение электронной визы можно подать через специализированный сайт за четыре дня до предполагаемого въезда. При этом электронная виза выдается бесплатно, без взимания консульского сбора.
Не удивительно, что с августа 2017 года на территорию Дальнего Востока по электронной визе въехало уже более 97 тысяч иностранных граждан, всего было подано более 134 тысяч заявок.
Статистика свидетельствует, что наибольшей популярностью такой механизм пользуется у граждан КНР, которые получили более 104 тысяч виз, при этом более 76 тысяч жителей Китая уже ими воспользовались. На втором месте оказались жители Японии, которые получили почти 26 тысяч виз, воспользовались ею более 19,6 тысяч человек. По электронной визе на Дальний Восток въехали также 234 гражданина Сингапура и 219 граждан Индии.
Как сообщили в Минвостокразвития, сегодня оформить электронную визу для посещения Дальнего Востока могут граждане 19 стран: Алжира, Бахрейна, Брунея, Индии, Ирана, Катара, КНР, КНДР, Кувейта, Марокко, Мексики, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Сингапура, Туниса, Турции и Японии. С 19 июня этого года в перечень стран включен Тайвань, за полтора месяца Дальний Восток посетили 99 граждан этого государства, получена 271 виза.
Досье «Дальневосточного капитала": Сегодня воздушные пункты пропуска работают во Владивостоке (Кневичи), Петропавловске-Камчатском (Елизово), Благовещенске (Игнатьево), Хабаровске (Новый), Южно-Сахалинске (Хомутово) и Анадыре (Угольный), Чите (Кадала) и Улан-Удэ (Байкал). Кроме этого, в Сахалинской области, Приморском и Камчатском краях работают морские пункты пропуска. В Приморье по электронной визе можно прибыть через железнодорожные пункты пропуска «Пограничный», «Хасан», «Махалино», автомобильные пункты пропуска «Полтавка» и «Турий рог».
Юрий РОГОВ
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