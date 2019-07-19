Таможенный маневр

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Среда| 28 Августа, 18:13 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 66.26 р.
1 EUR 73.61 р.
100 JPY 62.62 р.
10 CNY 92.45 р.
Тема номера
Курс на диверсификацию: Как меняется горнодобывающая отрасль в ДФО
свежий номер
Дальневосточный капитал № 08, 2019

Регион сегодня
28.08 |
В Приморье размывает новые участки основных дорог
28.08 |
Аквапарк, отель, SPA-центр
28.08 |
Наплыв северокорейских шхун на заповедное Приморье продолжается
28.08 |
В Приморье обновляется список затопленных дорог
28.08 |
Приморская инвествитрина
статьи раздела
Отрасль
19 Июля 2019, 13:17
Проектное финансирование: куда пойдет рынок Вступил в силу пакет поправок в законодательство о долевом строительстве жилья, предусматривающий переход застройщиков на схему финансирования с применением эскроу-счетов
статьи раздела
Рынки
19 Июля 2019, 12:00
Топливо под жестким контролем Многоступенчатую систему контроля качества проходит топливо ННК на пути к конечному потребителю
статьи раздела
Рынки
19 Июля 2019, 11:45
Береги автомобиль! Где найти качественное топливо в регионе, и что делать, если заправился суррогатом?
статьи раздела
Часовой пояс
19 Июля 2019, 10:00
Лайнер Costa Venezia примет гостей ВЭФ Морской круизный лайнер люкс-класса Costa Venezia примет участников V Восточного экономического форума, который состоится 4-6 сентября во Владивостоке, сообщает пресс-служба "Росконгресса"
статьи раздела
Регион сегодня
18 Июля 2019, 17:45
Тигриный след Дмитрия МЕЗЕНЦЕВА Директор Сафари-парка о тиграх, эффективном управлении и нравственности в экономике
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Проект ДК
28 Августа 2019, 14:00 | Проект ДК | Адреса инвестиций. Приморский край

Таможенный маневр

Свободные таможенные зоны пока не снискали популярности у резидентов

Свободная таможенная зона (СТЗ) – особая преференция, доступная резидентам территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ). Она дает право ввозить иностранные товары без уплаты таможенных пошлин, налогов. Предполагалось, что данная преференция будет пользоваться спросом у резидентов особых режимов, поскольку СТЗ экономически выгодно применять практически для любого инвестиционного проекта, предполагающего ввоз иностранных товаров для его реализации. Однако, как показывает практика, – свободная таможенная зона не снискала популярности. Причины этого выяснил деловой журнал «Дальневосточный капитал».

Первые свободные таможенные зоны появились на Дальнем Востоке еще в 2016 году. Преференцией воспользовались две компании – «Судостроительный комплекс «Звезда» (ТОР «Большой Камень»), реализующая масштабный инвестиционный проект по созданию судоверфи и «Газпромпереработка Благовещенск» (ТОР «Свободный»), строящая Амурский газоперерабатывающий завод. Затем СТЗ «распробовали» резиденты Свободного порта. Первой стала компания из Владивостока – «О. Русский». Последующие три зоны, созданные в рамках СПВ, также имеют приморскую прописку – это компании «РосКор», «Промышленный парк УССУРИЙСКИЙ» и «Аквапарк «Теплое море». Через эти компании регион получает уже миллиардные частные инвестиции. При этом география СТЗ у резидентов ТОР более обширная, они создаются по всему Дальнему Востоку: в Амурской области, Хабаровском и Камчатском крае, Приморье и Якутии. В этом году впервые процедура свободной таможенной зоны была применена в Сахалинской области. СТЗ была оформлена рыбокомбинатом «Островной» в рамках ТОР «Курилы».

Досье «Дальневосточного капитала": По данным Дальневосточного таможенного управления, благодаря СТЗ, в прошлом году резидентам особого режима удалось сэкономить почти 11 млрд рублей. Основные категории товаров, помещаемые резидентами под таможенную процедуру СТЗ, – это листовой прокат из углеродистой стали, трубы, фитинги, грузовые автомобили, полимеры этилена в первичных формах. Товары в основном ввозились из Китайской Народной Республики (44%), Республики Корея (34%), Германии (8%). В 2018 году сумма предоставленных льгот по уплате таможенных платежей для резидентов СПВ и ТОР увеличилась в шесть раз. Так, в 2017 году резидентам предоставлено освобождений от уплаты таможенных платежей на сумму 1,63 млрд рублей.

Как отмечают эксперты, перспективы применения таможенной процедуры СТЗ для Дальнего Востока значительны, и представленные резидентам в рамках СПВ и ТОР возможности должны обеспечить развитие производства, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых. Широк потенциал применения преференции и для производств с использованием современного иностранного оборудования, базирующегося на отечественной сырьевой базе, так как Дальний Восток богат природными ресурсами. А реализуемые правительством России программы должны обеспечить повышение степени переработки экспортируемых товаров.

По данным Корпорации развития Дальнего Востока, в настоящее время в качестве резидентов ТОР зарегистрированы 406 компаний, а резидентов СПВ – 1449. Однако свободных таможенных зон на Дальнем Востоке создано всего 14. Эксперты выделяют две основные причины непопулярности режима. Первая связана с тем, что концептуально СТЗ подходит только компаниям, которые производят продукцию на экспорт, поскольку именно в этом случае предполагается ее беспошлинный вывоз. Вторая – перегруженная процедура по обустройству таможенной зоны, как в финансовом плане, так и в бюрократическом. По разным оценкам СТЗ может обойтись компании от 5 до 50 млн рублей – в зависимости от размеров участка. Еще один нюанс, который выделяют эксперты, – это появление режимного объекта на территории резидента, что может также создавать определенные неудобства. В силу высокой стоимости создания и оборудования СТЗ, преференцией пользуются, главным образом, крупные капиталоемкие предприятия, в то время как малый и средний бизнес остается вне зоны свободного таможенного контроля.

«Оборудование зоны свободного таможенного контроля – дорогостоящее удовольствие. Когда мы приступили к этой процедуре, еще предъявлялись стандарты к ограждению – забор вокруг СТЗ не мог быть ниже 2,2 метров. На нашей территории был установлен двухметровый забор, и для того, чтобы соблюсти все требования, нам пришлось возводить еще один – буквально строить забор внутри забора. Дооборудовали зону контрольно-пропускным пунктом, дополнительными камерами видеонаблюдения. Все это обошлось нам примерно в пять млн рублей. Поэтому нет ничего удивительного в том, что большинство резидентов СПВ и ТОР не спешат с оформлением СТЗ. Режим еще требует доработки», – считает резидент особого режима.

Как сообщил журналу «Дальневосточный капитал» исполнительный директор Ассоциации резидентов ТОР и СПВ Денис ГАРИН, уже неоднократно предлагалось исправить ряд недоработок: «В законе есть моменты, которые позволят уйти от обустройства зон таможенного контроля и перейти к электронному документообороту. И резиденты даже готовы взять на себя создание соответствующей информационной системы. Главное – подвести техническую базу, которая бы позволяла работать с таможней и передавать ей в электронном виде все необходимые отчеты и документы. Минвостокразвития дало добро на такой эксперимент и создало внутренний приказ, однако таможня инициативу не подхватила, и процедура осталась без изменений. Никаких упрощений или реформ не происходит, и резиденты давно уже устали жаловаться на создавшуюся ситуацию. И если российские инвесторы с трудом разбираются в тонкостях создания СТЗ, то, что говорить об иностранцах? Пока подобные инициативы будут тормозиться, зоны свободного таможенного контроля так и останутся единичными».

Наталья КОМИССАРОВА

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2019 год.   

Теги: СТЗ  Свободная таможенная зона  Таможенные зоны 


Loading...







Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
19 Июля 2019, 12:57
БАМ: подарки к празднику В честь 45-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ), который отмечался 7 июля, Дальневосточная железная дорога организовала специальный эстафетный поезд сообщением Хабаровск-1 - Тында - Хабаровск-1
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
19 Июля 2019, 09:00
"Катание на автомобиле? Глупое и бессмысленное занятие" С чего начинался "Зеленый угол"?
статьи раздела
Компании
18 Июля 2019, 15:45
"Газпром" прописался на острове Русском На острове Русском состоялось торжественное открытие Дальневосточного филиала ООО "Газпром 335"
статьи раздела
Проект ДК
18 Июля 2019, 12:00
Приморская стройка меняет правила Строительство на Дальнем Востоке остается дорогим удовольствием
статьи раздела
Проект ДК
18 Июля 2019, 11:15
Продавать правильно. И прибыльно В Приморье выращивают поставщиков товаров и услуг для крупных госкорпораций и резидентов ТОР
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика