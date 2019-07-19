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28 Августа 2019, 11:30 | Проект ДК | Адреса инвестиций. Приморский край

Бегущие из офшоров

Почему российские олигархи не спешат заселять остров Русский во Владивостоке

1 июня в России стартовал третий этап амнистии капиталов. Он продлится до 1 марта 2020 года. На этот раз правила ужесточены: в отличие от первых двух этапов нужно будет не только раскрыть соответствующие сведения, но и перерегистрировать подконтрольные иностранные компании в одном из специальных административных районов (САР) – на острове Русском (Владивосток) или острове Октябрьском (Калининград). Кроме того, средства с иностранных счетов нужно перевести в российские банки. Участники амнистии капиталов получат гарантии освобождения от ответственности за налоговые нарушения, совершенные до 1 января 2019 года.

«Дальневосточный капитал» разбирался, почему потенциальные резиденты выбирают Калининград, а не остров Русский.

Как это работает

Президент РФ Владимир ПУТИН 6 августа 2018 года подписал пакет законов о создании специальных административных районов на островах Русский и Октябрьский. Основная цель САР – редомициляция (смена юрисдикции) зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе – в качестве антисанкционной меры.

Согласно основному закону «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края», подать заявку на резидентство в САР может только иностранное юридическое лицо, то есть российские компании доступ к новому режиму (по крайней мере, на первом этапе) не получат. Кредитные организации, некредитные финансовые организации, операторы платежных систем и операторы услуг платежной инфраструктуры также не могут признаваться участниками специальных административных районов.

Резиденты САР полностью освобождаются от налога на прибыль в виде дивидендов и налога на прибыль от реализации акций иностранных компаний. На территории таких районов действуют особые режимы валютного регулирования и 5% налог на доходы, полученные иностранными лицами в виде дивидендов по акциям международных холдинговых компаний.

Резиденту за полгода после переезда нужно вложить в страну минимум 50 млн рублей. Этот пункт принят специально, чтобы отсечь небольшой бизнес.

Переехавшие в Россию компании могут скрыть информацию о своих бенефициарах (данные получат лишь управляющая компания, контролирующие органы и суды).

В дальнейшем развитии отечественных офшоров Минэкономразвития видит участие не только традиционного российского бизнеса. Ведомство хочет превратить САР в международный финансовый центр с акцентом на криптоэкономику – на островах Русский и Октябрьский будет действовать особое крипторегулирование.

Кроме того, по расчетам Минтранса, специальные административные районы на островах Русский и Октябрьский можно использовать для создания привлекательных условий для регистрации воздушных судов в реестре РФ. На сегодняшний день практически все суда иностранного производства, эксплуатирующиеся российскими авиакомпаниями, зарегистрированы в реестрах Бермудских островов либо Ирландии. Вопрос перевода гражданского флота иностранного производства под российскую юрисдикцию давно ставится на правительственном уровне.

Не всем по нраву

Спрос на переезд в САРы пока есть только со стороны компаний из международных офшоров, как правило, именно там расположены головные холдинговые компании. В частности, с этого года многие популярные у российского бизнеса офшоры (в том числе – Британские Виргинские острова, Бермудские, Каймановы и Сейшельские острова) начали принимать законы, требующие от компаний заниматься реальной деятельностью на их территориях. За 2019 год компании должны открыть полноценный офис или представить доказательства уплаты налогов в другой, прозрачной, юрисдикции.

В то же время юристы отмечают, что на сегодня в законе слишком много ограничений, тормозящих процесс захода в САР. В частности, достаточно сложная процедура переезда. Кроме того, переехать в САР могут компании из ограниченного списка стран – входящих в группу FATF, борющихся с отмыванием денег, а также комитет экспертов Совета Европы по оценке антиотмывочных мер. Если компании смогут переезжать в САРы из любых юрисдикций – это будет большой плюс.

Правда, для компаний, которые являются международными не только на бумаге, но и на практике, все равно важно сохранить свое европейское или американское гражданство.

Новые жильцы поселка Воевода

Первым резидентом владивостокского офшора стал ныне скандально известный совладелец банка «Восточный» Артем АВЕТИСЯН. Его компания Finvision Holdings Limited, получившая широкую огласку в связи с делом основателя фонда частных капиталовложений Baring Vostok Майкла КАЛВИ, официально сменила прописку на островную год назад и ныне именуется ООО международная компания (МК) «Финвижн Холдингс».

АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ) зарегистрировало Finvision Holdings Limited в качестве резидента САР в рамках IV Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Компания была зарегистрирована как юрлицо еще в июне 1974 года и до переезда на остров Русский базировалась на Кипре. Уставный капитал на данный момент – 20,383 млн рублей.

Артем Аветисян пояснял, что решение о переводе компании в Россию было принято в связи с рядом неудобств, с которыми компания сталкивалась на Кипре.

«Как КИК (контролируемая иностранная компания – Прим. «ДК») нам необходимо было ежегодно сдавать в России финансовую отчетность компании, а также учитывать ее чистую прибыль в налоговой декларации – 3 НДФЛ – и платить налог с прибыли КИК в размере 13%. Кроме того, необходимо было снимать офис, содержать номинального директора, специалистов по ведению бухгалтерского учета, а также аудиторов. В России же, со статусом САР, как международная холдинговая компания, мы освобождаемся от налогов на дивиденды и от налогов на продажу акций либо долей компании. Да и перевод компании в Россию у нас занял всего 5 дней», – сказал г-н Аветисян.

Пикантность ситуации в том, что на острове на данный момент практически нет подходящих офисных зданий, поэтому МК «Финвижн Холдингс» была вынуждена снять офисное помещение на территории Центра отдыха «Белый лебедь».

Пример оказался не заразителен – только в марте этого года в спецрайоне появился второй резидент – ООО МК «Доналинк» (ранее – Donalink Ltd.), аффилированная с основным владельцем АО «СУЭК» Андреем МЕЛЬНИЧЕНКО. Причем, новичок избрал местом регистрации тот же юрадрес, что и у «Финвижн» – остров Русский, поселок Воевода, 20.

«Компания владеет иностранными и российскими (в частности, дальневосточными) активами, и основной целью редомициляции «Доналинк» был перевод таких активов в Россию. Компания планирует продолжать текущую инвестиционную деятельность и развивать хозяйственное присутствие на Дальнем Востоке, при этом сохраняя его и на международных рынках», – поясняло Минвостокразвития.

Интерес г-на Мельниченко к Приморью оправдан – МК «Доналинк» в настоящее время владеет 41,84% акций ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК), которому полностью принадлежат АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) и АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК). 52,07% акций ДЭК принадлежит «РусГидро». В настоящее время партнеры предварительно договорились, что структуры Андрея Мельниченко снизят свою долю в ДЭК, обменяв ее на Лучегорский угольный разрез в Приморье с годовой добычей 5 млн тонн и Приморскую ГРЭС.

В Калининграде заселение идет успешнее – 9 июля на острове Октябрьский был зарегистрирован десятый резидент специального административного района ПАО «Эн+ Груп» (ранее En+ Group plc.). Сейчас у En+ нет контролирующего акционера – доля Олега ДЕРИПАСКИ, находящегося в санкционном списке США, сократилась до 44,95% за счет передачи части его доли ВТБ и фонду «Вольное дело», а также обмена с Glencore.

Досье «Дальневосточного капитала": Редомициляция офшорной компании – это процедура по замене ее юридического адреса с одной юрисдикции на другую при сохранении своего организационно-правового статуса и корпоративной структуры. Компания, таким образом, прекращает свое существование как юридическое лицо в месте первоначальной регистрации и продолжает свою деятельность уже в другой стране в соответствии с законодательством этой новой юрисдикции. Причины редомициляции могут быть разными. Как правило, это желание сменить налоговое законодательство на более благоприятное в новой юрисдикции, также это выход на новые рынки капитала, уход от слишком жестких регулятивных норм и повышенной прозрачности, желание связать акционерную базу с местом регистрации и т.д. При смене юрисдикции компании необходимо, чтобы нынешняя юрисдикция и будущая предусматривали возможность редомициляции в своем законодательстве.

Фото автора

Александр САЛКОВ

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2019 год.   
 

Теги: Владивосток  остров Русский 


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Комментарии
  • Иванов Сергей Парфирьевич15:45, 28.08.2019

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