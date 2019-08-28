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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 30 Августа, 22:18 |
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Азиатские инвесторы определяются с приоритетами
При этом азиатские инвесторы, делегации которых с завидной регулярностью посещают регион, не торопятся запускать здесь крупномасштабные проекты. Прорывом в этом плане может стать реальный интерес китайских сталеваров к строительству в Приморье металлургического завода и запуск молочного проекта вьетнамской TH Group.
В 2017 году между Россией и КНР была достигнута договоренность о переносе вредных производств на российский Дальний Восток. Первой свои планы в отношении Приморья озвучила китайская Debang Guangdong (входит в Hebei Luanhe Group), заявившая о намерении создать в Приморском крае металлургический кластер стоимостью до $5 млрд. Предполагалось, что инвесторами могут стать Sinosteel Corp. (государственная сталелитейная корпорация Китая), Rizhao Steel Holding Group (частное сталелитейное предприятие, г. Жичжао) и Jianlong Group.
«Мы считаем, что территория российского Дальнего Востока обладает необходимыми ресурсами для поэтапного развития проекта, а также незамерзающими портами, которые позволяют выйти с готовой продукцией на рынки стран Юго-Восточной Азии и Индии. Несомненно, мы воспользуемся льготными режимами, которые дает как правительство КНР, так и правительство России на территории Дальнего Востока», – сказал председатель совета директоров компании Яо Сяодун в декабре 2017 года.
Увы, но спустя полтора года свежих новостей по проекту не появилось. Зато обозначился новый претендент. Корпорация Bi Shi («Би Ши», провинция Хэбэй) готова построить в Приморье предприятие по производству листовой стали для судостроительной промышленности. Соответствующее соглашение о намерениях руководство компании подписало с регионом в сентябре 2018 года. Корпорация рассчитывает реализовать проект по строительству завода в два этапа: на первом производительность составит 3 млн тонн в год, на втором, если позволит рынок сбыта, мощности будут увеличены. На первоначальном этапе китайская корпорация оценивает инвестиции в 3,4 млрд рублей.
Торгово-промышленная корпорация Bi Shi – частная компания, основанная в 2007 году в г.Таньшань. Корпорация представляет объединение предприятий сталелитейной, коксовой, электрической и горной промышленности. Годовой объем стали, производимой компанией, составляет 6,8 млн тонн, кокса – 3 млн тонн, выработка электроэнергии – 2,5 млрд кВт.ч.
«Да, к нам обращались инвесторы по строительству такого завода. Мы, в целом, поддерживаем проект, если он будет иметь широкий формат, перспективы создания новых рабочих мест, будет соблюден экологический баланс. Предприятие должно вносить реальный вклад в экономику края, не быть производством уровня 70-80-х годов прошлого века. Разговор ведется, но конкретных предложений по технологиям, маркам стали пока не было», – сказал губернатор Олег КОЖЕМЯКО по итогам участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне.
Хасанское приглашение
Но куда привлекательнее выглядит более свежее предложение. Китайская металлургическая корпорация HBIS Tangsteel уже подобрала в Приморском крае площадку под строительство завода по выпуску стали. В ближайшее время инвесторы намерены проработать вопросы, связанные со строительством электростанции, созданием мощностей для газификации завода и освоением водной акватории.
По данным «ДК», китайцам приглянулась площадка Славянского судоремонтного завода (принадлежит депутату Законодательного собрания Приморья Джамбулату ТЕКИЕВУ) в Хасанском районе.
Отметим, что HBIS Tangsteel планирует использовать при производстве газ, а с этим в Приморье в настоящее время – реальные проблемы. В настоящее время большие объемы «голубого топлива», поступающего в Приморье, забирает судостроительный комплекс «Звезда», а на подходе еще проект «Находкинский завод минеральных удобрений» (НЗМУ) и, возможно, ВНХК «Роснефти».
HBIS Tangsteel – одна из ведущих металлургических корпораций КНР. Корпорация участвует в реализации крупных проектов по строительству высокоскоростных автомагистралей, атомных электростанций, мостов в Китае, а также – в различных проектах на территории США, Швейцарии, стран Африки и других.
Первый вице-губернатор Приморья Вера ЩЕРБИНА отметила важность открытия масштабного металлургического производства на территории региона. «Руководство края готово оказывать партнерам всяческую поддержку в решении земельных, имущественных, кадровых и иных вопросов. Однако есть и ряд требований, которые должны быть соблюдены при реализации проекта. В частности, речь идет об экологической безопасности производства, приоритетности трудоустройства местных жителей и регистрации предприятия непосредственно в Приморье для обеспечения налоговых поступлениях в краевой бюджет», – сказала г-жа Щербина.
Молочные реки
Из разряда перспективных в разряд реализуемых перешел проект вьетнамского коцерна TH Group по созданию комплекса молочного животноводства полного цикла. ООО «ТиЭйч Рус Приморский» (российская «дочка» TH Group) строит комплекс в статусе резидента территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский». Инвесторам было выделено около 50 тыс. гектаров земли, где уже вовсю развернуты строительные работы.
Инвестпроект предполагает строительство животноводческих комплексов для разведения молочных пород крупного рогатого скота с общим поголовьем 15 тыс. голов, в том числе 7,2 тыс. голов дойного стада. Планируется, что предприятие ежегодно будут перерабатывать более 60 тыс. тонн молока.
Проект будет реализован в два этапа: на первом будет построен животноводческий комплекс на 5 тыс. голов общего стада, в рамках второго будут запущены еще два животноводческих комплекса на 10 тыс. голов общего стада и молочный завод. Общий объем инвестиций в проект составляет порядка 16 млрд рублей.
Вьетнамский концерн TH Group основан в 2009 году и является одним из ведущих производителей молока во Вьетнаме. На долю ключевого бренда – TH True Milk – приходится более 50% внутреннего молочного рынка. TH выпускает около 50 наименований продукции и реализует ее в 39 странах. Корпорация реализует полную цепочку производства от кормов и выращивания коров до производства и реализации молока, развивает собственную фирменную сеть продаж. По площади охвата растениеводческий и животноводческий комплексы TH True Milk являются самыми большими в Азии и позволяют производить до 500 млн литров молока в год. Основательница корпорации Тхай Хыонг всячески подчеркивает, что главной идеей компании является производство молока и молочных продуктов по «американским и европейским» стандартам. TH Group уже реализует несколько проектов в России по разведению коров и выпуску молочной продукции, в том числе – в Калужской области, Подмосковье и Башкирии.
«Сегодня Приморье обеспечивает себя цельным молоком на 40%. Поэтому создание в регионе столь масштабного производства позволило бы закрыть потребность в этом виде продукции. С нашей стороны принимаются все необходимые меры, чтобы помочь компании из Вьетнама как можно скорее включиться в процесс», – пояснял директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья Андрей БРОНЦ.
Китайцы нырнули за трепангом
Еще одно направление, которое очень интересно китайскому бизнесу, – это аквакультура. В настоящее время группа компаний «Гиперион», резидент Свободного порта Владивосток (СПВ), совместно с китайской Dalian Shangpintang, перешла к реализации первой фазы проекта по выращиванию трепанга в акватории бухты Новгородская Хасанского района Приморского края. Общий объем инвестиций в проект оценивается не менее чем в 500 млн рублей.
Технология, которую используют инвесторы, уникальна. Все необходимое оборудование привезено из Китая и применяется в России впервые.
На данный момент в бухте установлена конструкция из 100 специальных бассейнов. В них созданы все условия для естественного нереста трепанга. Планируется, что с одного бассейна удастся получить до 5 млн мальков. Это при том, что за весь 2018 год в Приморье было выращено всего 39 млн особей трепанга.
На втором этапе инвесторы намерены построить на прилегающем к морю земельном участке завод по воспроизводству молоди объектов аквакультуры и переработке выращенной продукции.
Досье «Дальневосточного капитала": Вьетнамский концерн TH Group основан в 2009 году и является одним из ведущих производителей молока во Вьетнаме. На долю ключевого бренда – TH True Milk – приходится более 50% внутреннего молочного рынка. TH выпускает около 50 наименований продукции и реализует ее в 39 странах. Корпорация реализует полную цепочку производства от кормов и выращивания коров до производства и реализации молока, развивает собственную фирменную сеть продаж.
По площади охвата растениеводческий и животноводческий комплексы TH True Milk являются самыми большими в Азии и позволяют производить до 500 млн литров молока в год. Основательница корпорации Тхай Хыонг всячески подчеркивает, что главной идеей компании является производство молока и молочных продуктов по «американским и европейским» стандартам. TH Group уже реализует несколько проектов в России по разведению коров и выпуску молочной продукции, в том числе – в Калужской области, Подмосковье и Башкирии.
Фото Юрий Рогов.
Анна Мацовская
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