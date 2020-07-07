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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 01 Сентября, 23:12 |
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Аквакультура: бум или заcтой?
Хозяйства аквакультуры Приморского края в I половине 2020 года увеличили производство востребованной в Азии продукции (гребешок приморский, тихоокеанская мидия, дальневосточный трепанг, ламинария, морской еж) почти на треть к аналогичному периоду прошлого года, до более 45 тыс. тонн. Одним из основных факторов, повлиявших на значительный рост объемов продукции, является поддержка бизнеса на региональном уровне - с начала 2020 года предприятиям аквакультуры из краевого бюджета, несмотря на пандемию, направлено около 19 млн рублей субсидий. Эти средства направлены на частичное возмещение затрат на выращивание и расселение молоди гидробионтов, а также на приобретение новой техники и оборудования.
На сегодняшний день более 80 резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток реализуют инвестиционные проекты, нацеленные на создание промышленных рыбоперерабатывающих предприятий с полным производственным циклом, гребешковых ферм и заводов по производству свежей и замороженной рыбы, консервов и икры, строительство фабрик береговой обработки рыбы и выращивание аквакультуры. По количеству проектов, реализуемых в Свободном порту, лидирует Приморский край - более 30. На данный момент хозяйствам аквакультуры в Приморье предоставлено в пользование 289 рыбоводных участков площадью почти 70 тыс. гектаров.
Бухты Алеут и Новгородская - морские «житницы» Приморья
Одним из ведущих предприятий аквакультуры Приморья является хозяйство «Нереида», образованное двадцать лет назад. В прошлом году на его морских огородах0 площадью 28 тыс. гектаров было выращено почти 14 тыс. тонн продукции.
На берегу бухты Алеут поселка Зарубино расположен цех по переработке, где устрицы, мидии и гребешок перебирают, упаковывают в вакуум и замораживают. Планируется, что в сентябре заработает линия переработки трепанга. Его здесь также выращивают в заводских условиях - более 7 млн экземпляров в год.
В связи с пандемией предприятие переключилось на внутренний рынок и сегодня поставляет в торговые сети и ресторацию Приморья и Москвы качественную свежезамороженную продукцию.
В компании отмечают поддержку правительства Приморского края. Так, в прошлом году в результате ливневых дождей погибла большая часть малька гребешка. «В Хасанском районе был введен режим ЧС, нам очень помогли краевые субсидии. Сейчас предприятие работает, мы платим налоги, постоянно индексируем зарплаты, обеспечиваем рабочими местами местное население», - сказал генеральный директор ООО «Нереида» Валентин БОГОСЛАВСКИЙ.
Резидент Свободного порта Владивосток группа компаний «Гиперион» в прошлом году перешла к реализации первой фазы проекта по выращиванию трепанга в акватории бухты Новгородская Хасанского района Приморья. Очень важно, что партнером приморской компании является высокотехнологичная китайская компания Dalian Shangpintang, уже более 30 лет занимающаяся выращиванием и переработкой трепанга и устрицы в Китае, Японии и КНДР. Предприятие отличают сильная научно-техническая и производственная база, инновационные технологии воспроизводства и выращивания.
Общий объем инвестиций в проект составит не менее 500 млн рублей. Начать полноценную хозяйственную деятельность предпринимателям помогли краевые и федеральные власти.
Технология, которую используют инвесторы, уникальна. Все необходимое оборудование привезено из Китая и применяется в России впервые.
Первоначально ивестор установил в бухте конструкцию из 100 специальных бассейнов. В них созданы все условия для естественного нереста трепанга. Планируется, что с одного бассейна удастся получить до 5 млн (по данным Росрыболовства, за весь 2018 год в Приморье было выращено 39 млн особей).
В октябре молодь трепанга выпустили на донные плантации рыбоводных участков, где она будет расти до товарного размера в течение трех лет.
Одно из преимуществ проекта связано с его экологичностью - нерест трепанга проходит в естественных условиях практически без участия человека.
На втором этапе инициатор намерен построить на прилегающем к морю земельном участке завод по воспроизводству молоди объектов аквакультуры и переработке выращенной продукции.
Проблема ООПТ решается
Отметим, что рыбоводные участки, на которых сейчас реализуется проект, находятся в пользовании «Гипериона» уже несколько лет. Но инвестор не мог вести на них полноценную хозяйственную деятельность, поскольку акватория была отнесена к особо охраняемым природным территориям (ООПТ).
В мае прошлого года Министерство природных ресурсов РФ согласовало администрации Приморья внесение изменений в региональное законодательство, согласно которым хозяйственная деятельность в сфере аквакультуры в границах региональных ООПТ разрешается. Это стало возможным благодаря усилиям Инвестиционного агентства Приморского края и АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта», на сопровождении которых находится проект.
Гребешок забрался в садки
Резидент Свободного порта Владивосток ООО «Моряк-Рыболов» создало в одноименном поселке предприятие по выращиванию морских гидробионтов. Основными объектами выращивания являются гребешок и трепанг. Первым опытом стала высадка на рыбоводных участках почти 600 млн молоди гребешка.
В перспективе в поселке Моряк-Рыболов планируется размещение цехов по разведению молоди гидробионтов, площадок для сборки садков, переборки спата. Общий объем инвестиций на первом этапе составит почти 690 млн рублей.
Еще один интересный проект - строительство самого большого в регионе завода по воспроизводству молодого гребешка и трепанга, объемом 10 тыс. кубических метров. Два года назад инициатор проекта приобрел право пользования рыбоводным участком площадью более 2 тыс. га в акваториях Партизанского и Лазовского районов. На сегодня это самый большой монолитный рыбоводный участок на Дальнем Востоке. Рядом с морским участком будут возведены прибрежная база и цех по переработке и хранению продукции.
Производительность предприятия после выхода на проектную мощность составит 300 млн штук молоди в год и 10 тыс. тонн ценных видов гидробионтов (гребешок, трепанг и другие). Продукция будет поставляться на внутренний рынок, а также экспортироваться в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. На реализацию проекта планировалось направить 7 млрд рублей, срок окупаемости составит 6 лет.
Инновации для реального сектора
На совместном заседании Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию глава государства Владимир ПУТИН подчеркнул, что необходимо добиться связки между наукой, образованием и реальным производством, оказывать поддержку молодым ученым. В Приморье за примерами успешного симбиоза бизнеса и науки далеко ходить не надо. Так, Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет планирует запустить собственное инновационное производство сухих кормов для нужд марикультурных предприятий.
К концу ноября этого года университет планирует получить биотехнологию культивирования дрожжей Rhodotorula benthica, являющуюся основой для разработки кормов, в том числе с биологически активными свойствами, для использования в марикультуре.
Сейчас ведется отработка условий культивирования. Исследования проводятся на базе специализированных лабораторий вуза, а испытывать эффективность полученной культуры планируется в марикультурных хозяйствах.
По словам специалистов, как правило, при выращивании личинок трепанга в заводских условиях используют микроводоросли. Также в последнее время применяют импортные сухие корма.
Заменители корма на основе морских дрожжей, по мнению ученых, просты в использовании, имеют низкую себестоимость. Кроме того, в их составе высокая концентрация астаксантина и каротина, которые повышают иммунитет и выживаемость трепанга.
Анна Мацовская
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