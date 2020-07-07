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31 Августа 2020, 17:00 | Проект ДК

Инноваторов поддержат грантами

В этом году в Приморском крае впервые проходит конкурс "Приморский старт". На конкурсной основе будут отобраны проекты в девяти направлениях. Лучшие из них получат грант на развитие - 2 млн рублей, общий грантовый фонд конкурса составляет 20 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства края, задача программы «Приморский старт» - поддержать предпринимателей, которые внедряют технологии и превращают инновационный продукт в товар, популярный на рынке. В Приморье много инициативных людей, а учитывая, что в крае работает Дальневосточное отделение РАН, несколько крупных вузов, в том числе Дальневосточный федеральный университет, претендующий на роль научно-исследовательского центра, носителей инновационных идей в крае достаточно. И самая сложная история - коммерциализовать инновационную идею, даже простую, вывести на рынок новый продукт или услугу - отдельное искусство. И таких инициативных предпринимателей нужно поддержать.

Лучших выявит конкурс, который проводится по девяти направлениям - это цифровые и телекоммуникационные технологии, медицинские технологии, новые материалы и химические технологии, новые промышленные и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии и сельское хозяйство, энергоэффективные технологии, новые морские технологии, ядерные технологии, утилизация бытовых и промышленных отходов.

Принять участие в программе смогли компании малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели, состоящие в реестре МСП, работающие на территории края и занимающиеся научной деятельностью. Отбор проектов проводит приморский центр «Мой бизнес» при поддержке технопарка «Русский» ДФУ - регионального оператора фонда «Сколково» в Приморском крае.

Победитель в каждой номинации получит по 2 млн рублей, использовать которые сможет на финансирование исследований, разработок и коммерциализацию результатов. Поясняет зампредседателя правительства Приморского края Константин ШЕСТАКОВ:

- Важно поддерживать предпринимателей, которые проводят собственные научные исследования, находят нестандартные решения, создают новые продукты и технологии. На этапе разработки у многих проектов возникают проблемы с финансированием, так как очень непросто совмещать сложную исследовательскую работу и заработок. Именно поэтому мы запустили программу финансовой поддержки инновационных проектов.

Прием заявок на конкурс «Приморский старт» для субъектов микро- и малого предпринимательства, реализующих инновационные проекты, организаторам даже пришлось продлевать, с тем, чтобы на него смогли заявиться все желающие. В итоге на конкурс подано 116 заявок, предпринимателям, прошедшим первый этап конкурса, до 14 сентября необходимо представить в экспертный комитет полный пакет подтверждающих документов. Очный этап конкурса пройдет с 14 по 18 сентября.

«Предприниматели, а тем более стартаперы - люди, которые ищут возможности даже в условиях неопределенности. Наша работа - помогать искать эти возможности и генерировать их. Уверен, конкурс «Приморский старт» - одна из таких возможностей, вполне логичная после конкурса «Стартап-тур», прошедшего в январе на базе ДВФУ, а самое главное - своевременная. Мы будем рады видеть среди участников резидентов технопарка - новых и будущих», - комментирует инициативу правительства края директор технопарка «Русский» Дмитрий БОРОВИКОВ.

Как сообщили в оргкомитете, наибольшее количество заявок пришлось на проекты в области IT-технологий, на втором месте - проекты в области новых промышленных и интеллектуальных производственных технологий, на третьем - новых морских технологий. По словам заместителя председателя правительства Приморского края Константина Шестакова, конкуренция за грант «Приморского старта» получилась высокой. Оргкомитету есть из кого выбирать, и, что немаловажно, сам конкурс продемонстрировал важную тенденцию - инноваторов в Приморье становится все больше. 

Лариса Жиронкина

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2020 год.

Теги: конкурс  Приморский старт 


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