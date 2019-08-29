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24 Сентября 2019, 15:15 | Финансы |

Ответственность поделили на всех

Федеральный закон о страховании жилья от чрезвычайных событий обсуждали долго

Каждый раз, когда в стране стихия приносила огромные убытки в населенных пунктах, а государство оказывалось перед необходимостью помогать гражданам справляться с тяжелыми последствиями, обсуждение будущего закона выходило на новый виток. И вот, в августе этого года закон вступил в силу. Впрочем, пока его действие распространяется только на несколько пилотных регионов, среди которых один дальневосточный - Хабаровский край.

Зона риска

Внедрение страхования совпало с масштабным ЧС в Иркутской области. Но дальневосточный регион в качестве пилотного был выбран не случайно. Ведь для Дальнего Востока устранение последствий наводнения - работа постоянная. Она идет не только в одном пилотном регионе, многие территории ДФО ежегодно сталкиваются со стихией и паводками. А в самом Хабаровском крае уже несколько лет работает созданная после наводнения 2013 года специальная рабочая группа для оперативного решения всех возникающих при подобных ЧС вопросов. «Только сошла вода в Хабаровске, затопило Комсомольск-на-Амуре», - рассказывают о ситуации, сложившейся в регионе этим летом и в начале осени, специалисты. Счет подтопленным домам идет на сотни.

Не лучше обстоят дела и в Амурской области, где в это же время в результате дождевого паводка в зону распространения ЧС попали, по меньшей мере, три десятка населенных пунктов. В той или иной мере пострадало имущество у владельцев порядка 600 домов. В зоне регулярных паводков находится и Еврейская АО, и Приморский край, и Якутия. Ежегодные выплаты государства гражданам, пострадавшим от стихии, составляют огромные суммы. Собственно, поэтому для Дальнего Востока любое усиление защиты имущества граждан от стихии имеет особое значение.

В то же время жители федерального округа страхуют жилье пока не часто, как, собственно, и по всей России. На тех же территориях, которые были охвачены наводнением в Иркутской области, застраховано было, по данным компании «Согласие», только 6% жилья.

А между тем, объем страхования имущества граждан за первый квартал 2019 года в Хабаровском крае вырос на 54% по отношению к такому же периоду прошлого года. А в целом, количество застрахованного имущества с 4% в 2013 году выросло к сегодняшнему дню до 7%, что соответствует среднему показателю по России. С помощью нового закона страховщики уже к концу 2020 года рассчитывают довести долю застрахованного жилья по стране до 20 %. Сможет ли Дальний Восток вписаться в эти показатели, покажут ближайшие годы.

- По нашим оценкам, по собственной инициативе, то есть без учета ипотечного страхования, которое осуществляется по требованию банка-кредитора, свое жилье страхует не более 5-7% россиян, - говорит Ольга ОСИПОВА, директор филиала «Росгосстраха» в Приморском крае. - С учетом ипотечного страхования - цифра выше примерно вдвое. Дальний Восток - не исключение, и какого-то «взрывного» спроса на страхование имущества гражданами мы не зафиксировали. По итогам первого квартала этого года темп роста в Приморском крае составил чуть более 5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Вместе с тем, по нашим наблюдениям, активнее страхуют свое жилье жители края, живущие в сельской местности. Одна из причин - в том, что рисков в частном секторе больше, к тому же они наносят больший урон: если в городских квартирах наиболее частая причина страховых случаев - это заливы, то в частном секторе - пожары, хотя и наводнения, как мы знаем, тоже случаются. По правилам страхования «Росгосстраха», ущерб от ЧС - это страховой случай. Сумма выплаты зависит от размера ущерба и страховой суммы. Если говорить о крупных выплатах за имущество гражданам нашим филиалом «Росгосстраха», то одна из последних составила 14 млн рублей - владельцу частного дома в пригороде Владивостока.

В ожидании новых программ

От первоначального варианта принятая редакция закона существенно отличается. Одним из основных различий, как отмечают страховщики, стала появившаяся в законе возможность утратившему в результате ЧС свой дом получить новое жилье в собственность. Изначально такой нормы не было. Авторы законопроекта предложили государству выдавать новое жилье в собственность только тем пострадавшим от ЧС, которые оформили страхование, полагая, что эта норма послужит стимулом для роста интереса граждан к приобретению страховок. Ведь для остальных владельцев жилья в случае его утраты предполагалась возможность получения новой квартиры или дома от государства только на условиях социального найма. Но тот пункт законопроекта вызвал горячие споры, что привело к затягиванию принятия закона на несколько лет. В итоге он был исключен из текста закона, а граждане, чье имущество пострадало от ЧС, вне зависимости от наличия страховки, получили возможность оформить полученное от государства новое жилье в собственность.

- На наш взгляд, в текущей конструкции закон страхования от ЧС не изменит ситуацию со страхованием жилья, - считает Алексей ШЕХОВЦОВ, директор филиала «Ингосстраха» в Приморском крае. - Если рассматривать его глобально, без привязки к конкретным регионам, то очевиден недостаток мотивационной составляющей - пострадавшие лица в любом случае получают жилье от государства. Кроме того, в наполнение программ не включены бытовые риски, которые гораздо чаще угрожают жилью граждан. Что касается потенциально опасных с точки зрения ЧС регионов, то мы не исключаем его позитивного влияния на региональные рынки. Все будет зависеть от качества исполнения, ведь каждый регион самостоятельно разрабатывает архитектуру программы в соответствии с законом. К тому же, не последнюю роль будет играть объем бюджетных средств, выделяемых на программу, а для этого нужно будет заложить соответствующую строку в бюджет на следующий год.

Страховщики ожидают, что фактически активная реализация программ начнется только в 2021 году. А сегодня пилотным регионам в ближайшее время предстоит разработать свои программы страхования, в которых будет определен перечень тех рисков, которые актуальны для их территорий, а также прописан порядок уплаты страховых взносов. Как сообщают во Всероссийском союзе страховщиков, страхование жилья от ЧС является добровольным и реализуется по аналогии с московской программой, за счет страховых механизмов и с субсидированием страхования со стороны федерального бюджета. В случае чрезвычайной ситуации застраховавший жилье гражданин сможет получить не только выплату от государства, но и компенсацию от страховщика, которая, как показывает практика, доходит до пострадавшего гораздо быстрее, чем государственная помощь. Это, кстати, подтверждают и в Комитете правительства Хабаровского края по гражданской защите.

Сейчас дальневосточный пилотный регион готовится к работе над созданием краевой программы. Главная задача, по словам специалистов, - выработать механизм реализации задач, поставленных в рамках пилотного проекта. В ближайшие дни в городе Хабаровске состоится совещание с представителями Всероссийского союза страховщиков, Банка России, страхового сообщества региона и прочих заинтересованных в создании программы ответственных лиц. О пропорциях софинансирования еще предстоит договориться. «У губернатора с помощью таких программ страхования появляется возможность экономии государственного, регионального и муниципального бюджета и перераспределения убытков между государством и страховщиками», - отмечают в СК «Согаз».

Новая строка в квитанции

Наиболее удобный вариант оплаты страховки - через квитанции ЖКХ, как это много лет практикуется в Москве. Как подсчитали в ВСС, стоимость страховки от ЧС и бытовых рисков составит около 150-200 рублей в месяц, или 1800-2400 рублей в год. При страховании исключительно от ЧС страховка и вовсе предположительно обойдется в 300-350 рублей в год. Лимит ответственности страховщиков по новому закону составляет 300-500 тысяч рублей. При этом «Российская газета» сообщает, что ущерб гражданам, купившим полис, будет возмещаться, исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра жилья, действующей в регионе, - этот показатель утверждает Минстрой. Если региональные власти смогут предоставить новое жилье взамен того, которое пострадало от стихии, и гражданина такой вариант устроит, выплату по страховке перечислят в бюджет региона.

Среди факторов, способствующих росту интереса к страхованию жилья, одним из ключевых является донесение информации до населения, считают страховщики. В правительстве Хабаровского края отмечают, что в этом отношении в их регионе проводится большая работа. Страховку сейчас может приобрести житель даже тех территорий, куда не доходит страховой агент - через отделения Почты России, где селянам предлагают недорогой коробочный страховой продукт.

В то же время, в регионах опасаются, что это нововведение не станет популярным среди населения, поскольку может быть расценено гражданами как лишние траты. Да и страховщики не всегда стремятся активно продавать страховки там, где вероятность ЧС очень высока. «В случаях, когда вероятность наступления события - 99%, деятельность страховщика теряет смысл, ведь в таком случае компания по сути будет заниматься благотворительностью», - пояснили «Дальневосточному капиталу» в «Ингосстрахе». Вероятно, новый закон изменит эту ситуацию, повысив интерес не только страхователей, но и страховщиков продавать страховки даже в неблагоприятных в этом отношении районах Дальнего Востока.  

Елена АБАШЕВА

Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2019 год.  

Теги: страхование  жилье  закон 


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