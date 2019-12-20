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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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24 Декабря 2019, 09:30 | Финансы
АТБ оставляет убытки в прошлом
Чистая прибыль банка за период январь - октябрь 2019 года по РСБУ составила 2,5 млрд рублей против чистого убытка 9,701 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.
Информация отражена в расчетах на основе оборотной ведомости Банка, опубликованной на сайте Банка России. Прибыль до налогообложения составила 3,938 млрд рублей против убытка 9,664 млрд рублей за аналогичный период 2018 года.
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