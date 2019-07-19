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28 Августа 2019, 18:30 | Финансы |

Руслан Саркисов: Наша задача – развивать инновационную экосистему на Дальнем Востоке

Дальневосточный фонд высоких технологий создан год назад и уже профинансировал первые проекты на Дальнем Востоке

Какие проекты попали в периметр интереса Фонда, и насколько готова дальневосточная среда к венчурным инвестициям, «Дальневосточному капиталу» рассказал генеральный директор Дальневосточного фонда высоких технологий Руслан САРКИСОВ.

- Руслан, какое место занял Фонд в сложившейся системе институтов поддержки Дальнего Востока? Как определена ваша сфера интересов и ответственности?

- Фонд является одним из элементов системы дальневосточных институтов развития, работу которой координирует Юрий Петрович Трутнев.

Инвесторами выступают Фонд развития Дальнего Востока (входит в ВЭБ.РФ – ред.), «Роснано» и Российская венчурная компания, которые сформировали наш первоначальный капитал – 5 млрд рублей, целевой размер Фонда – 10 млрд рублей.

Эти деньги будут инвестированы именно в высокотехнологичные проекты как дальневосточных компаний, так и компаний из других регионов России, которые готовы перенести на Дальний Восток производство и исследовательские ресурсы.

- Таких достаточно в регионе? Как вы сегодня оцениваете инновационную среду, Фонду есть с кем работать?

- Доля высокотехнологичной продукции в ВРП региона – около 15%. Немало, но показатель обеспечен крупными предприятиями, прежде всего, входящими в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) – это КнАПО, «Вертолеты России» – Арсеньевский авиастроительный завод. И, к сожалению, в остальных отраслях доля инновационного бизнеса пока несущественна.

С момента создания Фонда мы рассмотрели больше 200 проектов, преимущественно дальневосточных, из которых выбрали первые две компании для инвестиций. Мы также видим большое количество проектов с перспективными идеями, но пока без готового продукта. Они нуждаются в более рискованном – «посевном» – финансировании.

Тем не менее, наша задача – с ними тоже тесно взаимодействовать, вести тех, у кого явно просматривается хорошая перспектива выхода на рынок. Мы показываем их другим венчурным инвесторам, помогаем определиться с финансовой моделью, для того чтобы, как только они «подрастут», мы могли бы стать их финансовыми партнерами.

- Какие основные требования вы предъявляете к компаниям? При каких условиях выдаете деньги?

- В первую очередь, это должна быть высокотехнологичная компания, которая работает на быстрорастущих рынках. Во-вторых, у компании должен быть уже готовый продукт, обладающий конкурентными преимуществами. Как минимум, она должна иметь опытное производство и продажи от пилотных контрактов. Важно, чтобы был подтвержденный спрос. Пусть продукт еще нуждается в доработке, но покупатель его уже оценил, есть первая выручка.

Мы попросим развернутый бизнес-план, необходимо иметь представление о финансовой модели проекта. В этом вопросе мы, кстати, можем помочь предпринимателю, ведь тот же разработчик программного обеспечения, к примеру, не обязательно должен уметь это делать.

Среди прочих требований, нам важно понимать, какая у проекта команда. И этот критерий я бы вообще поставил на первое место.

- Можете обозначить те направления, которые наиболее интересы Фонду? В каких сферах уже состоялись первые сделки?

- Мы уже профинансировали сервис облачной телефонии Hotlead из Хабаровска на 75 млн рублей. Сахалинский разработчик Visitech получил от фонда 100 млн рублей. Продукт компании – программное обеспечение для промышленной безопасности, их решение позволяет снижать вероятность происшествий на предприятиях.

Думаю, до конца года мы профинансируем еще 5-6 компаний, всего в активной работе – около 15 проектов. Это проекты в сфере промышленного интернета и интернета вещей, альтернативной энергетики, робототехники и искусственного интеллекта; есть проект в финтехе, «умные города», медицина и биотехнологии. Все это наиболее востребовано в современной жизни и сервисной экономике.

- Каким образом Фонд инвестирует в компании?

- Фонд участвует в акционерном капитале компаний, получая в обмен на свои инвестиции долю, менее контрольной. При этом Фонд не осуществляет сделок, связанных с выкупом долей у существующих акционеров. Есть целевые требования инвестирования, главное – это развитие бизнеса в дальневосточном регионе. Средний размер инвестиций – 150 млн рублей.

Помимо финансирования, Фонд оказывает своим проектам и нефинансовую поддержку в развитии бизнеса на Дальнем Востоке. Наша задача – развивать в регионе экосистему, инфраструктуру для поддержки высокотехнологичного бизнеса, помогать в привлечении дополнительного капитала в перспективные проекты. 

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2019 год.   
 

Теги: Дальневосточный фонд высоких технологий  Руслан Саркисов 


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