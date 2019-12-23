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08 Января 2020, 18:50 | Регион сегодня

Таможенная инфраструктура международного моста через Амур будет обеспечена своевременно

Общий объём инвестиций в проект оценивается в 3,5-5 млрд рублей

Губернатор Василий Орлов накануне Нового года встретился с руководителем Федеральной таможенной службы Владимиром Булавиным.

«С Владимиром Ивановичем Булавиным обсуждали темы трансграничного моста и трансграничной канатно-подвесной дороги через реку Амур между городами Благовещенск (РФ) и Хэйхэ (КНР) с пассажирским терминалом, необходимость своевременного их обеспечения всей таможенной инфраструктурой. Получили поддержку и заверения, что всё будет сделано своевременно. Обсудили перспективы роста увеличения внешнеторгового оборота», - прокомментировал Василий Орлов.

Напомним, в соответствии с межправительственным соглашением между РФ и КНР от 3 сентября 2015 года группа компаний «Регион» и китайская «Цзиньлунган» реализуют проект строительства трансграничной подвесной канатной дороги через р. Амур между городами Благовещенск (Амурская область, РФ) и Хэйхэ (Хейлунцзян, КНР).

Реализация проекта позволит создать надёжное и стабильное круглогодичное сообщение между двумя приграничными городами, что в свою очередь будет способствовать развитию трансграничного туризма, торговли, культурному обмену между странами.

Развитие сервисов в терминале и обслуживание канатной дороги позволит создать значительное количество новых рабочих мест и будет точкой притяжения не только для туристической индустрии, но и своеобразной визитной карточкой применения новых архитектурных, инженерных и световых решений. Пропускная способность канатной дороги составит до 2 тыс. чел. в час в одном направлении, что позволит перевозить более 1 млн. человек в год.

Также на российской стороне возводится терминал площадью 21,5 тыс. кв. м. ГК «Регион» привлекла к реализации проекта архитектурное бюро из Нидерландов UNStudio, имеющее богатый международный опыт проектирования подобных сложных объектов.

Общий объём инвестиций в проект оценивается в 3,5-5 млрд рублей. Ввод объекта в эксплуатацию ожидается в конце 2021 г. – середине 2022 г.

Для развития международных отношений с Китаем и экономики страны на Дальнем Востоке в Амурской области в течение трёх лет велось строительство первого автомобильного моста между Россией и Китаем через реку Амур (Хэйлунцзян). Пограничный мостовой переход уже соединил российский Благовещенск и китайский Хэйхэ, строительные работы закончены, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на следующий год. В настоящее время ведется строительство автомобильного пункта пропуска, ввод в эксплуатацию которого должен быть синхронизирован с вводом моста. Экономический эффект будет ощутим для всего Дальнего Востока и страны в целом. Многократный рост грузооборота принесет пополнения в бюджеты всех уровней, возможность быстрой логистики даст мощный толчок к развитию экспорта сельскохозяйственной продукции России. Бюджетных денег в строительстве моста нет. В финансировании строительства мостового перехода использована уникальная модель концессионного договора, мост построен за счёт внебюджетных источников. Модель предусматривает строительство и эксплуатацию мостового перехода на коммерческой основе в расчетный период: строительство - 3 года и эксплуатация - 16 лет.

Мост будет двухполосным, его длина 1080 метров. Каждая из сторон (российская и китайская) построила ровно половину – по 540 метров. Всего же общая протяженность мостового перехода составляет 20 километров. После ввода моста в эксплуатацию пассажиропоток составит около 5500 человек в сутки, грузопоток - более 600 транспортных средств.

Журнал «Дальневосточный капитал», Владивосток.

Теги: таможня  Амур  мост 


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