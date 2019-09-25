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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 17 Октября, 17:26 |
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Космический туризм, продвижение территорий и тенденции отрасли: в Приамурье состоялась встреча с представителями туриндустрии
Директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко (г. Москва) рассказал о применении «регуляторной гильотины» в туризме. Этот механизм разработан Минэкономразвития РФ и призван ликвидировать устаревшие и потерявшие смысл нормативные акты, что позволит снизить избыточные требования к бизнесу.
Участников встречи проинформировали о новшествах законодательства, направленных на поддержку российских туроператоров. Так, туристические компании могут рассчитывать на субсидии для создания турпродуктов, рассчитанных на путешественников из ряда стран, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
«Ростуризм объявил о приеме заявок на субсидии. Пока откликнулся Хабаровский, Приморский край, Сахалинская область. Максимально на одного туриста туроператор может получить до 5 тыс. рублей. Это не только авиация, может быть любой другой вид транспорта: речной, морской, железная дорога, автобус. В список стран, туристы из которых попадают под субсидирование, не вошел Китай. Я думаю, регионам стоит поработать над этим, внести свои предложения, чтобы изменить ситуацию», - подчеркнул Александр Осауленко.
Он отметил, что сейчас в субъектах активно обсуждают принятую Правительством РФ «Стратегию развития туризма до 2035 года» и проект плана ее реализации. На этом этапе каждому региону рекомендуется внести свои предложения по мероприятиям. Для Амурской области, по мнению руководителя «Турпомощи», одним из наиболее перспективных направлений может стать развитие космического туризма.
Космодром «Восточный» впервые распахнул свои двери для посетителей в 2018 году. За это время на режимном объекте побывали около 1,5 тыс. путешественников, в том числе иностранцы.
Представители Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ФГУП «ЦЭНКИ») рассказали об программах посещения, которые охватывают пусковой и межпусковой периоды.
На «Восточном» туристы могут увидеть стартовый комплекс. Кроме этого, есть уникальная возможность побывать в монтажно-испытательном корпусе, где проходит сборка ракеты-носителя. Еще один популярный туробъект космодрома - установленный на территории монумент ракеты-носителя «Союз». Все туристические группы обычно посещают музей космонавтики. Он находится на территории закрытого города Циолковский в культурно-досуговом центре «Восток».
По информации «ЦЭНКИ» в 2020 году с космодрома «Восточный» запланировано пять пусков. Интерес к этим событиям очевиден, поэтому особое внимание планируется уделить созданию туристической инфраструктуры на территории космодрома и г. Циолковский. Для туристов хотят оборудовать наблюдательные пункты, откуда можно увидеть вывоз ракеты-носителя, транспортировку и установку на старте.
Рассматривается возможность создания туристической зоны, где появится магазин сувениров, тематическая фотозона, «космическое» кафе. Для школьников средних классов будут разработаны познавательно-обучающие программы.
Информация о прейскурантах, услугах космического туризма в скором времени появится в свободном доступе в сети Интернет. ФГУП «ЦЭНКИ» разрабатывает сайт http://www.discover.space/, где будут рассказывать все о путешествиях на космодромы России.
На встрече также презентовали современный туристический путеводитель по Амурской области. Разработкой занималось московское издательство «PressPass». Справочник стал завершающим в линейке путеводителей по Дальнему Востоку.
Книга рассказывает об интересных местах, действующих маршрутах, важных событиях, социально-экономических достижениях Приамурья. Материалы для справочника помогали готовить амурские ученые, историки, журналисты, энергетики, представители органов власти и многие другие.
Презентовал издание управляющий директор компании «PressPass» Леонид Агафонов (г. Москва). Он рассказал об опыте дальневосточных регионов в разработке решений для развития и продвижения туризма.
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