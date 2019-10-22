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17 Декабря 2019, 09:00 | Регион сегодня

Пять из десяти дальневосточных проектов с максимальным мультипликативным эффектом реализуются при поддержке ФРДВ

Проекты реализуются при поддержке Фонда развития Дальнего Востока и, в совокупности, обеспечат более 643 млрд рублей прироста ВРП и 37,3 млрд рублей дополнительных налоговых поступлений в бюджеты регионов до 2028 года

Каждый второй дальневосточный проект, включенный экспертами Российской академии наук (РАН) и института Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ в рейтинг наиболее эффективных по показателю мультипликативного вклада в развитие территорий, реализуется при поддержке Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, входит в ВЭБ.РФ).

В частности, в топ 10 рейтинга вошли проекты строительства горно-обогатительного комплекса Инаглинский в Республике Якутия (1 место), Cахалинской ГРЭС-2 (3 место), Находкинского завода минеральных удобрений (6 место), горно-обогатительного комбината на месторождении Малмыж в Хабаровском крае (7 место), нового пассажирского терминала в аэропорту Хабаровска (10 место).

Все перечисленные проекты реализуются при поддержке Фонда развития Дальнего Востока и, в совокупности, обеспечат более 643 млрд рублей прироста ВРП и 37,3 млрд рублей дополнительных налоговых поступлений в бюджеты регионов до 2028 года. Фонд предоставил их инициаторам льготные займы на 24,5 млрд рублей, которые позволили привлечь в проекты около 425 млрд рублей частных инвестиций (акционерное и банковское финансирование).

При подготовке рейтинга эксперты Дальневосточного отделения РАН использовали интегральный показатель, учитывающий весь перечень различных характеристик каждого проекта. В исследовании учитывался вклад проекта в создание ВРП, объем ожидаемых налоговых поступлений, количество планируемых к созданию рабочих мест, вклад в создание инфраструктуры и другие параметры.

«Большинство крупных инфраструктурных и промышленных проектов в нашем инвестиционном портфеле являются комплексными. Они инициированы отраслевыми «локомотивами», обеспечивают гарантированный возврат средств и дают максимальный мультипликативный эффект для дальневосточной экономики. Инвестиции фонда, как государственного института развития, являются не только важным финансовым рычагом на старте, но и позволяют нашим партнерам привлечь комбинированное дополнительное финансирование на привлекательных условиях - в том числе, со стороны ВЭБ.РФ, синдикатов крупнейших российских банков, иностранных инвесторов», - отметил генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков.

«Лидерские позиции указанным проектам, помимо высоких значений ожидаемых в ходе их реализации эффектов, обеспечивают также решение вопросов высокой значимости не только регионального, но и федерального значения. Региональные инвестиционные проекты ДФО являются действенным инструментом решения приоритетных государственных задач с позитивным выраженным влиянием на социально-экономическое развитие территорий», - отметили авторы рейтинга в докладе «Реализация инвестиционных проектов с мультипликативным эффектом в регионах Дальнего Востока», опубликованном на официальном сайте Института региональных проблем.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: ФРДВ  Фонд развития Дальнего Востока 


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