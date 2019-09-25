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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 03 Октября, 16:05 |
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На Чукотке на одного безработного приходится две вакансии
По данным на 1 января 2019 года, коэффициент напряженности здесь составил всего 0,6 единицы. В округе число вакансий превышает количество безработных из числа незанятых граждан. В региональной базе вакансий сегодня находятся сведения о 1248 свободных рабочих местах. При этом общая численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ, в 2018 году составила 891 человек, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Чукотскокого автономного округа.
Уровень регистрируемой безработицы в Чукотском автономном округе не меняется с 2016 года и по итогам года составляет 2,2%. В первую очередь работодателям требуются специалисты с высокими профессионально-квалификационными характеристиками, инженеры, медицинские работники, электросварщики и специалисты в сфере информационных технологий. Сохраняется спрос на оленеводов, ветеринаров и учителей в сельской местности, специалистов рабочих специальностей высокой квалификации.
В округе действует ряд государственных программ, направленных на обеспечение Чукотского автономного округа трудовыми ресурсами в соответствии с потребностью экономики. Востребованные специалисты могут получить ряд стимулирующих выплат и ряд мер поддержки, таких как выделение служебного жилья, ежемесячные выплаты на аренду жилья, единовременные и ежегодные пособия, стимулирующие и ежемесячные надбавки.
Информация о вакансиях округа ежедневно обновляется на портале "Работа в России" - trudvsem.ru и сайте службы занятости населения Чукотского автономного округа – trud87.ru.
Ранее Президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия с 2016 года вновь вышла на стабильный экономический рост. Уровень безработицы в России обновил исторический минимум. Общая численность безработных в России в августе 2019 года по сравнению с июлем снизилась на 106 тыс. человек и составила 3 млн 258 тыс. человек. В процентном выражении это 4,3%.
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