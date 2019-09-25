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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 03 Октября, 16:05 |
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Арктическая птицефабрика откроется на "дальневосточном гектаре"
Предприятие строится на "дальневосточных гектарах", которые специально для этого взял местный житель Алексей Корепов. Предприниматель разработал бизнес-план и выиграл гранты на сумму около 2 миллионов рублей, а также воспользовался программой льготного кредитования получателей "дальневосточных гектаров" от МСП Банка на сумму 8 миллионов рублей под процентную ставку в 8,5%. Своими планами по развитию проекта Алексей поделился с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
"Я оформил 0,7 гектара, чтобы открыть птицефабрику. Мы живем в отдаленном регионе, где большинство продуктов завозится с "большой земли" либо самолётом, либо по морскому пути в период навигации. Естественно, это сильно влияет на цену продуктов. Я же хочу начать производство яйца и курятины прямо здесь, в Певеке", - рассказывает получатель "дальневосточного гектара" Алексей Корепов. "До конца года на моём участке заработает птицефабрика – для начала мы планируем завести 1,5 тысячи голов птицы, но в перспективе будем наращивать поголовье".
На участке уже готово здание птицефабрики, ведется монтаж оборудования, закуплены все необходимые ресурсы для старта проекта. Энергетическая компания, согласно договору с предпринимателем, прокладывает линию электропередач к участку. После завершения работ Алексей собирается привезти птицу на фабрику – это планируется сделать до конца текущего года. "Проект стал возможен благодаря программе "Дальневосточный гектар" и действующим мерам поддержки. Полагаю, моя птицефабрика станет одной из самых северных в России, ведь это 69 широта", - подчеркнул он.
Напомним, программа "Дальневосточный гектар" предоставляет каждому гражданину России, а также участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, право на безвозмездное получение земельного участка площадью до одного гектара на территории девяти субъектов Дальнего Востока. С 1 августа 2019 года программа распространила свое действие на Забайкальский край и Республику Бурятия, где земельные участки могут взять местные жители на территории "домашнего" региона. Оформление "дальневосточного гектара" проводится бесплатно, через интернет на сайте Федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ". В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Чукотского автономного округа.
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