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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 13 Ноября, 09:33 |
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Сбербанк запустил эквайринг в авиатранспорте на Чукотке
Оплатить билет можно прямо в самолете – с помощью банковской карты.
Сейчас эквайринг на борту действует на двух направлениях: в национальные сёла Мейныпильгыно и Хатырка. В каждом из этих населенных пунктов живет около 300 человек, при этом авиасообщение – единственный способ добраться до районных центров.
Александр Семериков, управляющий Чукотским отделением ПАО Сбербанк:
«На территории Чукотского АО располагается немало национальных сёл с совсем небольшим населением. В наших силах сделать жизнь этих людей более комфортной. Сейчас мы ведем переговоры с транспортной компанией, чтобы запустить эквайринг и на другие направления малой авиации в регионе».
Отметим, Чукотский АО стал одним из лидеров по приросту доли безналичных платежей в России (доля б/п — 54,1%). Годовой прирост доли безнала в регионе составил почти 9,5 п.п. Сегодня Чукотский автономный округ находится на шестой строке в региональном рейтинге Сбербанка. По мнению аналитиков, эти показатели будут только расти.
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