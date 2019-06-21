|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 28 Июня, 10:13 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Губернатор Чукотки Роман Копин завёл аккаунт в Instagram
Глава региона зарегистрирован под именем @roman_kopin.
Роман Копин сделал первую публикацию на своей странице накануне, 26 июня. Он поприветствовал пользователей соцсети на русском и чукотском языках, а также пообещал делиться интересной информацией и отвечать на поступившие обращения, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Чукотского Автономного округа.
- Здравствуйте, друзья! Еттык тумгытури! Как и обещал, создал личный аккаунт. Буду честен, постоянно вести его самостоятельно не смогу. Но, несмотря на это, понимаю важность общения в таком формате. Поэтому постараюсь чаще делиться чем-то важным, полезным и интересным для вас. Что-то буду писать сам, отмечая хештегом #личноКопин, о чём-то попрошу коллег,- обратился в первом посте к пользователям Instagram Роман Копин.
Глава региона отметил, что дал поручение Департаментам и Комитетам отвечать на поступившие обращения подписчиков на его странице, изучать их, анализировать и принимать максимум мер для решения проблем, пообещав лично контролировать это.
- Сразу отмечу, direct я закрыл. Сделано это лишь с той целью, чтобы ни одно обращение не осталось не замеченным, и для оперативности. Уверен, что новый формат общения с вами поможет выявить наши больные места и вместе их залечить, - отметил Роман Копин.
Напомним, о своём намерении создать аккаунт в Instagram Глава региона сообщил во время встречи с молодёжью, которая состоялась в середине мая в Анадыре. Ранее, по поручению Губернатора, официальный аккаунт появился у Чукотского автономного округа @chukotka_2day. Также странички в социальных сетях завели все окружные Департаменты и Комитеты.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Губернатор Чукотки Роман Копин завёл аккаунт в Instagram
- Жители Чукотки живут в самом безопасном российском регионе
- Сбербанк поддержал первый межрегиональный форум на Чукотке
- Первая выставка художника-иллюстратора Игоря Олейникова открылась на Чукотке
- Чукотка лидирует в онлайн-проекте по финансовой грамотности
- Чукотка представит инвестпроекты на международном арктическом форуме
- Призовой фонд гонки на краю земли "Надежда-2019" составит почти 3,5 млн рублей
- Чукотка увеличила добычу угля, газа и россыпного золота
- Расширена чукотская ТОР
- Баимская изменит экономику Чукотки
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.