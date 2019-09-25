|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 03 Октября, 00:47 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Камчатском крае пройдёт вторая региональная туристическая выставка
Об этом сообщили в агентстве по туризму и внешним связям Камчатского края.
«Вторая региональная выставка будет посвящена отдыху на Камчатке в осенне-зимний период. Туроператоры края и организации, работающие в отрасли, готовят для жителей региона специальные предложения на предстоящий сезон. Это будут уникальные туры, скидки на путешествия по Камчатке и проживание на базах отдыха. Отдельный акцент сделаем на семейном и детском туризме, а также возможностях дополнительного образования детей в сфере туризма. Более того, и на самой выставке будет интересно провести время с семьёй, программа включает различные мастер-классы, презентации, кинопоказы, выступления творческих коллективов», - рассказала руководитель агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Елена Стратонова.
Она напомнила, что региональные выставки проводятся по поручению Губернатора Камчатского края Владимира Илюхина, которое было дано прошлой осенью в ходе состоявшейся на полуострове Недели туризма на Дальнем Востоке. Глава региона тогда заявил о необходимости организации мероприятий, ориентированных, в первую очередь, на жителей края.
В агентстве по туризму отметили, что для представителей турсообщества в период с 9 по 10 октября также пройдёт серия семинаров и мастер-классов с участием приглашённых экспертов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
Вторая региональная туристическая выставка «Камчатка – твоё невероятное приключение!» пройдёт в КВЦ-Инвест в Петропавловске-Камчатском с 11 по 12 октября с 10:00 до 18:00. Торжественное открытие состоится 11 октября в 12:00.
Добраться до КВЦ-Инвест в дни проведения мероприятия можно на бесплатных автобусах, движение транспорта будет организовано от остановки возле ТЦ «Планета».
Добавим, что первая региональная туристическая выставка, которая состоялась в апреле 2019 года, вызвала большой интерес у жителей полуострова. За два дня её посетили не менее 5 тысяч человек. Кроме того, выставка заняла третье место в номинации «Лучшее туристическое MICE событие» по итогам регионального этапа Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019, который проходил 26-27 сентября в Улан-Удэ (Республика Бурятия).
- В Камчатском крае пройдёт вторая региональная туристическая выставка
- Объем производства пищевых продуктов на Камчатке вырос на 8,2 процента
- Разработан прогноз социально-экономического развития Камчатки на 2020 год
- Экологический фестиваль "Море жизни" пройдёт на Камчатке
- На Камчатке готовится к запуску новый рыбоперерабатывающий завод
- Определены сроки завершения лососевой путины на Камчатке
- На месте Нижнекамчатского острога будет построен культурно-исторический центр
- На Камчатке на празднике "Алхалалалай" вновь установлен рекорд
- На Камчатке можно снимать наличные с банковских карт на кассах в магазинах
- На Камчатке планируется создать первый в России центр по восстановлению популяции кречетов
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.