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Пятница| 09 Августа, 10:23 |
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На Камчатке возобновила работу меховая мастерская
Об этом сообщили в администрации Корякского округа.
В мастерской крутят нитки из оленьих жил, выделывают оленьи шкуры, камус, шьют обувь, рукавицы, замшевые перчатки. В августе мастерицы приступили к созданию меховой палатки и торбасов для оленеводов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«Возобновление работы меховой мастерской – это хорошая поддержка для производственного участка «Слаутное». Теперь есть возможность изготавливать множество бытовых предметов, которые незаменимы в условиях сурового климата тундры. Зимы в Пенжинском районе очень холодные, и оленеводам без качественной меховой одежды не обойтись. Но самое главное – это сохранение традиционного образа жизни и культуры коренных народов Корякского округа, которое поддерживают женщины из села Слаутное – местные мастерицы Вера Аляко, Полина Итынно и Виктория Куку», – рассказали в администрации.
Справка: Слаутное – село в Пенжинском районе Камчатского края. В настоящее время в населенном пункте проживает порядка 230 человек.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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