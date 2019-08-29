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Камчатка заключила 14 соглашений на полях V Восточного экономического форума

Документы предусматривают развитие туризма, горнорудной промышленности, телекоммуникаций и строительства

Суммарный объем заявленных инвестиций составляет 46,7 миллиардов рублей. Из них 39,2 миллиардов рублей – планируемые вложения в создание курорта международного класса в районе сопки Горячей. Соглашение о реализации проекта и создании инфраструктуры вокруг вулканов Мутновского, Вилючинского и Горелого было подписано Губернатором Камчатского края, Первым заместителем министра по развитию Дальнего Востока и Арктики, Председателем совета директоров компании-инвестора и руководителем Федерального агентства по туризму, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.

Развитию туризма на полуострове будут способствовать договоренности Камчатки, Сахалина, Приморья и Чукотки в части продвижения бренда «Pacific Russia». Четырехстороннее соглашение подразумевает запуск межрегионального круизного маршрута, который фактически создаст «Восточное кольцо России» и позволит увеличить число туристов, прибывающих в край на круизных лайнерах, до 20 тысяч человек в год.

Также был подписан трехсторонний документ о выделении 2 миллиардов рублей ООО «Новый дом». Резидент Свободного порта Владивосток возводит в центре Петропавловска-Камчатского первую на полуострове 5-звездочную гостиницу, рассчитанную на 177 номеров, где, в том числе, предусмотрены фитнес-центр с 25-метровым бассейном и SPA-зоной, различные развлекательные заведения, а также зал на 500 мест.

Кроме того, планируется строительство горнодобывающего предприятия на Асачинском месторождении. Продукцией Асачинского ГОКа, работающего на собственном сырье, будет химически чистое золото и серебро в слитках. Первая золотосодержащая руда с нового участка будет добыта уже в 2020 году. Всего инвестиционная стадия развития нового рудника рассчитана до 2024 года, будут созданы 68 рабочих мест.

804 миллиона рублей выделят Камчатскому краю из Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках документа, подписанного Владимиром Илюхиным и главой фонда Константином Цициным. Средства будут направлены на переселение из аварийного жилья более тысячи камчатцев.

«Все соглашения, которые заключены на Восточном экономическом форуме, направлены на решение проблем территории, на развитие экономики региона, социальной сферы, и, самое главное, на улучшение жизни камчатцев. Многие из соглашений являются продолжением ранее достигнутых договорённостей, что говорит о последовательной и системной работе. Мы не собирались удивлять колоссальными финансовыми объёмами, а исходили из потребностей наших жителей. Поэтому в этом году было подписано так много соглашений именно социальной направленности: применение технологий «умного» города, подключение к интернету наших больниц и школ в труднодоступных населённых пунктах, расселение из аварийного жилья», – сказал Владимир Илюхин.
 
Также на полях V Восточного экономического форума, который проходил во Владивостоке с 4 по 6 сентября, Губернатор Камчатского края подписал соглашения о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере с представителями банка ВТБ, Азиатско-Тихоокеанского банка и Финансовой корпорации «Открытие».

Одним из ключевых событий ВЭФ-2019 для Камчатского края стало присвоение статуса резидента ТОР «Камчатка» дочерней компании «Tata Power». Вложения в геологоразведочные работы на первом этапе составят 420 миллионов рублей, на предприятии будет создано более 800 рабочих мест с учетом прочих компаний, привлеченных к участию. В рамках проекта на западном побережье полуострова будет создана портовая инфраструктура, которая станет дополнительным стимулом для освоения месторождений, расположенных в центральной части Камчатки.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: Восточный экономический форум  Камчатский край  инвестиции  жкх  горнорудная промышленность  Камчатка  круизный туризм  строительство  туризм 


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