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Туристам на Камчатке рекомендовано воздержаться от посещения вулкана Авачинский
Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства Камчатского края – министр специальных программ и по делам казачества Сергей Хабаров.
Он отметил, что Петропавловск-Камчатский расположен в зоне, которая недосягаема для воздействия вулкана, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«Эта ситуация находится на контроле Губернатора Владимира Илюхина и краевого Правительства. Мы в постоянном контакте с учеными Камчатки, при необходимости население будет своевременно оповещено. Сразу хочу сказать, что ничего экстраординарного у нас не предвидится. Извержение вулкана само по себе большой опасности для Петропавловска-Камчатского не несёт, лава очень вязкая и большого её распространения за пределы исполина не произойдёт. При этом возможно выпадение пепла в краевом центре, городе Елизово и близлежащих населённых пунктах, а также сход селевых потоков (лахар)», - сообщил Сергей Хабаров.
В настоящее время на склонах вулкана наблюдаются усиление парогазовых выбросов. В этой связи жителям и гостям Камчатского края рекомендовано воздержаться от посещения исполина.
«Этот серный газ очень опасен. Находясь на склоне можно им надышаться и нанести вред здоровью. Авачинский вулкан – одно из популярнейших мест отдыха камчатцев, многие едут к его окрестностям покататься на снегоходах, горных лыжах или сноубордах. Однако в погоне за острыми ощущениями не стоит лишний раз рисковать своим здоровьем, и лучше воздержаться в ближайшее время от поездок к вулкану, - добавил Сергей Хабаров. – Также отмечу, что в связи с возможным событием в социальных сетях полуострова стали распространяться так называемые “фейковые” фотографии с места событий. Камчатцы, безусловно, очень талантливые и творческие люди. Однако тех, кто ценит достоверные и проверенные данные, я призываю следить за официальными источниками информации».
Добавим, Авачинская сопка — действующий вулкан на Камчатке, в южной части Восточного хребта, к северу от Петропавловска-Камчатского. Он относится к вулканам Авачинской группы. Последнее извержение исполина произошло в 1991 году. После этого его кратер оказался запечатанным лавовой пробкой.
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