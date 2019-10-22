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11 Декабря 2019, 10:00 | Регион сегодня |

Камчатские туроператоры разработали новые арктические круизные программы по Северному морскому пути

В 2019 году Камчатский край принял 20 круизных судов, которые доставили в регион почти 19,5 тысяч туристов

Об этом рассказала руководитель агентства по туризму и внешним связям субъекта Елена Стратонова.

Она сообщила, что 2018 год стал рекордным за последние пять лет по числу иностранцев, посетивших Камчатку. Тогда количество иностранных туристов, прибывающих в край на круизных судах, увеличилось более чем в 2 раза. Позитивная динамика отмечена и в 2019 году. Количество прибывающих лайнеров увеличилось почти вдвое, численность их пассажиров – на 50%. Отмечен и рост иностранного турпотока в целом. За неполные 12 месяцев текущего года на полуострове побывали более 35 тысяч туристов, что на 40% больше, чем в 2018 году – 25 тысяч иностранцев.

"Глава региона Владимир Илюхин поставил задачу по увеличению туристического потока на территорию Камчатки, в том числе и по круизному направлению. Рост иностранного туристского потока – один из главных показателей федерального проекта по экспорту услуг. В рамках круизных программ мы уже принимаем в крае около 20 тысяч иностранцев, - рассказала Елена Стратонова. - В последние годы на территории Камчатки активно развивается новый для России вид путешествий – морской экспедиционный туризм. Как правило, это иностранные или российские пассажирские суда, маршруты которых связаны с посещением особо охраняемых природных территорий. Камчатские туроператоры – единственные на Дальнем Востоке организуют круизные программы экспедиционного характера по Северному морскому пути. Несмотря на достаточно высокую стоимость таких круизов, они пользуются огромным спросом, и места на них заказывают за год и даже раньше".
Особенно востребованы арктические туры гражданами Германии и США. Их привлекает уникальная фауна, с представителями которой можно ознакомиться в ходе следования по маршруту. Круизы включают в себя посещения различных уникальных природных уголков, высадку на островах и побережье, заходы в устья рек и многое другое, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.

"Камчатские туроператоры уже разработали на следующий год новые арктические программы с посещением Командорских островов, побережья Камчатки, Чукотки, Красноярского края, Архангельской и Мурманской областей. Хотелось бы отметить, что для этих проектов будут использоваться как иностранные, так и российские суда ледового класса, способные посещать районы, недоступные для обычных круизных теплоходов", - добавила Елена Стратонова.

В настоящее время экспедиционные программы организуют камчатские туроператоры ООО "Пасифик Нетворк" и ООО "Северная Экспедиция" – компания, осуществляющая туристское сопровождение морских круизов для туристов на российских пассажирских судах, которая планирует организовать новые арктические маршруты в 2020 году.

Напомним, в рамках V Восточного экономического форума Губернатор Владимир Илюхин подписал соглашение о совместном развитии круизного туризма с главами дальневосточных регионов. В частности, оно предусматривает и развитие нового круизного маршрута, который объединит Камчатский и Приморский края, Сахалинскую область и Чукотский автономный округ

Справка:

С 2016 по 2018 годы на Камчатку прибывало по 12 круизных лайнеров в год. При этом количество их пассажиров за этот период выросло с 5 286 до 12 843 человек. В 2019 году полуостров посетило уже 20 судов, доставивших в Камчатский край почти 19,5 тысячи туристов.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: развитие  туризм  Камчатка 


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