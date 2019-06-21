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Лососевая путина в Усть-Большерецком районе Камчатки стартует 11 июля
В информационной встрече с представителями коренных малочисленных народов Севера в поселке Октябрьский приняли участие представители министерства рыбного хозяйства Камчатского края, Северо-Восточного территориального управления ФАР, Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району и администрации Усть-Большерецкого района, сообщили журналу "Дальневосточный Капитал" в Правительстве Камчатского края.
"В прошлом году от одной из общин Усть-Большерецкого района поступила жалоба на то, что место лова для физических лиц из числа КМНС расположено в 150 километрах от их стана, что создает неудобства для рыбалки. Перед началом лососевой путины этого года комиссия по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб Камчатского края для удобства жителей выделила дополнительное место, где каждый из представителей коренных малочисленных народов мог бы выловить положенные ему 100 килограммов лосося. Первоначально этот участок на побережье Охотского моря был выделен прямо на въезде в Октябрьский – напротив пограничной заставы – но люди попросили перенести его подальше, чтобы промыслу не мешала хозяйственная деятельность в черте населенного пункта", – объяснил заместитель министра рыбного хозяйства Камчатского края Владимир Давыдов.
Он добавил, что вместо участка в черте населенного пункта выделены два дополнительных места для рыбалки физических лиц из числа КМНС на расстоянии четырех-пяти километров севернее Октябрьского. Они расположены на косе, соединяющей мыс Левашова и сам поселок, на побережье Охотского моря.
Представители Северо-Восточного территориального управления ФАР и Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району напомнили участникам встречи об ужесточении правил рыболовства для Дальневосточного бассейна и ответственности за их нарушения. Так, с 1 июля 2018 года в Камчатско-Курильской подзоне при добыче лососей во внутренних морских водах и в территориальном море установлен запрет на использование ставных сетей. Исключением являются родовые общины, имеющие закрепленные за ними участки, и люди, занимающиеся любительским и спортивным рыболовством.
Кроме того, с ноября 2018 года в 5-7 раз увеличились таксы для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам. Так, за одну незаконно добытую нерку нарушителю придется заплатить более 11 тысяч рублей. В случае, если у рыбака, нарушающего правила промысла, обнаружат несколько экземпляров лосося, может быть возбуждено уголовное дело.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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