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Вторая региональная туристическая прошла на Камчатке
В торжественной церемонии открытия выставки принял участие Вице-губернатор субъекта Алексей Войтов.
«За последние годы в туристической отрасли произошли существенные изменения. Безусловно, чтобы наш регион стал Меккой для туристов, ещё многое предстоит сделать. Соответствующие задачи сегодня поставлены на федеральном и региональном уровнях. Мы работаем в этом направлении и обязательно добьёмся положительных результатов. Вместе с тем, очень важно, чтобы жители Камчатки осознавали в каком месте мы живём, ценили и гордились теми природными богатствами, которыми обладает наш край. Именно для развития внутреннего туризма мы и проводим эту выставку. Она ориентирована, прежде всего, на жителей края. Уверен, что все посетители выставки смогут подобрать себе подходящий вариант отдыха на полуострове, и хорошо провести время», - отметил в приветственном слове Алексей Войтов.
Главная тема выставки - отдых на Камчатке в осенне-зимний период. Туркомпании края подготовили для жителей региона специальные предложения на предстоящий сезон. Отдельный акцент сделан на семейном и детском туризме, а также возможностях дополнительного образования детей в туристической отрасли, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«Это отличная возможность для жителей полуострова выбрать себе потрясающее зимнее путешествие по Камчатке. Туроператоры предлагают достаточно много активностей в этом году. Многие из них внедряют маршруты для детей. Специалисты Камчатского дома детского и юношеского туризма проводят мастер-классы, и здесь же можно записать своих детей на образовательные программы. Огромное количество активностей подготовлено и для семейного отдыха – лекции, кинопоказы, интересные семинары и многое другое. Также на выставке пройдёт множество всевозможных розыгрышей призов от наших компаний, причём это как скидки на путешествия по Камчатке, так и существенные скидки на выездные туры. С учётом того, что в зимний период жители региона часто выезжают за рубеж погреться на солнце, мы пригласили двух крупнейших российских туроператоров принять участие в выставке», - рассказала Елена Стратонова.
Досье "Дальневосточного капитала": Первая региональная туристическая выставка, которая состоялась в апреле 2019 года, вызвала большой интерес у жителей полуострова. За два дня её посетили не менее 5 тысяч человек. Кроме того, выставка заняла третье место в номинации «Лучшее туристическое MICE событие» по итогам регионального этапа Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019, который проходил 26-27 сентября в Улан-Удэ (Республика Бурятия).
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