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Пятница| 17 Января, 09:35 |
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Камчатские рыбаки выловили около 40 тысяч тонн минтая с начала 2020 года
Об этом рассказал министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский.
В 2020 году на Дальнем Востоке разрешено поймать в общей сложности более 1,8 миллиона тонн минтая. Общий допустимый вылов в Охотском море составляет почти 1,2 миллиона тонн. Камчатские рыбаки из этого объёма планируют освоить около 670 тысяч тонн. К началу минтаевой путины Северо-Восточное территориальное управление Росрыболовства выдало 107 разрешений камчатским рыбопромышленникам на вылов минтая в Охотском море на 300 тыс. тонн.
«1 января 2020 года успешно стартовал сезон “А” минтаевой путины, которая обещает быть благоприятной с точки зрения состояния ресурса. В этом году объём общего допустимого улова определён на 11% больше, чем в 2019 году. Если позволят погодные условия и будет нормальная промысловая обстановка, у нас есть все шансы для того, чтобы установить новый рекорд по вылову, - отметил Андрей Здетоветский. - В целом, у нас много хороших ожиданий от предстоящего года. Продолжается мощная модернизация рыболовной отрасли Камчатки. В регион приходит новый флот, который позволяет доставлять на берег свежую охлаждённую рыбу. Это позволит не только решать вопросы продовольственного обеспечения для жителей полуострова, но и выведет качество сырья для наших рыбзаводов на новый уровень».
Напомним, в конце 2019 года на полуостров прибыл «Ленинец» - первый из трёх современных траулеров-сейнеров, заказанных Рыболовецким колхозом имени В. И. Ленина на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде. В ближайшее время берегов Камчатки достигнет ещё один аналогичный траулер «Командор». Также в этом году на полуостров прибудет третье судно серии «Ударник». Кроме того, на заводе «Янтарь» продолжается строительство крупнейшего в России БМРТ «Виктор Гаврилов», который впоследствии также будет передан рыбопромысловой компании.
В 2019 году камчатские рыбопромышленники добыли более 1,55 миллиона тонн водных биоресурсов, показав лучший результат на Дальнем Востоке. Более 654 тысяч тонн из этого объёма составляет улов минтая, превысив уровень 2018 года на 73 тысячи тонн.
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