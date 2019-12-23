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Три камчатских мероприятия вошли в "Топ-200 лучших событий года России"
Об этом сообщили в агентстве по туризму и внешним связям Камчатского края.
Там рассказали, что в топ-200 попали сразу три мероприятия, которые проводятся на полуострове. Это региональная туристическая выставка «Камчатка – твоё невероятное приключение!», краевой праздник «День вулкана», ительменский праздник «Алахалалалай», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«Камчатские мероприятия ежегодно оказываются в числе лучших событий страны. В разные годы в топ-200 попадали: гонка на собачьих упряжках "Берингия", корякский обрядовый праздник "Хололо", ительменский праздник "Алхалалалай", краевой праздник "День вулкана", а вот наша туристическая выставка вошла в этот список впервые. Это особенно приятно, учитывая, что мероприятию нет ещё и года, оно имеет статус регионального и проводится в первую очередь для жителей Камчатки», - рассказали в агентстве.
В агентстве добавили, что ближайшим значимым событием на Камчатке станет гонка на собачьих упряжках «Берингия-2020», торжественное открытие которой состоится 22 февраля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском.
Национальный календарь событий EventsInRussia.com – федеральный проект о лучших туристических событиях России. Ежегодно по результатам работы экспертной комиссии отбирается топ-200 лучших событий года. Оценка производится по целому ряду критериев: оригинальность, масштабность, устойчивость проведения, массовость, развитость инфраструктуры, медиаактивность, сезонность и другие. Полный список Национальных событий 2020 размещен в отдельном разделе портала: www.eventsinrussia.com/topevents/
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