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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 17 Октября, 17:26 |
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До конца октября 2019 года к интернету подключат 48 социально значимых объектов Камчатки
Об этом рассказали в агентстве по информатизации и связи Камчатского края.
Там сообщили, что теперь высокоскоростным интернетом смогут пользоваться в Администрации Начикинского сельского поселения, пожарных постах посёлков Сокоч и Лесной, а также фельдшерском пункте посёлка Начики, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«Подключение социально значимых объектов Камчатского края осуществляется в рамках федерального проекта “Информационная инфраструктура”. Согласно его дорожной карте, в период с 2019 по 2021 год к интернету будут подключены 182 социально значимых объекта Камчатки. Работы проводятся в три этапа, в текущем году до конца октября должны быть подключены 48 таких объектов. После комиссионной приёмки, высокоскоростное подключение к глобальной сети им будет предоставлено также за счёт средств федерального бюджета», - рассказали в агентстве.
По состоянию на сегодня, 16 октября, ПАО «Ростелеком» произведены монтажные работы уже на 47 объектах. Подключение второй и третьей очереди социально значимых организаций планируется до 30 сентября 2020 и 30 сентября 2021 года соответственно.
Напомним, на полях пятого Восточного экономического форума Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подписал соглашение о сотрудничестве между региональным Правительством и ПАО «Ростелеком». Согласно документу, краевые власти окажут содействие компании в части реализации проектов развития цифровой инфраструктуры. «Ростелеком», в свою очередь, окажет помощь в развитии национальной программы «Цифровая экономика РФ» на Камчатке, примет участие в разработке стратегии цифровой трансформации края, а также продолжит работу по устранению цифрового неравенства.
В рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и федерального проекта «Информационная инфраструктура» ПАО «Ростелеком» определено исполнителем по государственному контракту Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ на подключение к сети Интернет 182 социально значимых объектов в Камчатском крае. К их числу относятся фельдшерско-акушерские пункты, образовательные организации, органы местного самоуправления, объекты МВД, пожарной охраны и Росгвардии.
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