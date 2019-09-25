Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 17 Октября, 17:26 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 64.35 р.
1 EUR 71.05 р.
100 JPY 59.21 р.
10 CNY 90.59 р.
Тема номера
Якутия ищет баланс между экономикой и экологией
свежий номер
Дальневосточный капитал № 09, 2019

Регион сегодня
17.10 |
Второй Международный конкурс геодизайна "Итуруп Стиль" собирает на Курилах энергию движения
17.10 |
Космический туризм, продвижение территорий и тенденции отрасли: в Приамурье состоялась встреча с представителями туриндустрии
17.10 |
Вторую очередь маслоэкстракционного завода "Амурский" планируют запустить в первом квартале 2020 года
17.10 |
Камчатский край удостоен Гран-при XXI Российской агропромышленной выставки "Золотая осень"
17.10 |
До конца октября 2019 года к интернету подключат 48 социально значимых объектов Камчатки
статьи раздела
Компании
25 Сентября 2019, 11:45
Живем одной жизнью с Дальним Востоком Корреспондент газеты "Золотой Рог" взял интервью у Президента Группы ННК Эдуарда Худайнатова
статьи раздела
Рынки
25 Сентября 2019, 11:45
Дальневосточники делят угольный пирог Конкурентом Приморья по перевалке угля на экспорт выступает Хабаровский край
статьи раздела
Регион сегодня
25 Сентября 2019, 10:15
Оппозиция на вырост Выборы-2019 на Дальнем Востоке: жесткое администрирование региональных кампаний и "выпуск пара" в муниципалитетах
статьи раздела
Персона
24 Сентября 2019, 18:16
Большой Камень: сохранить свой социум Город Большой Камень не был в списке официальных площадок V Восточного экономического форума, состоявшегося в начале сентября во Владивостоке, на острове Русский
статьи раздела
Тема номера
24 Сентября 2019, 17:45
5-й ВЭФ превзошел ожидания Трутнева в 6 раз Более трех триллионов рублей инвестиций в Дальний Восток, миллиард долларов США индийского кредита, рекордное количество подписанных соглашений - со всех позиций V Восточный экономический форум, проходивший с 4 по 6 сентября во Владивостоке под девизом: "Дальний Восток - горизонты развития", стал особенным
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
17 Октября 2019, 09:30 | Регион сегодня |

До конца октября 2019 года к интернету подключат 48 социально значимых объектов Камчатки

Сегодня, 16 октября, запланирована приёмка выполненных работ по подключению к сети Интернет сразу на четырёх социально значимых объектах полуострова

Об этом рассказали в агентстве по информатизации и связи Камчатского края.

Там сообщили, что теперь высокоскоростным интернетом смогут пользоваться в Администрации Начикинского сельского поселения, пожарных постах посёлков Сокоч и Лесной, а также фельдшерском пункте посёлка Начики, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.

«Подключение социально значимых объектов Камчатского края осуществляется в рамках федерального проекта “Информационная инфраструктура”. Согласно его дорожной карте, в период с 2019 по 2021 год к интернету будут подключены 182 социально значимых объекта Камчатки. Работы проводятся в три этапа, в текущем году до конца октября должны быть подключены 48 таких объектов. После комиссионной приёмки, высокоскоростное подключение к глобальной сети им будет предоставлено также за счёт средств федерального бюджета», - рассказали в агентстве.

По состоянию на сегодня, 16 октября, ПАО «Ростелеком» произведены монтажные работы уже на 47 объектах. Подключение второй и третьей очереди социально значимых организаций планируется до 30 сентября 2020 и 30 сентября 2021 года соответственно.

Напомним, на полях пятого Восточного экономического форума Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подписал соглашение о сотрудничестве между региональным Правительством и ПАО «Ростелеком». Согласно документу, краевые власти окажут содействие компании в части реализации проектов развития цифровой инфраструктуры. «Ростелеком», в свою очередь, окажет помощь в развитии национальной программы «Цифровая экономика РФ» на Камчатке, примет участие в разработке стратегии цифровой трансформации края, а также продолжит работу по устранению цифрового неравенства.

В рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и федерального проекта «Информационная инфраструктура» ПАО «Ростелеком» определено исполнителем по государственному контракту Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ на подключение к сети Интернет 182 социально значимых объектов в Камчатском крае. К их числу относятся фельдшерско-акушерские пункты, образовательные организации, органы местного самоуправления, объекты МВД, пожарной охраны и Росгвардии.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: губернатор  ВЭФ  цифровизация  национальный проект  Камчатский край  цифровая экономика  Нацпроекты 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
24 Сентября 2019, 13:15
Хорошая инвестпогода устанавливается в Приморье По итогам 2018 года, Приморский край улучшил позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, поднявшись сразу на 20 позиций
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
24 Сентября 2019, 12:00
Угольные терминалы на подходе Стивидорный бизнес традиционно считается объективным маркером состояния экономики Приморского края, уже давно являющегося лидером среди российских регионов по объемам перевалки угля на экспорт
статьи раздела
Проект ДК
24 Сентября 2019, 11:30
Приморье наращивает сборку Создание в Приморском крае собственных сборочных площадок крупнейших российских и иностранных производителей является одной из ключевых задач по перезагрузке промышленного комплекса региона
статьи раздела
Проект ДК
24 Сентября 2019, 11:15
Молочные реки утекают в Китай Незаполненный еще рынок молока Дальнего Востока и перспективы экспорта в АТР, прежде всего в Китай, повышают привлекательность бизнеса в Приморском крае для крупных инвесторов
статьи раздела
Регион сегодня
30 Августа 2019, 09:00
"Президентский форум": Международные ожидания, прогнозы, пожелания В преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке консулы иностранных государств делятся своим видением развития экономических отношений между нашими странами, отмечают сильные стороны двустороннего сотрудничества и рассказывают о том, в каких направлениях существует потенциал для его роста
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика