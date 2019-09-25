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Камчатский край удостоен Гран-при XXI Российской агропромышленной выставки "Золотая осень"
Об этом сообщили в Камчатском выставочно-инвестиционном центре.
Напомним, XXI Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2019» проходила в Москве с 9 по 12 октября. В ней приняли участие более 1,5 тысяч предприятий из 50 субъектов России и 17 зарубежных стран. Камчатский край был представлен делегацией под руководством заместителя Председателя Правительства региона Марины Суббота.
В КВЦ-Инвест сообщили, что в этом году стенд полуострова был выполнен в современном эко-стиле с использованием дерева, зелёных растений и яркой подсветки, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«Визуальная концепция стенда акцентировала внимание посетителей на уникальности Камчатки и конкурентных преимуществах местных производителей: экологической чистоте впускаемой продукции, использовании натуральных ингредиентов органического происхождения и переработке в месте промысла. Именно региональные компоненты в сфере производства делают продукцию Камчатского края востребованной и узнаваемой как на российском рынке, так и за рубежом», - отметили в КВЦ-Инвест.
Особое внимание при проектировании стенда было уделено мультимедийной составляющей – гости выставки познакомились с инвестиционными проектами сельского хозяйства и рыбной промышленности, а также смогли посмотреть видео-панорамы с пастбища коров у подножий вулканов и сбора сена для животных.
В большом «вулкане» были встроены витрины с продукцией ведущих предприятий Камчатки – УМП ОПХ «Заречное», ОАО «Молокозавод Петропавловский», ЗАО «Малкинское», ЗАО «Мясокомбинат Елизовский», ООО «Возрождение развития оленеводства», ООО «Алфавит вкуса», «Иван-чай «Сказочная Камчатка», ООО "Мильковский районный комбинат пищевых продуктов «Юнет», производственное предприятие «Камчатский продукт», компания «Витязь-Авто» и Рыболовецкий колхоз им. Ленина. Камчатский НИИ сельского хозяйства представил достижения в селекции семенного картофеля и многолетних трав. В выставке принял участие и производитель комбикорма – АО «Камчатская мельница».
В рамках деловой программы выставки камчатская делегация провела переговоры о развитии сотрудничества с крупнейшими компаниями в сфере агропромышленного комплекса, и представила экспортный потенциал и готовность региональной продукции к выходу на международный рынок.
Церемония награждений прошла в заключительный день выставки. По её результатам Правительство Камчатского края удостоено Гран-при за вклад в развитие выставки и оформление экспозиции региона. Также престижные награды получили несколько крупнейших предприятий региона:
– АО «Камчатская Мельница» получило серебряные медали за производство комбикорма ПК-1-1 для кур несушек и масло соевое нерафинированный «Камчатское»;
– АО «Заречное» – золотую медаль за сыр «Заречный «Качотта» 45% ж., сметану 45% ж., сыр плавленый пастообразный «Сливочный» 40% ж.;
– ФГБНУ «Камчатский НИИ сельского хозяйства» – серебряную медаль за семена двукисточника тростникового сорт «Антарес»;
– ЗАО «Мясокомбинат Елизовский» – золотую медаль за колбасу вареную «Докторскую» и колбасу полукопчёную «Армавирскую»
– Рыболовецкий колхоз им. В. И. Ленина – бронзовую медаль за икру минтая (пробойную соленую), сардины тихоокеанские (тушка пряного посола) и консервы рыбные (сардина тихоокеанская натуральная);
– КГКУ по племенной работе «Камчатское» - золотая медаль в конкурсе «За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства»;
– ООО «Оленевод» - золотая медаль в конкурсе «За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства»;
Справка:
«Золотая осень» — самая масштабная экспозиция достижений отечественных сельхозпроизводителей и насыщенная деловая программа для профессионалов отрасли. В этом году главный тематический вектор выставки — устойчивое развитие сельских территорий.
- Камчатский край удостоен Гран-при XXI Российской агропромышленной выставки "Золотая осень"
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