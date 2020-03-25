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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 18 Мая, 16:17 |
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Предприниматели Камчатки могут получить микрозайм "Антивирус" на обновлённых условиях
Об этом сообщили в министерстве инвестиций и предпринимательства Камчатского края.
Там рассказали, что решение о расширении действия микрозайма «Антивирус» принято в связи с поэтапным снятием действующих ограничений.
«Максимальная сумма займа остаётся прежней – 500 тысяч рублей. Их можно направить на текущие расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе аренду, выплату зарплаты, коммунальные платежи и прочие расходы. Займ выдаётся на срок до двух лет под 1 % годовых», - отметили в министерстве.
Узнать более подробную информацию можно на сайте Камчатского государственного фонда поддержки предпринимательства, либо по телефонам: 8 (4152) - 215-025, 215-030, 215-035, +7-909-880-23-88, а также с помощью электронной почты [email protected]
Журнал "Дальневосточный капитал"
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