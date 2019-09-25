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Туристический потенциал Камчатки представили на выставке ITB Asia в Сингапуре
Об этом рассказали в краевом агентстве по туризму и внешним связям.
Туристические возможности Камчатки представлены на объединённом стенде регионов России, разработанном Ростуризмом с помощью интерактивных панелей, визуальных эффектов и видеоряда. В работе выставки принимают участие крупные туроператоры Камчатского края: ООО ТК "Камчатинтур", ООО "ТРАВЕРС ТУР", ООО "Ред Риверз", а также журнал о туризме "Камчатка Эксплорер". Делегацию возглавила заместитель руководителя агентства по туризму и внешним связям субъекта Елена Лассаль.
"Эта выставка является значимым событием в мировой туристической отрасли. Она охватывает всю Азию, Австралию и Океанию. Стенд Камчатского края пользуется большим спросом у гостей выставки. Его посетили министр туризма Сингапура Су Се Конг, Посол России в Сингапуре Андрей Татаринов и торговый представитель России в этой стране Алексей Дахновский. Популярностью наш стенд пользуется не только у представителей азиатских стран, но и таких государств как Австралия, Новая Зеландия, Польша, Германия, Исландия. Наибольший интерес проявила делегация Индии, во многом это обусловлено совместным визитом нашего Президента Владимира Путина и индийского лидера Нарендры Моди в камчатский павильон на Восточном Экономическом форуме-2019. Также отмечу активность граждан Республики Корея, которые очень активно интересуются туристическим потенциалом нашего края", - сообщила Елена Лассаль.
В рамках выставки состоялась официальная презентация региона для крупнейших туроператоров стран АТР. В экспозицию Камчатки вошли предложения местных туристических компаний по видам зимнего и летнего отдыха, в том числе уже сформированные пакетные туры, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
Также в рамках работы форума были достигнуты договорённости о расширении сотрудничества и проведения бизнес-миссии в рамках выставки ITB Asia-2020.
Добавим, российская экспозиция стала самой крупной из всех представленных на выставке. Общая площадь российских стендов превысила 400 квадратных метров.
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