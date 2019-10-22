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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Путёвка на Камчатку станет одним из 10 главных призов "Большого дальневосточного квеста" в Москве
Об этом сообщил вице-губернатор Камчатского края Алексей Войтов.
Напомним, в рамках проведения Дней Дальнего Востока в Москве в столичном метро был запущен тематический поезд «Дальневосточный экспресс». Он состоит из 10 вагонов, каждый из которых посвящён одному из регионов ДФО. В «камчатском» вагоне представлены: хели-ски, медвежья рыбалка, вулканы Камчатки, сёрфинг, Паратунка, Курильское озеро, Долина гейзеров, Командорские острова, Петропавловск-Камчатский, морепродукты и прочие объекты. Также в нём размещена зона селфи, оформленная в виде гонки на собачьих упряжках.
Особенностью этого «Дальневосточного экспресса» стала непрерывная призовая викторина. В каждом из его вагонов есть QR-код, сканируя который, пассажир попадает на сайт квеста, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края.
«Викторина состоит из виртуального и очного этапов. В виртуальном этапе необходимо зарегистрироваться на сайте “Большого дальневосточного квеста”, ответить на вопросы и поделиться ссылкой с друзьями в соцсетях. За каждый шаг начисляется определённое количество баллов. Очный этап состоится с 12 по 14 декабря. Для участия в нём надо будет посетить фестиваль “Дни Дальнего Востока”. На его площадке участников викторины ждут несколько ребусов, - рассказал Алексей Войтов. – Одним из 10 главных призов квеста станет туристическая путёвка на двоих на Камчатку в любое время года. Она включит в себя перелёт, проживание в отеле не менее 5 ночей, трёхразовое питание, трансфер из аэропорта и обратно, а также множество всевозможных экскурсий. Программа развлечений будет зависеть от того, в какое время года победители воспользуются путёвкой».
Так, в зимний период обладателям путёвки предложат поездки на снегоходах к вулканам, горнолыжных баз Камчатки, прогулки на собачьих упряжках и ряд иных активностей. В летний период можно будет слетать на вертолёте в Долину гейзеров, посетить Курильское озеро, съездить на рыбалку, либо осуществить пешую прогулку к вулканам Авачинско-Корякской группы.
Всю информацию о заданиях «Большого дальневосточного квеста» и правила участия можно найти на сайте.
Добавим, в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве» на Новом Арбате 2-8 декабря откроется Дальневосточная ярмарка. С 12 по 14 декабря в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной пройдет фестиваль для молодежи и очная сессия медиашколы «Дальневосточный репортер». Организаторами мероприятий выступают Аппарат полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики при поддержке правительства Москвы. Также пройдет вручение наград общественно-деловой премии «Звезда Дальнего Востока» и церемония награждения лауреатов Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Путёвка на Камчатку станет одним из 10 главных призов "Большого дальневосточного квеста" в Москве
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