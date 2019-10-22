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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На Дальнем Востоке построили уникальную теплицу под землей
Житель Петропавловска-Камчатского Денис Меламед вместе с другом и семьей бесплатно оформил участок площадью 5 гектаров в живописном месте у подножья знаменитых камчатских вулканов. На своём участке помимо туристической базы предприниматели создали клубничную ферму по необычной технологии. Проекты стали возможны благодаря выигранным грантам и полученным субсидиям, объём которых составил 6,5 млн рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
«Всего в течение года удалось расчистить участок, построить здания гостиничного и банного комплексов, провести электричество. Но главное - нам удалось запустить проект по круглогодичному выращиванию клубники на Камчатке. Это уникальная технология. Мы разместили теплицу под землей, где температура круглый год держится на уровне +5, и оснастили теплицу системой гидропоники и специальными лампами, которые разработаны нашими партнерами из Томска. Высажены тестовые саженцы клубники - сейчас мы тестируем работу всех систем. Первый урожай планируем получить к новогоднему столу», - рассказал получатель «дальневосточного гектара» Денис Меламед.
Для обустройства подземной теплицы вырыли котлован, в который разместили гидроизолированный утепленный металлический контейнер. Внутри него установлена система трубок, по которым циркулирует питательный раствор, а также специальные диодные лампы для обеспечения растений светом и теплом. По словам Дениса Меламеда, технология позволит обеспечить регион свежей клубникой в любое время, а себестоимость производства легко позволит конкурировать с привозной ягодой.
Напомним, программа «Дальневосточный гектар» предоставляет каждому гражданину России, а также участникам государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, право на безвозмездное получение земельного участка площадью до одного гектара на территории девяти субъектов Дальнего Востока. С 1 августа 2019 года программа распространила свое действие на Забайкальский край и Республику Бурятия, где земельные участки могут взять местные жители на территории «домашнего» региона. С 1 февраля 2020 года новые регионы станут доступны всем дальневосточникам, а с 1 августа 2020 года – всем россиянам. Оформление «дальневосточного гектара» проводится бесплатно, через интернет с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.
По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, на территории Камчатского края «дальневосточные гектары» получили около 2,4 тысяч человек, а по заявлениям еще 250 человек принято положительное решение о предоставлении земельных участков, запущен процесс подготовки и подписания договоров. Для получателей «дальневосточных гектаров» в Камчатском крае доступно более 40 мер государственной поддержки, ознакомиться с которыми можно на сайте АРЧК ДВ.
Информация предоставлена пресс-службой Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
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