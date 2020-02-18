Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 02 Апреля, 17:06 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 77.73 р.
1 EUR 85.74 р.
100 JPY 71.4 р.
10 CNY 10.96 р.
Тема номера
Дальневосточные порты: Инвестиционный тренд
свежий номер
Дальневосточный капитал № 03, 2020

Регион сегодня
02.04 |
В Комсомольске-на-Амуре обещают достроить набережную
02.04 |
Трутнев назвал Хабаровский край "худшим в России" по койко-местам для больных коронавирусом
01.04 |
Варварские рубки леса в Приморье шли буквально на глазах у местных жителей
01.04 |
Пенсии жителям Приморского края в апреле будут доставлены по утвержденному графику
01.04 |
В Хабаровском крае определились с мерами поддержки бизнеса из-за коронавируса
статьи раздела
Регион сегодня
18 Февраля 2020, 09:30
Владивосток на шахматной короне Впервые в мировой истории на шахматную корону попали главные символы Владивостока - амурский тигр, Токаревский маяк, Золотой мост, триумфальная арка цесаревича Николая и памятник Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке
статьи раздела
Часовой пояс
25 Декабря 2019, 11:00
"Сила Сибири" перепала и Дальнему Востоку Открытие газопровода стало событием, которое смело можно отнести не только к сфере экономики, но и геополитики
статьи раздела
Компании
23 Декабря 2019, 10:00
Крабы зацепились за стапель В России начинается долгожданное обновление рыбопромыслового флота
статьи раздела
Регион сегодня
20 Декабря 2019, 19:16
"Манипулировать социальной значимостью портов не позволим" Порты – ключевой элемент логистики Дальнего Востока, пожалуй, самый резонансный с точки зрения экологии и экономики субъектов макрорегиона
статьи раздела
Часовой пояс
20 Декабря 2019, 18:54
Мостовые извилины Череда завершенных строительством судьбоносных для Дальнего Востока мостов и обещание Президента России дали четкий сигнал: власти осознали проблему и реализация двух долгожданных проектов для региона - мостов через Лену и на Сахалин - дело решенное
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
02 Апреля 2020, 13:28 | Регион сегодня |

Трутнев назвал Хабаровский край "худшим в России" по койко-местам для больных коронавирусом

На Дальнем Востоке всего подготовлено 2994 койко-места. Наименьшее количество созданных койко-мест отмечено в Хабаровском крае (9,98% от необходимого)

"(Это) худшее место в Российской федерации», — заявил заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на совете с главами регионов ДФО.

Юрий Трутнев в режиме видео-конференц-связи провел накануне заседание Совета Дальневосточного федерального округа. Одним из основных вопросов повестки стало внедрение мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Особое внимание в ходе совещания было обращено на создание необходимого количества койко-мест и обеспечение их медицинским оборудованием по минимальным стандартам: кислородной подводкой, аппаратом искусственной вентиляции легких, необходимой реанимационной аппаратурой.

Региональным властям до 3 апреля поручено завершить мониторинг состояния объектов здравоохранения и наличия медицинского оборудования. Работа по оборудованию койко-мест в регионах в соответствии с нормативом должна быть завершена в течение двух недель. «Соответствующие поручения даны. Будем контролировать их исполнение», - заявил вице-премьер.

Дополнительно для регионов ДФО Минздравом России будет закуплено 38 аппаратов ИВЛ в течение месяца. Четыре новых медицинских объекта будут развернуты силами Минобороны России. Это медицинские центры в Восточном военном округе (в населенных пунктах Улан-Удэ, Уссурийск, Петропавловск-Камчатский и Анастасьевка), благодаря этому дополнительно будет создано 380 койко-мест, сообщила пресс-служба полпредства.

Хабаровский край подвергся критике еще по одному важнейшему направлению профилактики коронавируса - отсутствию тестированию на коронавирус. «Камчатский край при наличии 6 приборов тестирования и возможности проводить 600 исследований в сутки не произвел и не запросил у Роспотребнадзора ни одну тест-систему. Хабаровский край при наличии 12 систем не провел ни одного исследования», – отметила в ходе видеоконференции Руководитель Роспотребнадзора России Анна Попова .

Тестированием на выявление коронавирусной инфекции занимаются все лаборатории Роспотребнадзора, расположенные на территории ДФО. Центральным пунктом на Дальнем Востоке является ФБУН Хабаровский НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора. В настоящее время в свободном доступе у территориальных подразделений Роспотребнадзора находится более 40,7 тысяч тест-систем.

По словам Анны Поповой, тест-системы поставляются в регионы бесплатно. Руководитель Роспотребнадзора отметила необходимость более активного вовлечения мощностей здравоохранения для увеличения объемов тестирования, обратив внимание руководства Камчатского и Хабаровского краев на необходмость активизации деятельности региональной системы здравоохранения.

Напомним, по состоянию на 2 апреля в Хабаровском крае госпитализированы 9 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. На сегодняшний день все пациенты с улучшением, тяжелобольных нет. У 12 пациентов в крае установлено подозрение на коронавирусную инфекцию. Все они помещены в краевой инфекционный госпиталь.

В изоляторе находятся 3 человека из числа близких контактов (остальные выписаны в связи с получением отрицательных результатов обследования на COVID-19). Все они в удовлетворительном состоянии, признаков заболевания нет.

Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: коронавирус  пандемия 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Февраля 2020, 09:00
Научные фантазии магаданских биологов В Институте биологических проблем Севера (ИБПС) в Магадане группа ученых-энтузиастов выступила с идеей создать Национальный парк в малоизученных районах южных отрогов хребта Черского, где расположены озера Дарпир, Малык, Момонтай, река Омулевка
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
18 Февраля 2020, 08:45
Подари Владивостоку взгляд Уникальная история сложилась во Владивостоке - каждый его житель и гость может стать участником проекта-подарка, посмотрев на город через объектив своего фотоаппарата
статьи раздела
Персона
25 Декабря 2019, 09:00
Высший пилотаж АНИКа Александр Николаев, владелец компании АНИК, одной из старейших автошкол Приморского края, - о пользе честности в бизнесе, головного мозга в вождении, оптимизма в мировоззрении и других очевидных вещах с неожиданного ракурса
статьи раздела
Часовой пояс
20 Декабря 2019, 19:08
Остановлена работа угольного терминала, засыпающего Находку пылью Деятельность компании "Порт Восточные ворота - Приморский завод" приостановлена по иску Находкинского транспортного прокурора
статьи раздела
Компании
20 Декабря 2019, 13:30
"Акцент" вносит свой вклад в будущее региона Успешная IT-компания из Приморья уверенно занимает лидирующие позиции как на рынке цифровых технологий, так и в российских рейтингах
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика