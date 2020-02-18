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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 02 Апреля, 17:06 |
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Трутнев назвал Хабаровский край "худшим в России" по койко-местам для больных коронавирусом
"(Это) худшее место в Российской федерации», — заявил заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на совете с главами регионов ДФО.
Юрий Трутнев в режиме видео-конференц-связи провел накануне заседание Совета Дальневосточного федерального округа. Одним из основных вопросов повестки стало внедрение мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
Особое внимание в ходе совещания было обращено на создание необходимого количества койко-мест и обеспечение их медицинским оборудованием по минимальным стандартам: кислородной подводкой, аппаратом искусственной вентиляции легких, необходимой реанимационной аппаратурой.
Региональным властям до 3 апреля поручено завершить мониторинг состояния объектов здравоохранения и наличия медицинского оборудования. Работа по оборудованию койко-мест в регионах в соответствии с нормативом должна быть завершена в течение двух недель. «Соответствующие поручения даны. Будем контролировать их исполнение», - заявил вице-премьер.
Дополнительно для регионов ДФО Минздравом России будет закуплено 38 аппаратов ИВЛ в течение месяца. Четыре новых медицинских объекта будут развернуты силами Минобороны России. Это медицинские центры в Восточном военном округе (в населенных пунктах Улан-Удэ, Уссурийск, Петропавловск-Камчатский и Анастасьевка), благодаря этому дополнительно будет создано 380 койко-мест, сообщила пресс-служба полпредства.
Хабаровский край подвергся критике еще по одному важнейшему направлению профилактики коронавируса - отсутствию тестированию на коронавирус. «Камчатский край при наличии 6 приборов тестирования и возможности проводить 600 исследований в сутки не произвел и не запросил у Роспотребнадзора ни одну тест-систему. Хабаровский край при наличии 12 систем не провел ни одного исследования», – отметила в ходе видеоконференции Руководитель Роспотребнадзора России Анна Попова .
Тестированием на выявление коронавирусной инфекции занимаются все лаборатории Роспотребнадзора, расположенные на территории ДФО. Центральным пунктом на Дальнем Востоке является ФБУН Хабаровский НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора. В настоящее время в свободном доступе у территориальных подразделений Роспотребнадзора находится более 40,7 тысяч тест-систем.
По словам Анны Поповой, тест-системы поставляются в регионы бесплатно. Руководитель Роспотребнадзора отметила необходимость более активного вовлечения мощностей здравоохранения для увеличения объемов тестирования, обратив внимание руководства Камчатского и Хабаровского краев на необходмость активизации деятельности региональной системы здравоохранения.
Напомним, по состоянию на 2 апреля в Хабаровском крае госпитализированы 9 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. На сегодняшний день все пациенты с улучшением, тяжелобольных нет. У 12 пациентов в крае установлено подозрение на коронавирусную инфекцию. Все они помещены в краевой инфекционный госпиталь.
В изоляторе находятся 3 человека из числа близких контактов (остальные выписаны в связи с получением отрицательных результатов обследования на COVID-19). Все они в удовлетворительном состоянии, признаков заболевания нет.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал"
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