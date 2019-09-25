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Браконьеры опустошают Амур (фоторепортаж)

Разгул браконьерства может нанести непоправимый вред популяции тихоокеанских лососей

Разгул браконьерства может нанести непоправимый вред популяции тихоокеанских лососей

Осенняя кета — это такой ресурс, который возвращается в Амур каждые 4 года после нереста, но для успешного хода лососей в последующие годы необходимо, чтобы рыба проходила до нерестилищ и имела шанс дать потомство.

Но, к сожалению, разгул браконьерства крайне негативно сказывается на запасах лососевых рыб в реке Амур в последние годы. Официальная статистика по вылову осенней кеты: 2014 г. – 19550 тонн, 2015 г. – 26870 тонн, 2016 г. - 23860 тонн, 2017 г. – 17410 тонн, 2018 г. – 12900 тонн, 2019 г. – 5700 тонн. Неконтролируемый поток сетей не дает рыбе пройти на нерестилища, запасы лососевых падают, государственные лососевые заводы по закладке икры не имеют возможности заложить икру на полную заявленную мощность, потому что рыба элементарно не доходит до заводов.

Стоит заметить, что в правилах рыболовства чётко регулируются размеры плавных сетей, насколько близко два рыбопромысловых катера могут находиться друг от друга (не менее 1 км), а также региональная комиссия по анадромным видам рыб регулирует: начало, окончание и периоды пропуска в определенных местах. Однако все эти правила и принятые комиссией протоколы зачастую полностью игнорируются.

Незаконно добытый лосось оказывается на прилавках и стихийных рынках по всем регионам Хабаровского края в условиях, не соответствующих санитарным нормам, без должной ветеринарной сертификации, а также в отсутствие регистрации в государственной системе «Меркурий».  Рыба имеет ужасное качество, поскольку доставка от места вылова до продажи составляет несколько суток и более. Цена браконьерской рыбы на прилавках в городах и поселках значительно ниже реальной стоимости осенней кеты, выловленной по разрешениям и замороженной по ГОСТу, для примера: 1 килограмм кеты стоит в таких местах 130 рублей, а официальная рыба стоит более 220 рублей за килограмм.

На данный момент дошло до того, что промышленное рыболовство закрывают до окончания путины. Однако остается рыболовство КМНС (Коренных малочисленных народов Севера), которое и вовсе может скоро переплюнуть промышленные объемы -  более 20000 тысяч КМНС, где каждый получает 50 килограммов разрешенного вылова. Но этот объем никто не фиксирует, поскольку отсутствует наблюдение со стороны контрольных органов, и эти 50 килограмм превращаются в бесконечную рыбалку, пока не закончится лососевый ход. И даже официальное окончание рыбалки, а также запрет на вылов не останавливают ушлых предпринимателей заработать свою копейку.

Вся эта неконтролируемая промысловая нагрузка с таким количеством преград ставит под угрозу само существование амурской кеты. Амурская осенняя кета встречается с ней вот уже третий год подряд, и если ничего не изменится, то некогда одно из самых богатых стад тихоокеанских лососей банально исчезнет.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: кета  Фургал  браконьеры  икра  Амур  рыба 
               


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