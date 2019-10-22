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06 Декабря 2019, 15:06 | Регион сегодня |

В бюджете Хабаровского края на 2020 год не запланировали развитие экономики

В главном финансовом документе Хабаровского края на следующий год финансирование программы "Национальная экономика" урезано почти в два раза по сравнению с нынешним бюджетом

Оновные характеристики краевого бюджета следующего года выглядят так: общий объем доходов – 108,2 млрд рублей, расходов – 115,4 млрд, дефицит – 7,2 млрд рублей (9 процентов общего годового объема доходов краевого бюджета). На плановый период 2021 и 2022 годов этот показатель запланирован в размере 7,3 процента и 6,2 процента соответственно. Кратно сокращены краевые дотации на развитие транспортной сети и ремонт дорог, жилищного строительства, лесного, водного и сельского хозяйства, под-держки материнства и детства, «убито» финансирование внутреннего и въездного ту-ризма, урезаны ассигнования на культуру, молодежную политику, спорт и многое дру-гое.

Комментируя главный финансовый документ региона, министр финансов Хабаровско-го края Александр КАЦУБА назвал его «консервативным». Действительно – на те сферы, которые могут дать отдачу в ближайшие 2-3 года, выделять ничего не планируют. Впрочем, как бы и имеющиеся у нас налогоплательщики не «сбежали» в другие регио-ны.

По мнению доктора экономических наук Вадима ЗАУСАЕВА, экономика Хабаровско-го края сегодня слабо адаптирована к рыночным условиям хозяйствования. «Традиционные драйверы роста - военно-промышленное и гражданское машиностроение, а также лесная индустрия – потеряли или вовсе утратили в регионе положительную динами-ку. Естественная основа краевого хозяйства - ресурсодобывающие компании – на сего-дняшний день не могут обеспечить «воспроизводство» 1,3 миллионов человек, которые составляют население края».

В то же время, чтобы свести концы с концами, правительство Хабаровского края вынуждено брать все новые кредиты в коммерческих банках и наращивать госдолг (год назад губернатор Сергей Фургал заявлял, что сократит его минимум на 2 млрд. рублей). Напомню, с 1 октября 2019 г. этот самый долг увеличился с 49 до 52,1 млрд. И вот, со-гласно бюджету-2020, на 1 января 2020 года государственный долг Хабаровского края вновь скакнет - до 56 млрд, а через год - до 63 млрд! Еще немногим более – и край вновь будет балансировать на струне введения внешнего управления.

На это обратил внимание коллег депутат Закдумы от фракции КПРФ Максим КУКУШКИН. «Деньги не выделяются на те сферы, которые впоследствии дадут отдачу. Я спрашивал об этом министра финансов. Мне ответили, что наш бюджет консервативен. Да, социальная направленность важна, но как же развитие? Деньги, которые у нас на самом деле есть, в реальный сектор экономики не вкладываются, хотя через 2-3 года мы бы стали получать отдачу, в виде налоговых поступлений и создании новых рабочих мест. С таким раскладом мы постоянно будем жить с долгами и дефицитным бюджетом», - считает народный избранник.

Цифры планируемых затрат в разделе бюджета «Национальная экономика» иллюстри-руют этот вывод лучше всяких слов. Если в 2019 года в целом по разделу было запла-нировано потратить около 24 млрд рублей, то в 2020 году – всего 11,7 млрд. рублей, то

есть в 2 раза меньше! Самый большой минус получила в бюджете-2020 ГП "Развитие транспортной системы Хабаровского края", она урезана с 15 361 545,55 рубля до 6 681 458,73 рублей или на 8 680 086,82 рубля! С другими статьями раздела не лучше.

ГП "Развитие промышленного производства в Хабаровском крае" сокращена на 1,1 млрд рублей. ГП "Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае" секвестирована также на миллиард рублей. ГП «Развитие лесного хозяйства» - минус 950 млн. рублей. Развитие туризма – минус 600 млн. рублей, стимулирование инвестиицонной деятельности (включая ТОРы и СПВ), - минус 179 илн. рублей. Урезана ГП "Развитие с/х и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае". На нее в 2020 году выделено почти на 260 млн. рублей меньше, чем год назад.

Добавим сюда ужесточение краевой фискальной политики по отношению к недпро-пользователям и резидентам ТОР и СПВ. С 1 января 2020 г. вступит в силу закон "О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае", «благодаря» которо-му без налоговых льгот останутся участники региональных инвестиционных проектов, ведущие деятельность в высокорентабельных отраслях экономики. Это компании, за-нимающиеся лесозаготовкой, добычей полезных ископаемых, золотодобычей и другими.

Также с 1 января будет ограничен перечень видов экономической деятельности, по ко-торым предоставляются налоговые льготы резидентам ТОСЭР. те компании, которые получили статус резидента ТОСЭР до этого срока, продолжат пользоваться льготами, а для «новобранцев» получение статуса "резидента" ТОСЭР теряет смысл. Под «раз-дучу» попали и резиденты режима СПВ.

Губернатор считает, что принятие закона позволит увеличить от этих высокорента-бельных видов бизнеса доходы в краевую казну. Однако далеко не все согласны с ним. Если в течение года-двух эти меры и дадут определенный приток средств в казну края, то в среднесрочной перспективе загонят экономику региона в тупик.

«В Хабаровском крае все хорошо с инфляцией, все хорошо со стабильностью, но ничего хорошего с экономикой», - заявил научный руководитель института экономических исследований ДВО РАН Павел МИНАКИР на недавно прошедшей Международнаяной научной конференции "Новая "Азиатская политика" и развитие Дальнего Востока Рос-сии". И с этим трудно не согласиться.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Теги: экономика  бюджет 


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