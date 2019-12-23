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10 Февраля 2020, 12:14 | Регион сегодня

В Хабаровске возрождают панельное домостроение

В планах строителей возвести в ближайшее время в краевой столицы семь многоквартирных панельных домов

«Очередными новостройками в «Березках» станут два десятиэтажных двухподъездных дома, рассчитанные на 110 квартир каждый. К маю текущего года мы уже планируем установить каркас для первого из них и начать монтаж панелей. Часть продукции для этого у завода уже готова. Есть и бригады профессиональных сборщиков – опытные кадры, работавшие ранее на несуществующий ныне «Дальспецстрой». Сдать дом «под ключ» планируем в конце сентября текущего года», - рассказал журналистам директор ООО «Фонд жилищного строительства» Алексей САВИН. 

До этого в течение нескольких лет в Хабаровске доминировал монолитное и кирпичное домостроение. Это привел к закрытию в конце прошлого года Хабаровского завода железобетонных изделий.

Однако банкротство крупнейшей строительной компании Хабаровского края – ГВСУ №6 (известного как бывший «Дальспецстрой») привело к неожиданному феномену. В Хабаровске не стало каменщиков, которые могли бы строить кирпичные дома и обкладывать кирпичами внешние стенки монолитных домов. Это заставило городские власти повернуться лицом к, казалось бы, угасающей отрасли.

Муниципальный застройщик (ООО «Фонд жилищного строительства») арендовал у владельцев завода ЖБИ формовочный цех, принял на работу 120 его сотрудников и приступил к работе над первым многоквартирным панельным домом.

Причем оба дома, которые сейчас вошли в первый заказ возрожденного завода, планировались кирпичными, но из-за нехватки каменщиков, о которой говорилось выше, застройщик перепланировал их на панельные. Это в итоге даст и серьезную экономию.

По словам застройщика, останавливаться на этом предприятие не собирается. Уже есть проекты еще пяти панельных домов. Спрос на квартиры в них, по мнению Алексея Савина, обязательно будет, так как стоимость квадратного метра в панельной высотке ниже на 10-15%, чем в кирпичной. 

«Мы стремимся строить доступное социальное жилье, принимаем участие во многих краевых и муниципальных целевых программах. Надеемся, что завод послужит нам в этом деле и продолжит свою работу, так как на хабаровском строительном рынке его продукция востребована: потенциальные заказчики на панели уже имеются. В условиях дефицита оборотных средств многие застройщики проявляют сейчас интерес к панельному домостроению из-за его преимуществ – быстрое возведение каркаса здания, а, следовательно, высокая рентабельность», - подчеркнул застройщик.

Напомним, что дочернее предприятие ГВСУ №6 – хабаровский завод железобетонных изделий, единственный на Дальнем Востоке производитель продукции для крупнопанельного домостроения, из-за процедуры банкротства бывшего «Дальспецстроя» и отсутствия крупных дорогостоящих заказов 9 декабря прошлого года приостановил свою деятельность и встал на консервацию.

Из-за остановки производства почти полтысячи человек, работавших на предприятии, остались не у дел. Снова запустить цех не составило труда: он был в полной «боевой готовности», хоть и находился в «спящем режиме». На то, чтобы вывести его на прежние мощности, потребовалась всего неделя. Сейчас цех выдает по 70 кубометров продукции в сутки.

Такими темпами на отливку комплектующих для двухподъездного десятиэтажного дома уйдет всего около полутора месяцев. Из панелей, выпущенных заводом за 57 лет работы, построены сотни объектов и целые микрорайоны краевого центра – «Амуркабель», «Строитель», «Волочаевский городок», «Флегонтова», «Рабочий городок» и многие другие, сообщили ДВК в мэрии Хабаровска.

Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал". 

 

Теги: строительство  жилье 


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