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"Счастье в конверте": Хабаровск принял "Эстафету Счастья"
Чтобы ее организовать, творческая группа преодолела 754 километра, между заснеженными сопками Приморья. Двумя днями ранее, создатели картины показали кино во Владивостоке, объявив о старте промотура по стране.
За месяц тёплую семейную ленту покажут в 23-х городах России от Японского моря до Черноморского побережья. Финалом тура станут премьеры в Москве и Санкт-Петербурге. Ну, а 12 марта картина выйдет в широкий прокат.
Накануне официальной премьеры в Хабаровске, группа посетила Краевой Детский центр Хабаровского края «Созвездие», куда круглый год съезжаются самые одарённые дети со всего Дальнего Востока.
Ученики 9-11 классов посмотрели картину и устроили десятиминутную овацию её создателям, а потом ещё полтора часа не отпускали творческую группу.
«Реакция ребят стала для нас настоящей неожиданностью, - признаётся автор сценария фильма Евгений Бедарев. – Изначально мы планировали показать детям лишь третью новеллу, в которой главным героем является мальчик, полагая, что истории взрослых людей будут им неинтересны. Но, увидев лица школьников, мы решили рискнуть и показать картину полностью. К нашему удивлению и радости, эти мальчишки и девчонки оказались мудрее нас. И теперь мы точно знаем, что будущее нашей страны в надёжных руках – в России растёт замечательное поколение талантливых, умных людей. А лично я получил для себя очередное подтверждение, что наш фильм - универсальный, поскольку его с удовольствием смотрят и взрослые, и дети».
Премьера фильма состоялась в кинотеатре «Гигант». В фойе, где расположился макет постера фильма – велосипед на фоне макового поля – выстроилась огромная очередь желающих сфотографироваться верхом на «железном коне». Десятки зрителей с энтузиазмом заполняли открытки, чтобы отправить письма счастья своим близким и родным.
География писем чрезвычайно широка – от родного Хабаровского края до заокеанской Америки. За время турне в двух городах зрителями фильма было написано порядка пятисот писем. Перед выездом из каждой точки маршрута, продюсеры успевают купить марки, наклеить их на конверты и отправит «Письма Счастья» по указанным адресам.
«Выезжая из Москвы мы взяли с собой 7000 конвертов и открыток с пожеланиями счастья. И если за время нашего путешествия все эти «Письма Счастья» разлетятся по стране и с их помощью близкие люди смогут подарить немного радости своим родным и друзьям – мы уже будем считать свою миссию выполненной», - признаётся продюсер проекта и организатор промо-тура Сергей Берлов. – Нам очень хочется, чтобы люди вспомнили, а некоторые – впервые почувствовали радость от полученного письма. Когда мы показывали картину в «Созвездии», многие ребята даже не знали, как правильно написать индекс. А, между тем, письмо – это ведь та самая душа человека, воплощённая на бумаге его уникальным почерком, которая останется памятью на всю жизнь».
В зале кинотеатра разместилось около шестисот гостей. Это самая большая аудитория, перед которой доселе показывалось кино. Среди них – мэр Хабаровска Сергей Кравчук и заместитель министра Культуры Хабаровского края Ирина Купченко.
«Очень приятно видеть в этом зале столько молодёжи, - отметил градоначальник. - Спасибо вам за то, что вы пришли посмотреть этот фильм. В дни тяжелейших испытаний нашей Родины, наши деды, которые были вашими сверстниками, вершили судьбу страны. Одни бесстрашно шли на войну, другие, не жалея сил, работали в тылу, помогая фронту. У нации нет будущего, если она забудет свою историю. Настроение этого фильма должно пройти через всю Россию. Уверен, что никто не останется равнодушным после его просмотра».
Замминистра культуры также выступила перед горожанами. «Показ этого фильма – знаковое событие для всех нас, - призналась зрителям Ирина Купченко. – Даже название – «Счастье в конверте» - само по себе греет душу. Недавно у нас в Хабаровском крае произошло знаменательное событие – был найден целый мешок писем с фронта. Эти письма были счастьем для тех, кто их получал. И я уверена, что, когда вы будете смотреть этот фильм, у каждого из вас кольнет сердце, вы поймете, что такое счастье, где оно таится, где оно хранится».
Перед показом фильма хабаровчане увидели на экране небольшой сюжет о начале тура, а затем получили приветствие из Владивостока.
Наполненный до отказа зал «Гиганта» в едином порыве передал свое приветствие в адрес Благовещенска, куда дальше отправится промотур, присоединяясь тем самым к «Эстафете Счастья».
«История «Эстафеты Счастья» очень важна для нас, - рассказывает продюсер фильма Александр Хачко. – Мы живём в огромной стране, жители которой часто не подозревают о том, насколько на самом деле велика и разнообразна наша Родина. Люди закрываются в своём мире, потому что Интернет даёт возможность путешествовать, не выходя из дома. А нам очень хотелось, чтобы благодаря нашему фильму, жители нашей большой красивой страны взялись за руки и почувствовали себя единым целым. И мы очень надеемся на то, что с помощью нашей «Эстафеты Счастья» это получится».
В завершении визита в Хабаровск группа сделала фото на фоне знаменитого моста через реку Амур, запечатлённого на пятитысячной купюре, и отправилась по этому мосту в сторону Благовещенска.
«На купюре он смотрится легко и воздушно, - заметил Евгений Бедарев, вертя в руках оранжевую бумажку с водяными знаками. – А вот стоя здесь, на берегу Амура, ты понимаешь, насколько это грандиозное сооружение! Огромная махина соединяет берега невероятно-широкой реки, и ты думаешь – как люди могли это построить?! Сколько труда, энергии, сил было вложено в это чудо. Кстати, именно в Хабаровске мы узнали, что город занимает лидирующее место по количеству солнечных дней в году! И поэтому в Хабаровск приезжают специальные группы туристов из Японии и Кореи, чтобы полюбоваться закатами над рекой! Местные жители говорят, что закаты в этой точке планеты одни из самых невероятных!»
У подножия моста кинематографистов провожала Галина Кононенко, руководитель Хабаровского отделения «Общероссийского Народного Фронта», оказавшая неоценимую помощь в организации премьерных мероприятий.
Галина Кононенко, руководитель ОНФ г. Хабаровск: «Фильм произвёл на меня колоссальное впечатление! В нём заняты незнакомые артисты, но они ещё больше оказали влияние на результат, чем если бы это были звёзды. Возникает ощущение, что это твои соседи через дорогу. Такие истории могли бы произойти в каждом доме. Глубоко убеждена в том, что на этот фильм нужно приходить в кинотеатр семьями. И каждый найдёт в нём свою историю. Для кого-то это будет нотка памяти, для кого-то - размышление о том, как нужно относиться к близким людям. Это тонкие человеческие чувства. Это тонкий психологический фильм. Я признательна авторам и думаю, что это кино должно иметь колоссальнейший успех».
Отзывы зрителей Хабаровска:
Мельников Ю.А., генерал-майор, председатель регионального отделения Российского Союза Ветеранов:
«Спасибо вам за фильм – он потрясающий! Я смотрел и слёзы наворачивались на глаза. Прошу съёмочную группу принять от меня подарок – альбом с названием «Павшие живут, пока их помнят потомки» о захоронениях русских и советских воинов на территории Китая и Кореи. Это наша работа, мы трудились над ним 17 лет».
Ирина, 45 лет, бухгалтер:
«Фильм затронул душу. Мы с подругами пришли всемером и все плакали. Моей дочери повезло больше всех, потому что она была рядом и у неё была возможность после фильма меня обнять. И я сама сейчас поеду к отцу и обниму его. Этот фильм склеивает всё лучшее, что есть в нас, а всё ненужное – уносит».
Елена, 53 года, психолог:
«По роду профессии, я помогаю людям обрести себя. Но то, что делает этот фильм за столь короткое время, те двери души, которые он открывает, – это невероятно! Это равносильно многомесячной работе таких специалистов, как я. Думаю, что после просмотра этого фильма в моей работе родится что-то новое».
Слава, 10 лет, школьник:
«Мне очень понравился этот фильм. Он немного печальный, но при этом счастливый».
Вероника, 18 лет, студентка:
«В первой истории герои так нужно говорят про мечты, и про то, что нельзя предавать себя, что я вдруг поняла, если сейчас я откажусь от своих целей, то потом никогда не смогу себе этого простить!»
Лиза, 15 лет, школьница:
«Фильмы, которые сейчас делают, не показывают суть реальности. Люди забывают о таких простых, но важных вещах как звонок маме. После просмотра фильма я вышла из зала в слезах, позвонила маме и сказала: «Мама, я очень тебя люблю». Благодаря этому фильму я поняла очень многие вещи, которые я делала неправильно по отношению к маме, к бабушке, к дедушке и теперь мне очень хочется всё исправить, потому что я их очень сильно люблю».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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