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Четверг| 13 Февраля, 17:44 |
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Дорожников Хабаровска посадили на "голодный паек"
В Хабаровске резко замедлились темпы вывоза снега с городских улиц на пригородные полигоны, а также очистка удаленных кварталов города. Такая ситуация возникла в Хабаровске впервые за последние пять лет.
После снежного коллапса 2014-15 годов, когда город столкнулся с нехваткой снегоуборочной техники и реагентов, властями городами была разработана программа комплексного развития дорожной отрасли в Хабаровске. Ежегодно закупалась необходимая техника, загодя завозились в достаточных объектах смеси для подсыпки дорог и борьбы с гололедом.
В 2019 году ассигнования из муниципального бюджета на зимнее содержание автомобильных дорог краевого центра составили 151,6 миллионов рублей, что на 78 миллионов рублей меньше уровня 2018 года. Средства были потрачены на самое необходимое: подготовку техники к работе в зимних условиях и заготовки реагентов. Это позволяет поддерживать в нормативном состоянии дороги, по которым движется общественный транспорт, но не больше.
О последствиях такой ситуации рассказал депутатам гордумы, которые, собственно, и приняли урезанный бюджет, рассказал главный специалист городского управления дорог и внешнего благоустройства Роман Евстигнеев.
«Выделено на 78 миллионов меньше, чем в предыдущем году, а требования к качеству уборки и содержания объектов благоустройства остались прежними, - отметил специалист. – Из-за этого приходится сокращать объемы вывоза снега с городских улиц».
Отвечая на вопрос депутатов о том, почему на некоторые из улиц дорожная техника за зиму не заходила ни разу, Роман Евстигнеев пояснил, что предприятия благоустройства и рады были бы чистить все дороги в городе, но из-за финансовой стесненности ведут работы только на объектах, предусмотренных контрактом. В приоритете – трассы, по которым осуществляются пассажирские перевозки, опасные спуски – подъемы, пешеходные переходы и остановки общественного транспорта.
Увеличение стоимости на горюче-смазочные материалы, при отсутствии дополнительной денежной подпитки, также негативно отражается на качестве уборки зимних хабаровских дорог. Посетовал специалист и на то, что из-за особенностей застройки Хабаровска с каждым годом полигоны для утилизации убранного снега приходится отодвигать все дальше к границам города, а это – дополнительные затраты на обслуживание увеличивающегося транспортного «плеча».
Поэтому экономить на «дорожной» статье городского бюджета, по мысли Р. Евстигнеева, дело чреватое. В условиях обильных снегопадов, которыми отличается Хабаровск, это может привести к серьезным дорожным коллапсам и недовольству горожан, как это уже было пять лет назад.
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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