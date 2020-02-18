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Хабаровский край преодолел психологическую отметку в 50 заразившихся COVID-19
По состоянию на 14 апреля в Хабаровском крае зарегистрировано 54 случаев заболевания COVID- 19
Как сообщает Минздрав региона, на лечении в городах Хабаровске и Советская-Гаване, а также в селе Богородское Ульчского района находятся 45 человек с подтвержденных диагнозом новой коронавирусной инфекции и 36 пациента с подозрением на заболевание. Из числа пациентов с подтвержденным диагнозом два тяжелобольных пациента в возрасте старше 65 лет, из них 1 на ИВЛ.
В стационарах Хабаровского края около 160 пациентов с внебольничными пневмониями иной этиологии, из них 38 детей. В Хабаровском инфекционном госпитале 67 пациентов с внебольничными пневмониями и 17 пациентов с ОРВИ. ⠀ В изоляторах края 11 человек из числа близких контактов с заболевшими, все в удовлетворительном состоянии, признаков заболевания нет. Под медицинским наблюдением около 1,4 тысячи человек прибывших из зарубежных поездок, из них около 100 в обсерваторе.
По распоряжению губернатора края Сергея Фургала, с 12 апреля введен полный карантин в селе Богородское, которое оказалось одним из очагов распространения К-вируса в крае. В Богородское для контроля ситуации были отправлены сотрудники Роспотребнадзора.
Напомним, 8 апреля у четверых жителей села был подтвержден диагноз COVID-19. всех их экстренно вывезли самолетом в Хабаровск для дальнейшего лечения. Во вторник еще у десятерых человек проявились первичные признаки заболевания новой коронавирусной инфекцией. За ними уже вылетел борт санавиации, который доставит пациентов в инфекционную больницу краевого центра.
Сейчас для всех жителей Богородского до особого распоряжения будут действовать ограничительные меры. Запрещается въезжать на территорию села, а также выезжать за его пределы в личных целях. На границе с населенным пунктом будет установлена пропускная система. Прекращается автомобильное сообщение, включая общественный транспорт, личные поездки, грузовые перевозки. Эти меры не распространяются на доставку продуктов питания, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, корреспонденции и почтовых грузов.
Жителям села следует находиться на самоизоляции. Места проживания разрешается покидать для походов в магазин и аптеку, выгула домашних животных, в связи со служебной необходимостью, а также в случае обращения за экстренной медицинской помощью. Гражданам старше 65 лет рекомендовано соблюдать строгий режим карантина. За всеми жителями Богородского установлено постоянное медицинское наблюдение.
Несмотря на ухудшающуюся обстановку с заболеваемостью COVID-19 и режим частичной самоизоляции, объявленный С. Фургалом до 30 апреля, в минувшие выходные на стадионе имени Ленина в Хабаровске было многолюдно. Родители с детьми, велосипедисты, бегуны, роллеры, пожилые люди – все в эти теплые весенние дни пришли погулять именно в спортивный парк, сообщили «Дальневосточному капиталу» в пресс-службе "Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края".
«Отдыхающих не остановили ни выставленные на входных группах ограждения, ни патрули ДССХК, ни предупредительные таблички, размещенные по всей территории парка. Более того, в воскресенье желающие погулять на стадионе имени Ленина Северные ворота брали практически штурмом, не стесняясь нецензурных выражений и негативных эмоций», - сообщает пресс-служба дирекции.
В связи с этим власти Хабаровского края намерены ввести штрафы за нарушения режима самоизоляции.
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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