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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 14 Мая, 12:12 |
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Перевозчики Хабаровска оказались на грани разорения
По состоянию на сегодняшний день сумма недополученных доходов за перевозку пассажиров автобусами по муниципальным маршрутам составляет 84,5 миллиона рублей, убытки электротранспорта - 35,4 миллиона рублей, в 6,3 миллиона рублей вылились расходы компаний на проведение обеззараживающей обработки транспортных средств
Вопрос ухудшения финансового автотранспортной состояния отрасли обсудили на заседании городского оперативного штаба по мониторингу и принятию экстренных мер, связанных с распространением COVID-19.
«По состоянию на 12 мая на маршрутах в городе работает 475 единиц пассажирских транспортных средств, что на 191 единицу меньше, чем было до введения в городе режима самоизоляции. Всего с начала пандемии хабаровчанами было совершено 50,5 тысяч поездок по городу, что в два с половиной раза меньше, чем было обычно», - отметил заместитель мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Александр АНДРЮШИН.
Считают убытки и речники. С 1 по 11 мая теплоходами перевезено лишь 82% от прошлогоднего количества пассажиров. Снижение уровня пассажиропотока обусловлено режимом самоизоляции, действующим в краевой столице, и тем, что суда, вместимостью до трех сотен пассажиров, отчаливают от пристани с половинной загрузкой: единовременно они могут взять на борт не более 110-115 человек – чтобы при рассадке пассажиры могли соблюдать между собой социальную дистанцию в 1,5 метра.
Мэрия уже объявила о переводе части средства бюджета города на поддержку бизнеса. Также городские власти ищут возможности компенсации затрат транспортных компаний на проведение обеззараживающих мероприятий.
«Санитайзеры, обеспечение экипажей средствами защиты, обработка 38 площадок, на которых проводится дезинфекция автобусов, – все это нужно подсчитывать самым тщательным образом. По всем этим расходам у нас в любой момент должна быть четкая картина», - подчеркнул мэр Хабаровска Сергей КРАВЧУК.
В трудной ситуации из-за коронавируса оказались не только транспортники. С 1 по 12 мая в налоговые органы Хабаровского края поступило 1893 заявления на получение субсидий, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 № 576 для организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в пострадавших от коронавируса отраслях. Как сообщили корреспонденты «Дальневосточного капитала» в УФНС по Хабаровскому краю, субсидия призвана частично компенсировать затраты организаций и ИП, осуществляющих деятельность в
условиях ухудшения ситуации в связи с коронавирусом, в том числе, на сохранение занятости и оплаты труда своих работников в апреле и мае 2020 года.
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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