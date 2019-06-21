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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 15 Июля, 15:07 |
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Хабаровск: "черные дни" бывшей столицы ДФО
Отношение к Хабаровску резко переменилось в негативную сторону даже внутри Хабаровского края. Для регионального правительства город и его мэрия превратились в «мальчиков для битья», как, впрочем, и бизнес, работающий на благо горожан. Политические конфликты привели к скандалам на всех уровнях. Для усиления этого используются телеграмм-каналы, ресурсы в интернете, телевидение и печатные СМИ. В общий котел замешиваются реальные поводы, подтасованные, а порой и вовсе придуманные факты, эмоциональные оценки и провокационные вбросы.
Страшно даже представить, какой бы урон подобный черный пиар нанес имиджу дальневосточной столицы, останься она на берегах Амура. Сегодня отсюда бежит бизнес, сюда сокращается поток иностранных делегаций, все больше горожан стремятся уехать в более спокойные и стабильные территории страны.
Громкие скандалы в регионе множатся чуть ли не с каждым днем. То группа компаний «Невада», вложившая 14 млрд. рублей в проект строительства торгово-развлекательного центра с крупнейшим до Сибири аквапарком, обвиняется в том, что пытается нажиться на людях, навязывая им дешевые услуги. То под удар попадает компания «Центр инновационных технологий», взявшаяся на выкупленных землях построить современный лыжный центр в пригороде Хабаровска.
Появилась информация и о нарастающем напряжении на строительстве автомобильного обхода Хабаровска. Специализированное АНО, занимавшееся реализацией проекта и державшее все нити в руках с самого начала, ликвидировано, его функции переданы службе единого заказчика с поставленным во главе со скандальным «варягом». Как следствие, в тончайшем механизме государственно-частного партнерства, на базе которого осуществляется проект, возникает диссонанс.
В последние полгода появились трудности и с выполнением благоустроительных программ, осуществляемых за счет совместного финансирования. Недавно, например, прошла информация о фактическом замораживании реконструкции улицы Выборгской в Хабаровске. Она осуществляется за счет софинансирвоания из городского, краевого и федерального бюджетов. Федералы и горожане свой взнос внесли, а край попридержал несколько десятков миллионов. Стройка встала, являя собой первый печальный прецедент за последнее, минимум, десятилетие. А ведь Хабаровск всегда славился сотрудничеством всей вертикали власти, за счет чего динамично и красиво развивался прежде. Похоже, этим временам приходит конец.
Часть экспертов связывают обострение в отношениях между краевым правительством и мэрией краевого центра с предвыборной ситуацией. Однако другие наблюдатели считают, что нагнетание общественно-политической обстановки преследует более практические цели. Перевод столицы федерального округа, переезд структур полпредства Президента РФ и Минвостокразвития, грядущее переселение других федеральных ведомств явно демонстрируют одну из крупнейших политических неудач хабаровского правительства, в чем признаваться в «белом доме» не любят.
Это с одной стороны. С другой стороны, перенос центра влияния с берегов Амура на берега Золотого Рога перенаправил и финансовые потоки в ту же сторону. Речь о средствах федерального бюджета, инвестициях российских компаний и усилении присутствии иностранного бизнеса. В совокупности всех показателей уже сегодня можно говорить о миллиардных потерях для экономики Хабаровского края, и это только начало.
Власти региона заявляют о том, что они договорятся с федерацией и уровень трансфертов из федерального бюджета в 2019 году превысит уровень рекордного 2018 года, но в это трудно верится. "Если взять 2018 год, то мы принимали закон с 17 млрд федеральных средств, а заканчиваем сегодня с 28 млрд рублей. На 2019 год мы принимаем закон с 21 млрд рублей федеральных денег. Мы продолжаем работать и должны добиться средств с федерального бюджета в сумме не менее 28 млрд Такие возможности у региона есть", — заявил первый замглавы правительства Хабаровского края — министр финансов края Кацуба журналистам в конце прошлого года.
Однако уже в первом полугодии стало ясно, насколько бюджетные субсидии и инвестиции в Приморский край перевесили хабаровские. В крае еще продолжают работать договоренности прошлого правительства и по инерции идут средства на тот же обход Хабаровска, на федеральный проект новых и безопасных дорог, на реконструкцию набережных в Хабаровске и Комсомольске. Но это больше иссякающая, чем наполняющаяся река.
В Хабаровске, например, местные предприниматели практически перестали вкладывать средства в развитие инфраструктуры набережной. В Комсомольске из-за инертной позиции краевых властей чуть ли не снесли фактически построенный пешеходный фонтан, заваливают сроки сооружения других объектов по федеральной программе развития города.
Кадровая чехарда в региональном правительстве привела к разрушению налаженных связей между краевыми и федеральными ведомствами. В Москве просто не знают, с кем могут иметь дело в Хабаровске. Только привыкнут к одному чиновнику, как его меняют на другого, а затем и на третьего. Все это сопровождается нарастающей истерией, которая отпугивает от региона всех здравомыслящих людей политики, финансов и бизнеса.
Сейчас даже не верится, что Хабаровск 20 лет был столицей Дальневосточного округа, и в укрепление его имиджа были вложены огромные усилия прежних губернаторов края и мэров. За полгода от них не оставили камня на камне. А что дальше будет?
Юрий РОГОВ. Журнал "Дальневосточный капитал".
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