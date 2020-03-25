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В Хабаровском крае мизерными выплатами медикам занялся Следственный комитет

Следственный комитет начал проверку в Хабаровском крае по факту доплат медикам, работающих с ковидными пациентами

В ведомстве сообщили, что начата доследственная проверка по вопросу о неполучении выплат работником станции скорой медицинской помощи за работу в условиях пандемии коронавируса в связи с поступившими заявлениями.

«В ходе проверки будет проведен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователям предстоит установить причины, повлекшие возникновение проблемы, а также дать юридическую оценку действиям (бездействию) лиц, которые обязаны обеспечить своевременность предусмотренных выплат», - говорится в официальном сообщении СК по Хабаровскому краю.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в своем недавнем выступлении заявил, что правительство страны приняло серьезные меры поддержки: для врачей, непосредственно работающих с инфицированными коронавирусом больными. Для них доплата должна была составить 80 тысяч рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер – 50 тысяч, младшего медперсонала – 25 тысяч. Врачи скорой могли рассчитывать на 50 тысяч, фельдшеры, медсестры и водители скорой – 25 тысяч рублей в месяц.

По заявлениям официальных лиц, последовавшим после выступления Путина, в Хабаровском крае полностью выполнили его поручение. Губернатор Сергей Фургал отчитался перед Путиным о выполнении задачи (во время видеоконференции в честь открытия военного госпиталя под Хабаровском): «По выплатам, Владимир Владимирович, 8 мая все выплаты были переведены в медицинские учреждения и выплачены людям. Кроме федеральных средств по Вашему указанию были выделены средства из краевого бюджета именно для тех категорий персонала, которые не попали под Указ. Им тоже всё уже выплачено».

Однако в действительности далеко не все оказалось так, как «нарисовали» чиновники. Получив расчётки, многие хабаровские медики были попросту повержены в шок. Доплаты у многих оказались копеечными: несколько сотен, а то и десятков рублей! У некоторых и вовсе урезали зарплату.

Накануне работники Станции скорой помощи из Комсомольска-на-Амуре рассказали о том, что их банально обманули. «В составе заработной платы за фактически отработанное время согласно табелю учёта рабочего времени за текущий месяц из расчёта месячной нормы рабочих часов на одну занятую ставку». Иначе говоря, выплаты рассчитали за время нахождения работников в контакте с больным COVID-19 – за часы и минуты. В итоге работники «Скорой» получили суммы от 2600 до 5000 тысяч рублей, а кто-то и вовсе остался без выплат. Возмущённый таким положением дел коллектив написал заявление в генеральную прокуратуру страны.

Инстаграм-аккаунт губернатора буквально «взорван» гневными комментариями хабаровских медработников, возмущенных обманом с выплатами, настоящий скандал развернулся в традиционных СМИ, соцсетях и соцмедиа. И власти дрогнули, ведь они не ожидали такого дружного отпора простых людей, тем более поддержанных президентом Путиным и премьером Мишустиным.

В понедельник на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Сергей Фургал заявил, что «в кратчайшие сроки необходимо произвести доплаты всем водителям, все врачам, всем фельдшерам скорой помощи, а также другому персоналу».

Олег КУЛЬГИН. 

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

Теги: коронавирус  выплаты 


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