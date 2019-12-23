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Четверг| 23 Января, 17:34 |
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В Хабаровском крае под видом реформы инвестблока хотят предложить "троянского коня"
В середине прошлого года губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжение о реформирования нескольких организаций инвестиционного блока при правительстве Хабаровского края путем их объединения в одну. Под гильотину сокращений должны были попасть такие организации, как: АО «Корпорация развития Хабаровского края», АНО «Агентство инвестиций и развития Хабаровского края», АНО «Дальневосточное агентство содействия инновациям» и АНО поддержки предпринимателей «Комсомольский-на-Амуре бизнес-инкубатор».
За осуществление задачи взялась новый министр инвестиционного развития края Марина Костина. Организационная работа по реформированию инвестблока велась в течение нескольких месяцев и на выходе дала интересные результаты. В результате проведенных мероприятий на свет появилось новое юридическое лицо – АНО «Агентство инвестиций и развития инноваций Хабаровского края». Предлагаемое штатное расписание 53 сотрудника с фондом оплаты труда в размере 33,9 млн. рублей.
На первый взгляд, ничего подозрительного в этих цифрах нет. Если взять штатное расписание ликвидируемых структур за 2019 год, то в совокупности в них числится 73 штатных сотрудника, а общий ФОТ, опять-таки в соответствии со штатными расписаниями каждой структуры, равняется 54,4 млн. рублей. Вроде бы, налицо сокращение персонала на 20 человек и на 20 млн. рублей - снижение зарплаты. Такие расчеты, скорее всего, и должны быть представлены губернатору, чтобы добиться его визы.
Однако «дьявол», как всегда, кроется в деталях. Дело в том, что АНО «Корпорация развития Хабаровского края» в 2019 году деятельность не вело, по распоряжению губернатора должно быть ликвидировано. Таким образом, из расчетов за прошлый год нужно сразу удалить 21 человека и 21,4 млн рублей ФОТ.
Идем дальше. Штатное расписание «Агентства инвестиций и развития» в 2019 году предусматривало 18 человек и их оплату в размере 17,1 млн рублей. Однако уже в 2019 году численность агентства была сокращена до 10 сотрудников, а их содержание уменьшено на 6,9 млн рублей в год.
Аналогичная ситуация и по АНО «Дальневосточное агентство содействия инновациям». Здесь в реальности работало в 2019 году на 13 человек меньше штатного расписания, на 2,4 млн. рублей были меньше и фактические затраты по ФОТ.
Таким образом, фактическое количество сотрудников, занятых в организациях инвестблока в 2019 году, составляло 31 человек, на содержание которых ушло 23,8 млн рублей. Если судить по этим цифрам, то АНО «ДАСИ» и АНО «АИР ХК» сокращенным составом добились выполнения заявленных показателей и обеспечили экономию бюджетных средств в объеме 9,3 млн рублей. В штатном расписании нового агентства планируется увеличение штатной численности на 22 человека к фактически действовавшему персоналу с ростом ФОТ на целых 10 млн рублей в год.
Такая вот реформа.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал"
- В Хабаровском крае под видом реформы инвестблока хотят предложить "троянского коня"
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