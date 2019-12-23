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24 Января 2020, 09:00 | Регион сегодня |

Три мусоросортировочных комплекса начнут проектировать в Хабаровском крае

Новые комплексы по сортировке мусора появятся в Николаевске-на-Амуре, на площадке между Советской Гаванью и Ванино, а также в Комсомольске-на-Амуре

С этого года краевое министерство ЖКХ начнет проектирование сразу трех объектов. Разработка документации обойдется региональному бюджету в 87 млн рублей. Это будут первые краевые сортировочные предприятия, построенные в том числе и за федеральные средства по нацпроекту «Экология». Их общая мощность позволит разделять до 200 тысяч тонн отходов в год.

Как рассказал во время вчерашнего объезда по мусороперерабатывающим компаниям министр ЖКХ края Дарий Тюрин, сейчас сортировка мусора - один из важнейших этапов в программе перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Так, уже к концу прошлого года регион по показателям нацпроекта должен был направлять на обработку 12% всего мусора, а на утилизацию – 7%. Власти вышли на 16% по обработке и на 9% по утилизации. А к 2024 году до 60% всех отходов должно будет идти на обработку и 36% в последующую утилизацию. По словам министра, задача для Хабаровского края выполнима, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.

- Прежде чем провести переработку все отходы должны быть отсортированы на полезные фракции. Частично это могут делать жильцы домов, выбрасывая мусор раздельно, что позволяет платить меньше. Но основное разделение все же происходит на специализированных комбинатах, где отделяется картон, бумага, пластик, стекло, металл и другие составляющие. Эти фракции идут в производство, и лишь то, что осталось сжигается или захоранивается на полигонах. Таким образом объемы отходов уменьшаются в десятки раз, а последующая рекультивация свалок позволяет избавиться и от этих остатков. Именно поэтому сейчас нужно сосредоточиться на сортировке, - пояснил Дарий Тюрин.

Дарий Тюрин отметил, что постепенно в процесс сортировки мусора включаются и сами люди. Если еще в прошлом году в крае насчитывалось 79 площадок с раздельными сборниками, то в этом их стало более 380. По словам министра, «у общества созрел запрос на чистоту». При этом разные сетки и сборники для выкидываемого мусора абсолютно бесплатно устанавливают мусороперерабатывающие компании.

- Нам выгодно принимать отходы уже отсортированными, поэтому мы самостоятельно ставим емкости для сбора. Готовы сотрудничать с управляющими компаниями и ТСЖ.  Нужно, чтобы инициатива шла снизу, от жильцов. Тогда ничего сложного нет, мы установим сборники, будем вывозить их содержимое. Жильцы в последствии станут платить меньше, только за нераздельный мусор, что выбрасывают в общие баки, - разъяснил ситуацию генеральный директор компании «Чистая планета» Никита Михалев.

В ближайшее время власти Хабаровского края также планируют заключить концессионное соглашение на строительство в краевой столице мощнейшего мусоросортировочного комплекса, который сможет разделять до 220 тысяч тонн отходов в год. Он заберет весь мусор, накапливаемый в городе, а также и пригородной части. Стоимость этого коммерческого проекта оценивается в 1,3 млрд рублей. Новейшее производство позволит выделять из мусора не менее 9 полезных фракций, а степень сортировки может достигнуть 70%.

Кроме того, в первом квартале 2020 года власти планируют запустить краевого оператора по обращению с отходами. Новая госструктура возьмет в обслуживание районы, по которым на конкурс не вышли коммерческие фирмы.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: нацпроект «Экология»  утилизация  комплексы сортировки  Хабаровский край 


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