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Зампред правительства Хабаровского края отправлен на карантин
Куратор силового блока регионального правительства Юрий Минаев летел в одном самолете с зараженными коронавирусом. На карантине ему предстоит пробыть две недели. Обязанности зампреда по социальным вопросам поручено выполнять министру здравоохранения края Александру Витько.
Карантин ждет еще двух высокопоставленных чиновников региона: министра ЖКХ Дария Тюрина и главу Хабаровского района Александра Яца. Оба на днях возвращаются из отпусков, которые провели в Юго-Восточной Азии. Свои отпуска они согласовали с губернатором Сергеем Фургалом.
В Хабаровске усиливают меры профилактиктики коронавируса. Хабаровский аэропорт ограничил обслуживание международных рейсов. Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, с сегодняшнего дня прекращено выполнение полетов в Японию. Рейсы во Вьетнам, Таиланд и Южную Корею осуществляются только для возвращения российских граждан. Авиасообщение с КНР было приостановлено ранее.
"Каждый международный рейс встречают представители Роспотребнадзора. За 30 минут до прибытия пассажиров в международном терминале включаются 2 установки для обеззараживания воздуха, кварцеватели работают во время обслуживания и еще 30 минут после окончания обслуживания пассажиров. На это время вентиляция в блоке прибытия отключается", - подчеркнули в министерстве.
Также принято решение о перепрофилировании хабаровской городской больницы № 10 перепрофилирована под изолятор для людей с подтверждённым диагнозом COVID-19. На сегодняшний день в медучреждении находится все четверо заболевших, ранее выявленных в крае. Других подтверждённых случаев не зарегистрировано.
Как сообщила в ходе пресс-конференции заместитель министра здравоохранения края Ирина Филимончикова, все пациенты, ранее находящиеся в горбольнице №10, распределены по другим медучреждениям города.
"В крае разработан план действий на случай особо опасных инфекций, который предполагает перепрофилирование 10-й горбольницы. Все потоки пациентов, которые до этого в ней лечились, распределены по другим учреждениям. С завтрашнего дня работа в том числе "скорой помощи" будет налажена с соблюдением новых требований. Если того потребует ситуация, то возможно перепрофилирование и других медучреждений, - сообщила Ирина Филимончикова.
Она также добавила, что по распоряжению губернатора края во всех муниципальных районах ведется работа по созданию обсерваторов. Их количество в муниципалитетах напрямую завит от численности населения. Они предназначены для временного пребывания людей, контактировавших с заболевшими. В частности, такой обсерватор будет создан в селе Воронежское-2 Хабаровского района на базе санатория-профилактория "Железнодорожник".
Сейчас в Хабаровском крае под наблюдением врачей на карантине находится примерно 780 человек, у которых взяли пробы на коронавирус. Из них около 500 человек – туристы, вернувшиеся домой и получившие предписание находиться дома, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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