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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Хабаровский край заканчивает 2019 год на волне экономического кризиса
Процедура банкротства начата на одном из флагманов лесоперерабатывающей промышленности ООО «Азия-лес» и лидере панельного домостроения в крае – хабаровском заводе ЖБИ. Тяжелые финансовые потери понесли якорный инвестор площадки «Холдоми» (ТОР «Комсомольск») ООО «Флагман», резидент СПВ в Советской Гавани компания «Ремсталь», занимающаяся перевалкой угля, кооператив «Простор», специализирующийся на добыче и переработке ламинарии и ряд других крупных и мелких предприятий региона.
В большинстве случаев причиной кризиса в этих компаниях стали конфликты с правительством Хабаровского края. Лесопереработчикам, например, не выделили лесосеку для загрузки производственных мощностей, а предприятие является градообразующим в Солнечном районе. С «Флагманом» не рассчитались за северный завоз. По морской капусте – не защитили интересы региона в Росрыболовстве. Примеры можно перечислять долго, чтобы стало понятно: это не единичные случаи нерадивости чиновников, а системная беда нового правительства Сергея Фургала.
При этом сам губернатор, выступая с различных трибун, демонстрирует завидную уверенность и заявляет о том, что экономика региона растет, социальные проблемы решаются, а люди живут с каждым днем лучше. Но факты упрямая вещь. В регионе за полтора года так и не удосужились принять новую Стратегию социально-экономического развития, в рейтинге инвестклимата АСИ Хабаровский край заслуженно опустился с 18 на 39 место, госдолг в 2019 году вырос на два миллиарда, взято почти 10 миллиардовВ рублей новых кредитов.
Хабаровскстат в аналитическом отчете за 10 месяцев фиксирует падение экономических показателей в целом ряде отраслей экономики Хабаровского края. В частности, общая добыча всех полезных ископаемых за период с января по ноябрь 2019 года к соответствующему периоду прошлого года составило лишь 98,1%. И это не случайно. Новое правительство взяло курс на ужесточение фискальной политики прежде всего по отношению к разработчикам недр. Следствием этого стало принятие новой ЛДПРовской думой края поправокВ в закон «О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае», которые вступают в силу с 1 января 2020 года.
«На сегодняшний день горнорудные промышленные предприятия, которые занимаются освоением природных ресурсов, по нашему мнению, пользуются повышенными преференциями в своей деятельности. По отдельным отраслям эти преференции превышают ту отдачу, которую можно было бы получать в виде налогов в бюджет. Надо относиться к этим вопросам более ответственно и прагматично, - отметил председатель комитета Думы бюджету, налогам и экономическому развитию Вячеслав Фургал.
Одной из принятых поправок ограничивается применение налоговых льгот участникам региональных инвестиционных проектов, реализуемых в высоко рентабельных видах экономической деятельности, таких как лесозаготовка, добыча и обогащение угля и антрацита, добыча металлических руд и прочих полезных ископаемых, производство драгоценных металлов. Второй усугубляется положение резидентов преференциальных экономических режимов, таких как ТОР и СВП.
Как следствие, за год число предприятий, занятых в сфере добычи полезных ископаемых в Хабаровском крае, уменьшилось на 11%. «Не знаю, кто подал губернатору идею поднять налоговую нагрузку на крупный бизнес, но считаю решение ошибочным, поскольку приведет только к снижению доходов. У нынешнего правительства нет стратегии развития краевой экономики. Сначала нужно разработать стратегию, а под нее формировать бюджет, — считает кандидат экономических наук из Хабаровска Владимир Норин.
Новой редакцией закона «О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае» внесены изменения еще в четыре принципиальных главы действовавшей раньше законодательной нормы о региональных налогах и налоговых льготах. Они значительно ухудшаются положение малого бизнеса в регионе, который чутко отреагировал на изменение инвестклимата в регионе. В результате разбегаются резиденты ТОР, которым раньше обещали режим наибольшего благоприятствования, а сейчас хотят содрать три шкуры.
Полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, давая оценку работы в крае территорий опережающего развития (ТОР), охарактеризовал ее как "печальную". По сравнению с 2018 годом количество рабочих мест сократилось на более чем 800 мест. И только в Хабаровском крае, по оценке полпреда, динамика развития ТОР идет вниз, а не вверх, как в других дальневосточных регионах.
Хабаровский край, по мнению независимых экспертов, полностью отказался от собственной промышленной политики и поставил крест на развитии малого предпринимательства. За последний год в Хабаровском крае закрылись более 1 700 малых и микропредприятий. Год назад в Хабаровском крае, согласно данным статистики, было зарегистрировано 27 655 малых предприятий, сегодня осталось 25 914. В инвестрейтинге регионов АСИ в этом году регион заслуженно упал с 18 на 39 место.
На глазах обрушивается сельскохозяйственное производство в регионе. По данным Хабаровскстата, в январе–октябре 2019 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года сократилась продажа сельхозорганизациями основных продуктов растениеводства и животноводства. И этому тоже есть объяснение.
Сельхозпроизводители, которые планировали развернуть в Хабаровском крае современные свиные и мясомолочные фермы, не могут зайти в край, потому что не получают поддержки местного правительства. К примеру, Грин Агро, крупнейший в ДФО производитель мяса и молока, второй год безрезультатно пытается открыть филиал в нищем Бикине, однако пока все ограничивается хождением по чиновничьим кабинетам.
Уже можно констатировать то, что не состоялся и крупнейший инвестпроект по возрождению свиного поголовья от компании СКИФ-Агро ДВ. Сначала его подкосила эпидемия ящура, а потом отсутствие реальной поддержки новых властей Хабаровского края. Видя такую ситуацию, новые сельхозинвесторы не спешат входить в регион.
Экономические проблемы напрямую продуцируются на жизнь простых людей. В Хабаровском крае сокращается количество рабочих мест, реальная зарплата не успевает за ростом дороговизны на товары и услуги. В итоге усиливается отток населения и особенно молодежи в другие регионы, растет смертность и падает рождаемость. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук, например, во вторник заявил, что только население краевой столицы за год уменьшилось на тысячу человек. А регион в целом потерял за это время почти 20 тысяч человек.
Таковы результаты работы нового губернатора и его команды за не очень большое время, прошедшее после выборов главы региона. Впереди население края ожидают еще долгих четыре года до истечения срока его полномочий. Что от них ждать, остается большим вопросом.
Фото Dvnovosti.Ru
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