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Самый большой в мировой золотодобыче автоклав начал путь на Амурский ГМК
Автоклав производства Coek Engineering стал самым большим в мировой золотодобывающей промышленности.
Длина уникального автоклава – 50 метров, внутренний диаметр – около 6 метров, вес – порядка 1100 тонн. Он изготовлен из стали и имеет титановую футеровку. Высокотемпературный (до 240°С) режим работы автоклава и уровень давления в 45 бар оптимальны для переработки дважды упорных золотосодержащих концентратов с различными свойствами.
Автоклав проделает путь через половину мира. Он начался в Бельгии с погрузки на морское судно. Далее в порту Де-Кастри (Россия, Хабаровский край) оборудование будет перегружено с морского судна на речное и пройдет по р. Амур до г. Амурска. Доставка автоклава на площадку Амурского ГМК запланирована на третий квартал этого года.
Уникальному оборудованию присвоили имя Николая Воробьева-Десятовского, доктора химических наук, профессора – ученого с мировым именем в области гидрометаллургии золота, который многие годы работал в «Полиметалле» и внес огромный вклад в развитие компании.
"Строительство второй автоклавной линии позволит создать на базе Амурского ГМК стратегически важный для всего Дальнего Востока универсальный центр переработки золотосодержащих концентратов упорных и дважды упорных руд, - рассказывает управляющий директор Амурского ГМК Вадим Кипоть. - Важно отметить, что высокотемпературное автоклавное окисление - самая экологически безопасная технология извлечения золота из упорного сырья в мире".
Вторая автоклавная линия будет расположена непосредственно рядом с действующим Амурским ГМК с возможностью использования части его внешней инфраструктуры. Проектная производительность новых мощностей составит 250-300 тыс. тонн концентрата в год. Ввод второй линии в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2023 года. Для обслуживания уникального оборудования будет создано около 400 новых рабочих мест (сейчас на АГМК работают 486 человек).
Амурский ГМК входит в ТОСЭР «Комсомольск», а строительство второй линии автоклавного отделения - ключевой инвестиционный проект Хабаровского края до 2030 года.
АГМК - важнейший элемент долгосрочной стратегии «Полиметалла». В октябре 2018 года предприятие завершило третий этап модернизации производственных мощностей. В результате объемы переработки выросли со 160 тыс. тонн до 180-200 тыс. тонн концентрата в год.
Результатом работы АГМК в 2019 году стал выпуск 13,4 тонн золота. Предприятие улучшило аналогичный показатель предыдущего года на 36%.
«Полиметалл» - золотодобывающая компания с предприятиями в России и Казахстане. Входит в топ-10 производителей золота и в топ-5 производителей серебра в мире.
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